Wein-Special: Der Feinschmecker zeichnet erstmals wieder deutsche Spätburgunder aus und stellt aktuelle Weintrends vor

40 Seiten über die wichtigsten Weintrends in Deutschland und Europa

Auszeichnung - Spätburgunder Cup: 15 prämierte Rotweine des Jahrgangs 2022

60 Probiertipps für Wein, Schaumwein und alkoholfreie Varianten

Open Air-Kino, White Wine Night, Yoga zwischen Reben oder Weinwanderungen: Die schönsten Weingut-Events in deutschen Anbauregionen im Sommer und Herbst

Es ist gerade viel in Bewegung in der Weinwelt. Die wichtigsten Trends in Deutschland und Europa stellt Der Feinschmecker im Rahmen eines umfangreichen Specials in seiner neuen Ausgabe (Heft 8/2025, ab heute im Handel) vor. Auf 40 Seiten führt die Redaktion kenntnisreich durch die Welt des Weins: Vom zukunftsweisenden biologischen Weinbau in Österreich, das hierbei eine Vorreiterrolle einnimmt, über lohnende Ausflugsziele in Südtirol und ungewöhnliche Events auf deutschen Weingütern für den Sommer und Herbst bis hin zum deutschen Spätburgunder Cup 2025 von Der Feinschmecker, bei dem die 15 besten Rotweine prämiert werden.

"Nachdem unser Riesling Cup seit vielen Jahren zuverlässig die weiße deutsche Leitrebsorte in den Mittelpunkt stellt und unseren Leserinnen und Lesern wertvolle Orientierung und Inspiration bietet, war es an der Zeit, endlich einmal wieder genauer das Potenzial des 'roten deutschen Königs' unter den Rebsorten zu betrachten", so Chefredakteurin Gabriele Heins über die Auszeichnung. "Der deutsche Spätburgunder ist inzwischen weltweit gefragt." Für den Spätburgunder Cup 2025 verkostete eine renommierte Jury blind und in mehreren Durchgängen den Jahrgang 2022. Rund 160 deutsche Weingüter hatten ihren besten Spätburgunder eingesandt. Unter allen Aspiranten setzte sich schließlich das Weingut Spiess aus Rheinhessen mit dem Hasensprung Pinot Noir 2022 durch. Auf Platz zwei folgt das Weingut H.J. Kreuzberg von der Ahr, das mit dem Devonschiefer R seit über 20 Jahren eine Benchmark setzt, gefolgt von einer Überraschung auf Platz drei: Reinhardt aus Niederkirchen, Pfalz, mit dem Nussbien Spätburgunder 2022.

Ein weiteres Thema des Specials ist der wachsende Önotourismus - etwa in Südtirol, wo Gäste etwa per Jeep oder per E-Bike ganz nah an die Reben kommen und dabei Wein neu erleben. Auch Prickelndes hat die Redaktion ausgewählt und stellt sechs deutsche Burgundersekte vor sowie mit dem "Corpinnat" aus Katalonien einen Schaumwein, der dem klassischen Cava Konkurrenz macht. Tipps zu Rosé-Weinen und alkoholfreien Wein-Alternativen, die zunehmend die Gastronomie erobern, sowie eine persönliche Kolumne von Master Sommelier Frank Kämmer über Naturweine runden das vinophile Panorama im aktuellen Feinschmecker ab.

