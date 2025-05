Sky Deutschland

Die Dramaserie "The Narrow Road to the Deep North" mit Jacob Elordi startet am 1. Juli exklusiv bei Sky und WOW

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die Serie "The Narrow Road to the Deep North" startet am 1. Juli 2025 in Deutschland exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW auf Abruf, mit wöchentlich einer neuen Episode

Die fünfteilige Dramaserie feierte ihre Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale und ist eine Verfilmung des mit dem Booker Prize ausgezeichneten Romans von Richard Flanagan

Zum Cast gehören Jacob Elordi ("Priscilla", "Saltburn"), sowie Ciarán Hinds ("Belfast"), Odessa Young ("Ein Festtag", "Shirley"), Olivia DeJonge ("Elvis") und Simon Baker ("Limbo", "Breath")

Bildmaterial finden Sie hier zum Download

Screener zur Serie stehen ab sofort im Sky Media Village bereit

Unterföhring, 15. Mai 2025 - Die australische Dramaserie "The Narrow Road to the Deep North", mit dem gefeierten Schauspieler Jacob Elordi in der Hauptrolle, ist ab dem 1. Juli in Deutschland exklusiv bei Sky und auf WOW auf Abruf verfügbar. Neue Folgen der fünfteiligen Serie folgen wöchentlich. Ihre Weltpremiere feierte die Serie im Februar 2025 im Rahmen der Berlinale Special Series Gala. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen, mit dem Booker Prize ausgezeichneten Roman von Richard Flanagan und wurde von Shaun Grant ("Nitram", "Mindhunter") geschrieben und vom renommierten Regisseur Justin Kurzel ("The Order", "Macbeth") inszeniert.

Über "The Narrow Road to the Deep North":

1943. Tief im Dschungel eines japanischen Kriegsgefangenenlagers, entlang der berüchtigten Thailand-Burma-Eisenbahn, kämpft Oberstleutnant Dorrigo Evans (Jacob Elordi) ums Überleben - und wird zugleich von der Erinnerung an seine verlorene Liebe begleitet. Die leidenschaftliche, aber kurze Affäre einige Jahre zuvor mit Amy Mulvaney (Odessa Young), der Frau seines Onkels, lässt ihn nicht los. Inmitten von Tod, Leid und Hoffnungslosigkeit wird diese Erinnerung zu seiner inneren Zuflucht, einem Licht in der Finsternis.

"The Narrow Road to the Deep North" verwebt verschiedene Zeitebenen zu einem eindrucksvollen Gesamtbild eines einzelnen Lebens. Die Serie begleitet Dorrigo Evans von seinen Anfängen als Medizinstudent in Melbourne über die traumatischen Erfahrungen als Kriegsgefangener in Südostasien bis hin zu seinem späteren Leben als angesehener Chirurg im Sydney der 1980er-Jahre, an der Seite seiner langjährigen Ehefrau Ella Evans. Vor dem düsteren Hintergrund des Zweiten Weltkriegs scheut die fesselnde Miniserie weder die schonungslose Darstellung der Grausamkeit des Krieges noch die emotionale Intensität und Zärtlichkeit von Liebe: Zugleich eine zeitlose Liebesgeschichte wie auch ein ehrliches Portrait einer langjährigen Ehe.

Die eindrucksvolle Serienadaption basiert auf dem mit dem Man Booker Prize ausgezeichneten Roman von Richard Flanagan. "The Narrow Road to the Deep North" ist ein zutiefst menschliches Drama über Hoffnung, Erinnerung und die stille Kraft von Liebe in Zeiten größter Dunkelheit. An der Seite von Jacob Elordi sind der Oscar® nominierte Ciarán Hinds ("Belfast"), Odessa Young ("Ein Festtag", "Shirley"), Olivia DeJonge ("Elvis") und Simon Baker ("Limbo", "Breath") in weiteren Rollen zu sehen. Die mit fiktiven Charakteren erzählte Geschichte basiert auf authentischen Erfahrungen ehemaliger australischer Kriegsgefangener.

Produziert wurde die Serie von Curio Pictures, einer Tochtergesellschaft von Sony Pictures Entertainment. Curio Pictures ist eine renommierte australische Film- und Fernsehproduktionsfirma, die für ihre hochwertigen, tiefgründigen Dramen bekannt ist.

Bilder hier downloaden.

Ausstrahlung:

"The Narrow Road to the Deep North" steht ab dem 1. Juli auf Abruf exklusiv bei Sky und WOW zur Verfügung. Neue Episoden der fünfteiligen Serie folgen wöchentlich. Bei Sky Atlantic ist die Serie ab dem 29. Juli zu sehen. Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie im Sky Media Village.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell