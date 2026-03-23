DIE STEINPFLEGER

Neustart nach Stellenabbau: Warum Franchise 2026 die risikoärmere Gründungsschiene ist

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Hannover (ots)

Stellen werden gestrichen, Abteilungen zusammengelegt, Budgets gekürzt. Wer davon betroffen ist, merkt schnell: Ein neuer Job ist nicht immer die schnelle Lösung. Gleichzeitig wirkt der Schritt in die Selbstständigkeit riskant, weil Kosten steigen und Kunden genauer hinschauen. Genau in so einer Lage suchen viele nach einem Neustart. Ein Modell, das schon zeigt, was funktioniert, wie man Kunden gewinnt und wie man sauber kalkuliert.

Franchise kann hier eine Chance sein, weil man nicht bei null anfängt, sondern auf erprobte Abläufe und eine bekannte Marke setzt. Franchise ist kein Heilsversprechen, aber es kann das Anlaufrisiko senken, weil Prozesse, Marketing und Know-how bereits hinter einer starken Marke stehen. Gerade in unsicheren Zeiten kann das den Unterschied machen. Wie das konkret funktioniert und worauf Umsteiger achten sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Wenn sichere Jobs plötzlich unsicher werden

Die Nachrichten der letzten Monate haben einen gemeinsamen Ton: große Unternehmen sortieren sich neu, sparen und bauen Stellen ab. Volkswagen will bis 2030 rund 35.000 Jobs streichen – überwiegend über freiwillige Programme, Vorruhestand und Abfindungen. Auch Siemens reduziert weltweit Stellen, darunter mehrere Tausend in Deutschland. Ähnliche Meldungen ziehen sich quer durch Branchen.

Für viele Beschäftigte ist das mehr als eine Wirtschaftsnachricht. Es ist ein Einschnitt. Über Jahre aufgebaute Expertise und Karrierepläne geraten ins Wanken. Plötzlich steht eine neue Frage im Raum: Was mache ich jetzt?

Abfindung als Chance für einen Neuanfang

Eine Abfindung verschafft zunächst Luft: Zeit, Spielraum und finanzielle Sicherheit für den nächsten Schritt. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit. Unternehmen stellen vorsichtiger ein, und gerade Fachkräfte über 40 oder aus stark spezialisierten Rollen merken schnell, dass ein Neustart im Angestelltenverhältnis nicht immer einfach ist.

In dieser Situation taucht oft ein Gedanke auf, der früher vielleicht nur leise war: Vielleicht ist jetzt der Moment, etwas Eigenes zu starten. Selbstständigkeit bedeutet, nicht auf Entscheidungen anderer zu warten, sondern eigene Fähigkeiten in ein Geschäftsmodell zu verwandeln. Doch allein zu gründen ist anspruchsvoll.

Warum Solo-Selbstständigkeit häufig unterschätzt wird

Wer ohne Netzwerk, Marke und erprobte Abläufe gründet, muss viele Fragen gleichzeitig lösen: Wie gewinnt man Kunden? Wie kalkuliert man Leistungen? Welche Angebote funktionieren im Markt? Wie baut man Marketing und Vertrieb auf?

Das ist möglich, kostet aber Zeit, Geld und Nerven. Viele Fehler passieren gerade am Anfang. Deshalb scheitern Gründungen selten an Motivation, sondern häufig an fehlenden Strukturen. Ungefähr 70 Prozent aller Neugründungen scheitern zwischen dem 2. und 5. Jahr. Im Franchise sind es gerade mal 14 Prozent.

Franchise: Unternehmertum mit System

Franchise bietet hier einen anderen Einstieg in die Selbstständigkeit. Gründer übernehmen ein erprobtes Geschäftsmodell, statt alles selbst neu zu entwickeln.

Typische Vorteile sind:

Erprobtes Geschäftsmodell: Leistungen, Preise und Abläufe sind bereits getestet.

Leistungen, Preise und Abläufe sind bereits getestet. Marke und Vertrauen: Der Start erfolgt unter einem bekannten Namen.

Der Start erfolgt unter einem bekannten Namen. Schulung und Know-how: Gerade für Quereinsteiger ein wichtiger Einstieg.

Gerade für Quereinsteiger ein wichtiger Einstieg. Zentraler Support: Marketing, Materialien oder teilweise auch Lead-Generierung.

Marketing, Materialien oder teilweise auch Lead-Generierung. Netzwerk und Austausch: Erfahrungen anderer Partner helfen, schneller zu lernen.

Kurz gesagt: Man wird Unternehmer, aber nicht ohne Struktur.

Praxisbeispiel: „Die Steinpfleger“

Auch das Franchise-System „Die Steinpfleger“ setzt auf dieses Prinzip. Ziel ist es, dass Partner sich auf das operative Geschäft konzentrieren können, während zentrale Strukturen Unterstützung bieten.

Dazu gehören unter anderem:

zentraler Kundenservice für Anfragen

kontinuierliches Marketing zur Nachfragegenerierung

Einarbeitung und technische Schulung

klare Prozesse und Qualitätsstandards

Austausch und Unterstützung im Partnernetzwerk

Gerade für Menschen aus technischen Berufen oder Konzernstrukturen kann das ein Vorteil sein. Viele bringen Organisation, Qualitätsbewusstsein und Leistungsbereitschaft bereits mit – oft fehlt lediglich die Struktur, um daraus ein stabiles eigenes Geschäft zu entwickeln.

Warum Franchise gerade jetzt an Bedeutung gewinnt

In Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche wächst bei vielen der Wunsch nach mehr Eigenständigkeit. Gleichzeitig möchten die wenigsten ohne Orientierung gründen. Franchise verbindet unternehmerische Freiheit mit vorhandenen Strukturen und reduziert damit das Startrisiko.

Erst prüfen, dann entscheiden

Selbstständigkeit ist kein Muss, aber eine reale Option – besonders dann, wenn man nicht bei null beginnen möchte. Wer sich für Franchise interessiert, sollte zwei Fragen klären:

Was übernimmt der Franchisegeber und was liegt in meiner Verantwortung? Passt die Rolle als Unternehmer zu meinen Stärken und meinem Lebensmodell?

So lässt sich prüfen, ob der Weg in die Selbstständigkeit mit Franchise tatsächlich der richtige Schritt sein kann. Denn am Ende geht es nicht nur um den nächsten Job, sondern um die Chance, etwas Eigenes aufzubauen.

Über Rico Ritter

Rico Ritter ist Gründer und Geschäftsführer von "DIE STEINPFLEGER", einem etablierten Anbieter für professionelle Steinaufbereitung im deutschsprachigen Raum. Seine Unternehmensgruppe vereint mehrere Handwerksbetriebe und entwickelt digitale Lösungen für mehr Effizienz im Alltag. Dazu zählt auch Time-Buddy, eine SaaS-Anwendung zur automatisierten Terminplanung im Handwerk. Mehr Informationen unter: www.die-steinpfleger.de

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