BENTELER Mobility und Lyft bringen autonome Shuttle-Fahrzeuge der nächsten Generation in die USA

BENTELER Mobility schließt eine strategische Partnerschaft mit dem global führenden Ride-Hailing-Anbieter Lyft (Personenbeförderung via App). Ziel ist es, das Transportation-as-a-Service-Angebot von BENTELER Mobility zu nutzen und ab 2026 autonome Shuttle-Fahrzeuge auf US-amerikanische Straßen zu bringen. Im Rahmen dieser strategischen Zusammenarbeit wird BENTELER Mobilitys Partner die HOLON GmbH seine speziell entwickelten autonomen Shuttles auf der Lyft-Plattform einsetzen. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem gemeinsamen Weg, autonome Mobilität skalierbar und für alle zugänglich zu machen.

Ein schlüsselfertiges AV-Ökosystem

Mit über 44 Millionen jährlichen Nutzerinnen und Nutzern ist Lyft ein starker Partner, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Durch die Zusammenarbeit erhält Lyft Zugang zum breiten Fertigungsnetzwerk der BENTELER Gruppe und Finanzierungsangeboten von BENTELER Mobility, was eine schnellere und breitere Einführung autonomer Fahrzeuge (AV) in zahlreichen US-Städten ermöglicht.

Gestützt auf die industrielle Stärke der BENTELER Gruppe bietet BENTELER Mobility eine vollständig integrierte Lösung für den Betrieb autonomer Fahrzeugflotten - von der Fahrzeugbeschaffung über den Einsatz und Besitz bis hin zum Lebenszyklusmanagement. Kern des Angebots ist eine Finanzierungslösung in Kombination mit einem einzigartigen Ökosystem, das Kunden eine Asset-light-Nutzung ermöglicht und die großflächige Einführung autonomer Fahrzeuge beschleunigt - bei gleichzeitiger Lösung zentraler Herausforderungen wie Kosten, Integration und Sicherheit.

Highlights der Partnerschaft

AV-Technologieintegration

BENTELER Mobility plant den Einsatz autonomer Shuttles von HOLON auf der Lyft-Plattform, mit einem Start in den USA Ende 2026. Diese Shuttles, ausgestattet mit fortschrittlicher Mobileye-Technologie, sind für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr konzipiert und auf maximale Fahrgastsicherheit ausgelegt. Der erste Einsatz ist in Partnerschaft mit Flughäfen und Städten geplant, mit dem Ziel, den Dienst auf Tausende Fahrzeuge weltweit auszuweiten. Nutzer können ihre Fahrt direkt über die Lyft-Plattform buchen.

Flottenfinanzierung

BENTELER Mobility wird über das Schwesterunternehmen BENTELER Trading International den Besitz und die Finanzierung der Fahrzeuge übernehmen. Es sind Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe zur Erweiterung der autonomen Flotte geplant. Beide Partner verfolgen das Ziel, künftig Tausende AVs im Besitz von BENTELER Mobility über die Lyft-Plattform für Fahrgäste bereitzustellen. Dies stärkt Lyfts Position als Plattform der Wahl, während immer mehr Flottenbetreiber, OEMs und Technologieanbieter in den AV-Markt eintreten.

Fertigung & Integration

Heute rüsten viele AV-Unternehmen bestehende Fahrzeuge in Kleinserien nach - ein aufwändiger und teurer Prozess, der Skalierung verhindert. Die tiefgreifende Automobilfertigungskompetenz und das globale Netzwerk der BENTELER Gruppe ermöglichen die Integration autonomer Technologien in bestehende Fahrzeugplattformen - in hoher Stückzahl und mit Automobilqualität. So werden Komplexität reduziert und Kosten gesenkt.

Wachstumspotenziale

Dank starker Branchenbeziehungen und umfangreicher Produktionskapazitäten kann die BENTELER Gruppe eine strategische AV-Erweiterung über das HOLON Shuttle hinaus ermöglichen. Mit HOLONs neuer Produktionsstätte in Jacksonville, Florida (Investitionsvolumen über 100 Mio. USD), und globaler Fertigung baut BENTELER Mobility die Infrastruktur für den breiten Einsatz autonomer Fahrzeuge auf. Dadurch können verschiedene AV-Technologien für unterschiedliche Märkte und Regulierungen entwickelt, eingesetzt und betrieben werden.

Den Weg in die autonome Mobilität von morgen gestalten

Diese Partnerschaft baut auf BENTELER Mobilitys Anspruch auf, wirkungsvolle, schlüsselfertige AV-Lösungen zu entwickeln. Lyft und BENTELER Mobility gestalten die Zukunft des autonomen, geteilten Verkehrs - sicher, effizient, inklusiv und skalierbar. Mit Lyft als strategischem Mobilitätspartner ist BENTELER Mobility bestens positioniert, um die nächste Generation der Mobilität Wirklichkeit werden zu lassen.

