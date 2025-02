MagentaSport

PENNY DEL komplett live bei MagentaSport: Spiel 1 nach dem Tod von Tobias Eder: Die schwerste Aufgabe aller Zeiten für die Eisbären Berlin

ab Donnerstag Olympia-Qualifikation der Frauen live

München (ots)

Es war Spiel 1 nach dem Tod von Tobias Eder - Tränen, noch immer tiefe Betroffenheit und Trauer, ein schwerer Gang aufs Eis für die Berliner Eisbären und auch für den Gegner Nürnberg. Die Fans legten Blumen und Kerzen vor der Halle nieder. "Wettbewerbs-Modus" wie soll das gehen? "Ich bewundere unsere Jungs, die Geschäftsstelle und unsere Trainer so sehr. Die müssen aufs Eis, die müssen weiterarbeiten und die müssen versuchen, das Geschehene irgendwie auszublenden. Natürlich geht das nicht. Wenn sie auf dem Eis sind, mag das kurz, für 45 Sekunden, funktionieren. Aber doch nicht jetzt in der Kabine. Das ist unfassbar schwierig", lobte Geschäftsführer Thomas Bothstede. Die Eisbären gewannen 2:1 gegen Nürnberg. Thomas Bothstede verlas nach dem Spiel eine berührende Nachricht von Tobias Eders Vater

Der DEL-Klassiker Köln - Mannheim hält, was er verspricht: nach dem Adler-Blitzstart von Leon Gawanke nach 8 Sekunden entwickelt sich schon im 1. Drittel ein wilder Schlagabtausch. 4 Führungen der Mannheimer können die Kölner Haie noch ausgleichen. Dann lassen sich die Adler Mannheim den 7:4-Auswärtssieg nicht mehr nehmen. Doppeltorschütze Leon Gawanke sieht den Kader Mannheims gut aufgestellt: "Egal wer spielt: wir sind eine gute Mannschaft. Unser Ziel ist die Deutsche Meisterschaft!"

Der EHC Red Bull München holt mit einem 2:1 in Düsseldorf den 5. Sieg in Folge unter Don Jackson. Einen Erfolg gibt es auch für die abstiegsbedrohten Augsburger. "Der Letzte Augsburg ist jetzt wieder punktgleich mit Iserlohn, nur einen von der DEG entfernt. Der Abstiegskampf brennt wieder.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen der DEL-Spiele bis jetzt - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Kommende Woche ist Länderspielpause, aber es gibt fast täglich Eishockey bei MagentaSport: die DEB-Nationalmannschaft der Frauen kämpft ab dem 6.2. in drei Partien um die Olympia-Qualifikation, die U25 testet ab dem 5.2. zweimal gegen die Slowakei - alle Partien live und kostenlos bei MagentaSport. Mit der DEL geht es nach den Nachholspielen am 12.2. weiter.

Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 2:1

Die Eisbären gewinnen. Aber selten zuvor rückte ein Ergebnis derart in den Hintergrund. Die Partie stand ganz im Zeichen von Tobi Eder. Kai Wissmann erzielte den Siegtreffer für das Aubin-Team im 2. Drittel, die sich mit diesem Resultat von den Mannheimern absetzen.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ckFITzVsdXJ6bzZ4azBDQzl2Rnd3bFpkMktQZUo1K1ZKUjBubU9mYXg0ND0=

Thomas Bothstede, Geschäftsführer Berlin, in einer Rede nach dem Spiel an die Fans: "Das ist das schwerste Heimspiel gewesen, was wir uns vorstellen können. Ich möchte euch eine WhatsApp kurz vorlesen, die kam genau nach der Choreo von einem Herren, der Robert Eder heißt. Das ist der Vater von Tobi. Der schreibt einfach nur "Unfassbar" mit einem riesigen Herzen. Glaubt mir, mir zittern selten die Knie oder die Hände. Das tun sie jetzt. Ich möchte mich im Namen der Familie Eder, im Namen sämtlicher Spielerfrauen und Freundinnen und im Namen der gesamten Eisbären und der Mannschaft bei euch bedanken. Das ist wirklich einmalig!"

Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QVk2SWo5S2xPY1FSd2dKU1ZITHlyYzN5R00xL0xNYktqNlB5VkdKbnZOUT0=

Emotionale Szenen in Berlin: Die Eisbären verabschieden sich von Tobias Eder. Viele Fans haben Tränen in den Augen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=c3liMGxMUXB6WkVWSi9KWk11enR2bTkvYXVSNkI0RFZ5U1NMYzlpdHhPOD0=

Nach dem Spiel gibt es "Tobi Eder"-Sprechchöre. Die Eisbären sind sichtlich ergriffen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=MEJ5cTl6b2o1YjdDL2JlMkF2ZVRGMklnakZNWEh3TndncWJBUmxUVUt6bz0=

Thomas Bothstede, Geschäftsführer Berlin, emotional in der Drittelpause: "Es ist das erste Mal, dass ich mit wackligen Beinen hier stehe und auf dem Weg hierher so ein bisschen Respekt und Angst hatte."

...über die Zeremonie für Tobi Eder: "Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Vor allem haben wir mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit der Familie, mit der Mannschaft. Wir haben nichts gemacht, was die Mannschaft nicht wollte. Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal bei der DEG bedanken, bei Red Bull München, bei der Liga, auch bei Nürnberg, dass alle sofort gesagt haben: Hey, ihr macht und wir machen alles mit."

...über den Zusammenhalt in der Eishockeyfamilie: "Es gibt hier kein richtig oder falsch. Was man bedenken muss, ist, dass wir nicht nur von einem Eishockeyspieler sprechen, sondern von einem Menschen. Da ist eine Familie, die jetzt ohne Tobi ist. Da ist eine Verlobte, da ist ein Bruder, da sind Geschwister. Da sind in der Kabine Freunde. Und nicht nur hier in der Kabine, sondern überall in Deutschland. Und diese Anteilnahme ist unglaublich. Da zeigt sich dann auch, dass in dem Fall so ein Eishockeyspiel oder eine Strafe oder ein Tor völlig egal ist, völlig egal."

...über die Tränen von Ty Ronning beim 1:0: "Ich bewundere unsere Jungs, die Geschäftsstelle und unsere Trainer so sehr. Die müssen aufs Eis, die müssen weiterarbeiten und die müssen versuchen, das Geschehene irgendwie auszublenden. Natürlich geht das nicht. Wenn sie auf dem Eis sind, mag das kurz, für 45 Sekunden, funktionieren. Aber doch nicht jetzt in der Kabine. Das ist unfassbar schwierig."

...wie sie den Tod von Tobi Eder verarbeitet haben: "Wenn du mich fragst, wie bekommt man das hin? Man bekommt es nicht hin. Man holt sich Hilfe. Wir haben mit Markus Flemming sowieso schon einen Mentaltrainer, einen Sportpsychologen bei uns. Aber, da bin ich ganz ehrlich, wir haben uns weitere Hilfe geholt. Wir bieten das der Geschäftsstelle, der Mannschaft, der Familie, den Freundinnen, den Frauen an. Anders ist es sehr, sehr schwer hinzubekommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QTJZZUh1ZkN6Wm1vWEE5MUxVTmdCMWk1YWxyZHA4V1RheDlMZEtTQVFkUT0=

Sven Felski, MagentaSport-Experte und Ex-Spieler Berlin: "Ich glaube, das, was die Jungs machen, ist einzigartig. Du willst versuchen, ein Stück weit wieder in den normalen Rhythmus reinzukommen. Aber das ist einfach unmöglich. Wenn man jemanden in der Familie verliert oder im Eishockey, ist das echt nicht einfach und da muss ich den Hut vor jedem Einzelnen ziehen, der da auf dem Eis steht."

...über die Dauer, wie lange es braucht, das Ereignis zu verkraften: "Man funktioniert irgendwie. Aber das ist alles intuitiv. Der eine kriegt es besser gelöst, der andere nicht so gut. Da muss man sich wirklich untereinander unterstützen. Das macht die Eishockeyfamilie in Berlin und sicher auch in ganz Deutschland." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cXJVUXpQWHZNSDd4ZzlYZ2R3UFl5MHJObzVORjcyek9PRlZNNiswUGZzWT0=

Ty Ronning bringt die Eisbären mit seinem 26. Saisontor in Führung. Seine Gedanken sind aber sofort bei Tobi Eder. Berlins Toptorschütze muss bei Eders Lieblingssong "Viva La Vida" die Tränen unterdrücken. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=QTJYeVdVQTFiTWtCVHp0Z2k0L0daVG8xYkJoY2ZETm9TcWxMRXkyd2NaMD0=

Kölner Haie - Adler Mannheim 4:7

Der 161. DEL-Klassiker geizt nicht mit Spannung und Toren. Leon Gawanke trifft nach 8 Sekunden für die Adler. Viermal kommen die Kölner Haie nach Rückstand zurück. Doch dann sichern sich die Mannheimer den 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen hochverdient.

Alle Tore der Partie im Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R3N2dGpHT2tFeFJsa1ZhTENkaXVZYk1xN0tRRG9mN09mNzdQbnlzY0VLND0=

Maximilian Kammerer, Kölner Haie, spürt keinen Rückenwind mehr: "Wenn du 7 Gegentore kassierst, wird es extrem schwer. Es war ein offenes Spiel mit extrem vielen Fehler und Chancen. Wir hatten eigentlich den Schwung aus Ingolstadt im Rücken. So ist das extrem bitter. Die Pause tut uns nun sicher gut. Wir müssen uns nun auf harte Spiele vorbereiten. Wenn wir die Defensive verbessern, sind wir gut gerüstet für die Playoffs. Nun kommt die beste Zeit." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=amhlMXNmSnRzbmh2aWhld0kxZkZZcFFCMTRZMVlLR2tNcng5clVkUHcrOD0=

Marcel Goc, Co-Trainer Adler Mannheim, blickt nach dem 7:4 nur auf die Defensive kritisch: "Das war ein kurioser Start. Aus Trainer-Sicht waren das ein paar Gegentore zu viel. Wir hatten viermal die Führung, viermal kommen die Haie zurück. Das sehr intensiv. Wir können sehr zufrieden sein. Als Mannschaft wollen wir kompakter werden." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T1RrWS9XQThvV0NYYkFQblVCUU1KWmNrNktWU0tTZC8rYlRMWUZVZmIwcz0=

Leon Gawanke, Doppeltorschütze der Adler Mannheim, freut sich über seinen Blitzstart: "Wir sind diesmal nicht eingeknickt. Das war zuvor häufig in dieser Saison der Fall. Wenn ich gewusst hätte, dass der Rekord bei fünf Sekunden liegt, hätte ich den Puck beim 1:0 direkt genommen. Ich hatte zuvor eine Durststrecke. So ein Abend tut dann gut. Wir sind gut für die Playoffs präpariert. Egal wer spielt: wir sind eine gute Mannschaft. Wir haben einen großen Kader. Unser Ziel ist die Deutsche Meisterschaft."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NnJwR0hYcnpTamFmSHdkUG5rQk1KeHJDb3owQ2twRFVVTXB6YStqSTFLbz0=

Tor nach 8 Sekunden. Leon Gawanke trifft für Mannheim in Köln blitzschnell und verpasst nur knappe den Vereinsrekord von Mattias Plachta (2019 nach 5 Sekunden)

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M2dpV245dkM4S0Q0T3ZBUHFxZjAvUW9Ba1BkRWF4UXRTc2dkR2doRXJnST0=

Das Gedenken an verstorbenen Tobias Eder beschäftigt weiter die DEL-Klubs. Exemplarisch die Schweigeminute vor der Partie Kölner Haie - Adler Mannheim:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTkwcHhVeHBPZU5yM2FHL1B2TndHTXZHakVDZitTU0hMUzRIOW9tZ0Joaz0=

Löwen Frankfurt - Straubing Tigers 6:4

Im Kampf um die Playoffs schütteln die Löwen Frankfurt mit einem starken 2. Drittel den bisherigen Angstgegner Straubing locker ab: nach drei Niederlagen gegen die Tigers gelingt den Löwen der erste Sieg der Saison. 17 Tore haben die Frankfurter nun in den letzten drei Partien erzielt. Cameron Brace verlängert bei den Löwen und präsentiert sich weiter in Torlaune.

Alle Tore der Partie im Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjdGSXFyVXMwK1NpcUZwSmlVcWU0U0JMUjRPWVJkVlowOVE0c0ZkSWVJUT0=

Julian Napravnik, Löwen Frankfurt, trifft und blickt auf die Playoff-Qualifikation: "Das war sehr wild. Wir haben sehr gut gekontert. Straubing hat immer mehr riskiert. Das haben wir eiskalt ausgenutzt. Wir haben uns nun in einen guten Spot für die Playoffs gebracht. Nach der Pause können wir mit vollem Kader wieder angreifen."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L1E4YUR1Ui8rc2ZzcXd3UHNWU1FicUhIWElFd0RSeUxBdjh2MnBaYmlXWT0=

Cameron Brace, Löwen Frankfurt, verlängert seinen Vertrag bis 2027: "Das war sehr einfach für mich und immer mein Ziel. Wir bauen in Frankfurt etwas Gutes auf und ich will ein Teil davon sein. Das Gras ist nicht auf der anderen Seite nicht immer grüner." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TE5YaEcwTGJQRHk4VHZGVWxCZlNHSEcvZkhFajZ1SHpoSXAwTkZnMXdDUT0=

Tim Brunnhuber, Straubing Tigers, freut sich über sein 300. DEL-Spiel überhaupt nicht: "Wir haben eigentlich ein gutes 2. Drittel gespielt. Wir waren vielleicht zu geil darauf das Tor zu schießen und haben dann einen Konter nach dem anderen gefressen. Nun geht unser Blick erstmal nach untern statt nach oben. Seit dem Spengler Cup hatten wir ein straffes Programm. Wir machen Fehler, die wir normal nicht machen." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d1ArUEdKaDNKVWNTNUpCcWxNNmJVSU5BMmhpQU9HdzhNam1haTRGTm5tZz0=

Fischtown Pinguins Bremerhaven - ERC Ingolstadt 1:3

Das letzte Duell der Teams in Bremerhaven wurde vor 16 Tagen wegen einer defekten Ammoniakleitung der Eisfläche abgebrochen und für Ingolstadt gewertet. Nun setzt sich der Tabellenführer ERC auch sportlich durch und vermiest den Fischtown Pinguins beim 3:1 die Rückkehr in die Eishalle

Alle Tore der Partie im Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Yy9TRjc1VDdWQUhVVU5zUk5WT1lLQlhLU0gvL1lVclpTSlVreXo0SVVxUT0=

Cedric Schiemenz, Fischtown Pinguins, bleibt nach dem 1:3 gegen Ingolstadt ruhig: "Das war ein hart umkämpftes Spiel! Wir hatten genug Chancen auf das 2:2. Dann kam der blöde Bounce zum 1:3. Danach war es schwer. Unsere Krankheitswelle ist für uns keine Ausrede." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cUZkRlkzekloVndKbkhEYmJuSzRueGtqSW1tZkFQQnVtRGV6eTQxQWFHaz0=

Mark French, Trainer ERC Ingolstadt, freut sich über seinen 100. Sieg in der DEL als Trainer: "Unser guter Start war wichtig. Die ersten 30 Minuten waren stark. Dann haben wir Bremerhaven zurückkommen lassen. Mein 100. Sieg in der DEL bedeutet aus meiner Sicht, dass ich bislang ziemlich gute Eishockeyspieler trainiert habe."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q3ZjT3dJMzlSU0RWeXJMN0FqS3B5L1dhcVVRNkF2N2hZckJ2R3IyNHFZTT0=

Düsseldorfer EG - EHC Red Bull München 1:2

Der EHC gewinnt und gewinnt und gewinnt unter Don Jackson. Fünftes Spiel seit dem Rücktritt von Max Kaltenhauser, fünfter Sieg für die Münchner. Für die Entscheidung sorgte Tobias Rieder zu Beginn des 2. Drittels. Mit dem Sieg zieht der EHC auf Platz 4 nach Punkten mit Mannheim gleich, die allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Die DEG bleibt, einen Punkt vor dem Abstiegsplatz, für den Moment in Gefahr, kann aber im Vergleich zu den Konkurrenten selbst noch doppelt nachlegen.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=U2w4MFFRaFZHMmNSU1BjUkg3VTRQNzYvaTNPQi9seG9DQ3lvekc5Q3hBMD0=

Brendan O'Donnell, Spieler und Torschütze Düsseldorf: "Sie haben mehr Tore geschossen als wir. Wir werden nicht viele Spiele gewinnen, wenn wir nur ein Tor schießen. Wir haben nicht so gut gespielt wie in den letzten Wochen, mit nicht so viel Pace. Aber München ist nicht umsonst ein gutes Team."

