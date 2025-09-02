X-IT GmbH

X-IT GmbH startet VSME-Kampagne: Unterstützung für KMU beim ESG-Reporting

Losheim am See (ots)

Die X-IT GmbH startet diese Woche eine Informationskampagne zum VSME-Standard. Ziel ist es, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Einstieg ins ESG-Reporting zu erleichtern.

Der VSME ("Voluntary Standard for Sustainability Management and ESG-Reporting") entwickelt sich zunehmend zum De-facto-Standard für KMU in Europa. Während große Unternehmen ab 2025 zur Umsetzung der CSRD verpflichtet sind, geraten auch Zulieferer und Mittelständler unter Druck: Sie müssen ESG-Daten an Kunden oder Finanzpartner liefern.

"Der VSME bietet KMU einen schlanken, praxisnahen Ansatz, um Nachhaltigkeitsanforderungen effizient zu erfüllen. Wir möchten Unternehmen dabei unterstützen, diesen Schritt frühzeitig zu gehen - bevor der Markt sie dazu zwingt", erklärt Timo Klemm, CSMO der X-IT GmbH.

Um den Einstieg zu erleichtern, hat X-IT das VSME Playbook 2025 veröffentlicht. Dieses kompakte Handbuch erklärt die wichtigsten Inhalte, zeigt praxisnahe Umsetzungswege und enthält Checklisten zur Selbstbewertung.

Das Playbook ist exklusiv online über X-IT erhältlich und wird nach Registrierung zugesendet:

Zusätzlich bietet X-IT ein Beratungsangebot:

VSME Quick-Check - Einschätzung der Relevanz

- Einschätzung der Relevanz Implementierung in kurzer Zeit

in kurzer Zeit Integration in bestehende Systeme (z. B. SAP, osapiens HUB)

Damit verschaffen sich KMU Vorteile in Lieferketten, bei Finanzierungspartnern und in ESG-Ratings wie EcoVadis oder IntegrityNext.

Mit über 150 erfolgreich umgesetzten ESG-Projekten und als langjähriger Partner von osapiens bringt die X-IT GmbH die Erfahrung mit, um KMU bei der Einführung des VSME professionell zu begleiten.

Über die X-IT GmbH

Die X-IT GmbH mit Sitz in Losheim am See ist ein Beratungshaus für digitale Transformation, ESG-Compliance und SAP-Integration. Als Gold-Partner von osapiens unterstützt X-IT Unternehmen in Industrie, Handel und Gesundheitswesen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

