Die besten Tafeln des Jahres: Der Feinschmecker kürt die Top-Schokoladen 2025

Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Saison der feinen Schokoladen. Doch welche Tafel überzeugt wirklich mit Geschmack und Qualität? Der Feinschmecker wollte es genau wissen und hat 45 Tafeln mit einem Kakaoanteil um die 70 Prozent getestet - von bekannten Marken bis zu kleinen Bean-to-Bar-Manufakturen aus aller Welt.

In einer Blindverkostung bewertete eine siebenköpfige Jury aus Experten und Redakteuren die Schokoladen nach Optik, Bruch, Duft, Schmelz und Aromatik. Die Verkostung zeigte, dass handwerklich produzierte Bean-to-Bar-Schokoladen, bei denen jeder Schritt von der Bohne bis zur Tafel in einer Hand liegt, heute Maßstäbe setzen. Diese Manufakturen rösten, mahlen, conchieren und verarbeiten ihren Kakao selbst - ein Qualitätsmerkmal, das für Transparenz, Geschmackstiefe und faire Herkunft steht.

"Die Siegertafeln überzeugen mit exzellentem Geschmack. Von einer jungen Manufaktur aus Thailand, die Bean-to-Bar-Schokolade in Zusammenarbeit mit den Kakaobauern vor Ort herstellt. Hier kommen Nachhaltigkeit und Qualität beispielhaft zusammen", sagt Sandra Prill, verantwortliche Redakteurin für den Schokoladen-Test.

Die Top 10 Schokoladen 2025

Paradai 70 % Coconut Sugar - Thailand Handwerklich gefertigte Bean-to-Bar-Schokolade mit intensiver Kakaonote und feinen Karamellakzenten. Paradai 70 % Thai Craft Nakhon Si Red - Thailand Fruchtiges Aromenspiel mit Anklängen von Kirsche, hergestellt aus seltenen Single-Origin-Bohnen. Domori Suave 70 % Criollo - Italien Edelkakao mit klassisch feinem, intensiven Geschmack und eleganter Bitternote. Frédéric Blondeel India 70 % - Belgien Handgemacht im Brüsseler Atelier, überzeugt mit runder Balance und leichter Fruchtnote. Valrhona Andoa Noir 70 % - Frankreich Kräftige Schokolade mit intensiver Tiefe und harmonischem Abgang. Lindt Excellence 70 % Cacao - Schweiz Bekannter Klassiker mit schöner Balance aus Süße und Bitterkeit. Valrhona Guanaja 70 % - Frankreich Grand-Cru-Blend aus Criollo- und Trinitario-Bohnen, perfekt ausbalanciert. Läderach Ecuador 70 % - Schweiz Feiner "Knack" und runder Geschmack mit langem Nachhall. Zotter Dunkle Schokolade 70 % - Österreich Bio- und Fairtrade-Schokolade, cremig und leicht nussig im Geschmack. Valrhona Tulakalum 75 % - Belize Sortenreine Tafel mit fruchtig-zitrischen Noten und elegantem Schmelz.

Die Jury

Sieben Fachleute bewerteten die Tafeln in einer Blindverkostung: Chefpatissier Marco D'Andrea (Hotel The Fontenay, Hamburg), Schokoladensommelier Tom Langmaack (Sylter Schokoladenmanufaktur), Patissier Til Oster (Restaurant Zeik, Hamburg), Schokoladenexpertinnen Inka Orth (Pâtisserie Johanna) und Berit Windisch (Schokovida), sowie die Feinschmecker-Redakteure Sandra Prill und Kersten Wetenkamp.