...zu Tobi Eder, emotional sichtlich mitgenommen: "Es war eine extrem schwere Woche. Meine Gedanken sind bei Tobi, seiner Familie, seiner Freundin und seinem Bruder. Es war schön, ihn heute zu sehen. Meine Gedanken sind bei ihnen. Es war ziemlich brutal, extrem unglücklich. Tobi war so ein guter Typ, so ein guter Teamkollege, so eine gute Person und extrem geliebt in der Community. Ich kann nur gute Dinge über ihn sagen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZU90WnlKVnVhM0M1c1dWcFdKeGoyVllMaVB6bWZkZnBYY1pmMzJEWDRYVT0=

Augsburger Panthers - Schwenninger Wild Wings 5:3

Brutal wichtiger Sieg für die Augsburger im Abstiegskampf - der dritte in Folge, nach fünf Niederlagen am Stück. Besonders im 1. Drittel drehten die Gastgeber mit drei Toren auf und brachten den Vorsprung über die Zeit. Damit sind die Gastgeber zwar noch immer auf dem Abstiegsplatz, aber punktgleich mit Iserlohn. Schwenningen bleibt auf Platz 7.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TXp4OVY5VmlMQ1R1STBUZFpZSGtEZnRiTDlWeEIwWWVCd05pd0Z1RndJbz0=

Alex Oblinger, Spieler Augsburg und Torschütze zum 4:3: "Ich glaube, es war ein hartes Spiel, hart umkämpft. In den Battles auf beiden Seiten wurde hart gespielt. Ich glaube, das war so wichtig für uns, dass wir hier den Weg finden und den Sieg, drei Punkte holen können."

...zur Ausgangslage im Abstiegskampf: "In den letzten drei Interviews, die ich gemacht habe, habe ich in einer Situation, die gar nicht so einfach war, von Details gesprochen, von Sachen, die wir gut machen, die uns stark machen. Genau das machen wir im Moment. Wir spielen unsere Stärken aus, wir spielen zusammen als Mannschaft und das hat uns die Möglichkeit gegeben, die letzten drei Spiele zu gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dzJoYVBEQ28zRFdBWk5vQU1qK1VlWlRZZktLNVczcXN2MWlMTUNxbE9IST0=

Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn Roosters 3:2

Die Grizzlys Wolfsburg wenden die Krise gerade so noch ab und schlagen unglücklicke Iserlohn Rooster dank eines Doppelschlags kurz nach der 2:1-Führung der Roosters. Die setzen ihren Formanstieg weiter fort, holen diesmal aber keine Punkte.

Alle Tore der Partie im Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QVhRcmUyNDZjUXoxb3g1Q2dEeTVQWkkvZzdkbStxSUNQVVRiRXozZ3dabz0=

Mike Stewart, Trainer Grizzlys Wolfsburg, ist erleichtert nach dem knappen Sieg: "Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir sind etwas dezimiert durch Krankheiten und wir mussten viel investieren. Ich bin Trainer und Cheerleader - die letzte Zeit war nicht leicht. Die Entschlossenheit der Jungs tut uns gut. Die Pause kommt zum richtigen Zeitpunkt." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YTJ6MnBaSTNFQ1pHa2hNb3k0V1l5M0RlTWwyN29EOGZNVUg0Q2dVUkhacz0=

Sven Ziegler, Iserlohn Roosters, kann sein 17. Saisontor nicht feiern: "Wir haben uns stetig gesteigert. Das 2:2 war ein dummer Fehler von mir. Sonst wäre mehr drin gewesen gegen Wolfsburg. Wir spielen gut, belohnen uns aber nicht."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WlpxNjVPMjJkUERzOENVWkIwcWdKM2paWDJoU01UdXVlMi9ROVowclBKVT0=

Eishockey live & kostenlos bei MagentaSport:

Mittwoch, 5. 2. 2025:

Ab 17.45 Uhr: Test der U25 Männer: Slowakei - Deutschland

Donnerstag, 6.2.:

Ab 17.45 Uhr: Test der U25 Männer: Slowakei - Deutschland

Ab 19.00 Uhr: Olympia-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Österreich

Samstag, 8.2.:

Ab 14.00 Uhr: Olympia-Qualifikation der Frauen: Slowakei - Deutschland

Sonntag, 9.2.:

Ab 17.30 Uhr: Olympia-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Ungarn

PENNY DEL - Nachholspiele:

Mittwoch, 12.2.:

Ab 19:15 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Iserlohn Roosters, Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG

PENNY DEL,44. Spieltag:

Donnerstag, 13.2.

Ab 19.15 Uhr: EHC Red Bull München - Schwenninger Wild Wings

Freitag,14.02.2025

Ab 19.00 Uhr in der Konferenz, ab 19.25 als Einzelspiel abrufbar: Nürnberg Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg, Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG. Löwen Frankfurt - Augsburger Panther, Straubing Tigers - Kölner Haie, ERC Adler Mannheim - ERC Ingolstadt, Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell