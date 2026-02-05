PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Dienstag, 17. März 2026, 22.15 Uhr
Die Anstalt

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Dienstag, 17. März 2026, 22.15 Uhr
Die Anstalt
Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner

Wortgewandt, unkonventionell und mit viel satirischer Schärfe: Maike Kühl und Max Uthoff klären aus der "Anstalt" über die Themen auf, die die Nation bewegen.

Gemeinsam mit ihren Gästen Luisa Charlotte Schulz, Nektarios Vlachopoulos und Sebastian 23 wollen sie Stimme sein für "Ungehörtes und Unerhörtes".

