"Heimat und Herzblut"- Dokuserie 30 Jahre Telekom Baskets bei MagentaSport und MagentaTV, Podcast "Abteilung Basketball" mit Andi Obst

Die Telekom Baskets Bonn - ein Verein, der mit Hingabe, Leidenschaft und einer Fankultur voller "Party People" die deutsche Basketball-Landschaft aufgemischt hat. Zum 30. Geburtstag wirft MagentaSport einen Blick hinter die Kulissen dieses Ausnahme-Klubs und würdigt das Jubiläum mit der vierteiligen Dokumentation "Heimat und Herzblut". Die erste Folge "Die Anfänge" wird am 1. Februar ab 11 Uhr veröffentlicht - sie dauert 18 Minuten und ist kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV abrufbar. Telekom Baskets-Präsident und Mitgründer Wolfgang Wiedlich beschreibt den Werdegang des Vereins treffend: "Man muss sich die Baskets wie einen riesigen Zirkus vorstellen. Wir waren wirklich im Baskets-Fieber und das setzt Energien frei." Doch wie schafft es ein Verein, ohne eine "LKW-Ladung voll Geld" 30 Jahre lang ganz oben mitzuspielen, fünfmal deutscher Vizemeister zu werden und sich mittlerweile sogar einen internationalen Titel zu sichern? Seit den ersten Spielen im Pennenfeld über die legendäre Hardtberghalle bis hin zum modernen Telekom Dome hat sich in Bonn eine "völlig neue Basketball-Kultur entwickelt". Spieler wie Florian Koch (214 Spiele), der über ein Jahrzehnt Teil des Teams war, schwärmen von der Energie im T-Dome: "Das ist die geilste Stimmung in der BBL. Das ist eine Halle voller Emotionen. Die Fans wissen genau, was sie tun können, um ihrem Team zu helfen." Stephan Althoff, Executive Advisor und ehemaliger Leiter Konzernsponsoring der Deutschen Telekom und Tim Höttges, Telekom-Vorstandsvorsitzender, schildern, wie das Unternehmen das Projekt von Anfang an begleitet hat. Spielerlegenden wie Eric Taylor (Telekom Baskets, 1993-1998), der maßgeblich zum Aufstieg des Vereins in die Bundesliga beitrug, erinnern sich an legendäre Zeiten. Ab dem 1. Februar zeigt MagentaSport und MagentaTV in der ersten Episode "Die Anfänge", wie die Baskets 1995 gegründet wurden und als Aufsteiger direkt ins Finale ihrer ersten Bundesliga-Saison 1996/97 einzogen. Die Serie verbindet exklusive Interviews mit Gründungsmitgliedern, Zeitzeugen und Spielern - kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV abrufbar.

Nachfolgend ein Ausblick auf die Doku 30 Jahre Telekom Baskets Bonn - "Heimat und Herzblut" sowie Auszüge aus dem Podcast "Abteilung Basketball" mit Andi Obst - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Donnerstag empfängt der FC Bayern seinen Ex-Trainer Andrea Trinchieri in der EuroLeague: Zalgiris Kaunas - FC Bayern - live bei MagentaSport ab 17.45 Uhr. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und des EuroCups live.

"Wir waren wirklich im Baskets-Fieber" - Präsident Wolfgang Wiedlich über die Anfänge und Entwicklung der Telekom Baskets Bonn

Wolfgang Wiedlich, Präsident der Telekom Baskets, über die Anfänge des Vereins: "Ich fand Basketball immer toll, war aber kein großes Talent. Also habe ich mich auf das Organisieren von Basketball konzentriert. Es gab den Godesberger TV - wir waren so eine Art Studentenklub - und Fortuna Bonn, aber beiden mangelte es an Geld. Nach der Aufteilung der Deutschen Bundespost hatte die Telekom das Postsport-Erbe übernommen. 1995/96 war die erste Saison der Telekom Baskets Bonn. In dem Sinne war das nichts Besonderes, weil wir schon viele Saisons in der 2. Liga gemanagt hatten. Aber diesmal sind wir mit einer anderen Ernsthaftigkeit an die Sache herangegangen, weil das Telekom-Projekt etwas Großes war - da durften wir nichts vermasseln."

Wiedlich beschreibt die Entwicklung des Vereins mit einer treffenden Metapher:"Man muss sich die Baskets wie einen riesigen Zirkus vorstellen. Da gab es die Events, die musikalische Bespielung, dann die VIP-Lounge-Crew, die sportliche Kompetenz. Das Finanzwesen war auch ganz wichtig - heute sind wir da sehr gut aufgestellt, aber früher war das nicht der Fall. Wir waren wirklich im Baskets-Fieber, und das setzt Energien frei." MitStolzblickteraufdasErreichte: "Man muss schon sagen, es ist erstaunlich, was hier errichtet worden ist - von Laien für Laien."

Kommentator und Ex-Basketballer Frank Buschmann über die Erfolgsgeschichte der Telekom Baskets Bonn: "Wir reden hier über einen Club, der seit 30 Jahren da oben spielt, fünfmal deutscher Vizemeister geworden ist, mittlerweile einen internationalen Titel gewonnen hat - und das ohne eine LKW-Ladung voll Geld." Buschmann erinnert sich an die Anfänge des Vereins in den 1990er Jahren: "In den 90er Jahren herrschte so etwas wie ein Basketball-Boom in Deutschland. Es hatte gerade eine Wachablösung stattgefunden - ALBA war die absolute Hausmacht in der Basketball-Bundesliga. Und dann kam da plötzlich so ein Emporkömmling: Bonn. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen, was daraus werden sollte - es wurde ja eine ziemlich gute Geschichte." Er hebt auch die einzigartige Fankultur des Vereins hervor: "Für mich hat Bonn eine völlig neue Kultur in den Basketball gebracht. Es war relativ schnell klar: Da kommt eine Truppe mit 'Party People' um die Ecke - und das war schon immer das Publikum der Bonner."

Gordon Herbert, FC Bayern-Coach, über die Telekom Baskets Bonn: "Das ist eine großartige Basketball-Atmosphäre. Solche Teams brauchen wir in der BBL."

Florian Koch, Flügelspieler der Telekom Baskets Bonn (2005-2017 und 2023-2024), über die Stimmung im Telekom Dome: "Das ist die geilste Stimmung in der BBL. Das ist eine Halle voller Emotionen. Die Fans wissen genau, was sie tun können, um ihrem Team zu helfen. Wenn man von Heimvorteil spricht, dann ist der T-Dome das perfekte Beispiel dafür."

Einen Trailer zur Doku gibt es hier: https://cloud.thinxpool.de/s/Rmtn8kc2x8FzC2S

Podcast "Abteilung Basketball" mit Andi Obst: "Wir können über die Playoffs easy reden"

Per Günther und Benni Zander sprechen im Podcast "Abteilung Basketball" mit Andi Obst - einem der treffsichersten Werfer der Welt. Themen: sein Shooting, Gordon Herbert, Gegner Kaunas, Nikola Jokic und mehr. Außerdem: Final Four in Abu Dhabi, ALBA vs. Bayern, das Belgrad-Derby und Franz Wagner. Die neuste Folge gibt's u.a. hier: https://abteilungbasketball.podigee.io/397-viertel-nach-franz-mit-andi-obst

"Wir können über die Playoffs easy reden" - Andi Obst über Bayerns EuroLeague-Ambitionen und sein Wiedersehen mit Trinchieri

Nach der überraschenden 72:82-Heimniederlage gegen Bologna hat der FC Bayern eine starke Reaktion gezeigt, mit 99:84 bei ALBA gewonnen und steht nun mit 13 Siegen auf Platz 9 der EuroLeague. Zur aktuellen Phase des FC Bayern und den realistischen Chancen in der EuroLeague sagt Andi Obst: "Es ist vieles möglich. Ich glaube, wir haben gesehen, dass wir oben mitspielen können - vielleicht noch nicht ganz oben, da gibt es natürlich noch ein paar Brocken zu stemmen. Aber ich denke, wir können über die Playoffs easy reden. Diese Saison erfordert viel Konstanz und mentale Stärke. Wir hatten einen sehr guten Start, dann auswärts ein wenig geschwächelt, aber ich denke, wir haben immer gute Antworten gezeigt."

Andi Obst zählt zu den treffsichersten Spielern in der EuroLeague und stellte in dieser Saison beim 100:78-Sieg gegen Barcelona mit 11 Dreiern in einem Spiel einen neuen EuroLeague-Rekord auf. Über die Entwicklung seines Dreierwurfs sagt er: "Ich würde mich schon als einen ziemlich verrückten Typen bezeichnen, der sehr viel an seinem Wurf gearbeitet hat. Ich glaube, ich hatte schon früh ein gewisses Talent dafür, weil ich einfach Spaß am Werfen hatte und dadurch ein gutes Gefühl dafür entwickelt habe. Aber dass ich jetzt auf diesem Level bin und auch schwierige Würfe nehmen kann, liegt daran, dass ich nie aufgehört habe, daran zu arbeiten. Ich habe mich nach dem Training immer wieder hingestellt und die wildesten Trickshots ausprobiert."

Andi Obst spielt am Donnerstag mit dem FC Bayern gegen seinen Ex-Trainer Andrea Trinchieri (live ab 17.45 Uhr bei MagentaSport). Über die Atmosphäre als Auswärtsspieler in Kaunas und das Wiedersehen mit seinem Ex-Coach sagt Obst: "Es ist krass - für mich ist es erst das zweite Mal, dass ich dort spiele, da ich die letzten beiden Male verletzt war. Mein allererstes EuroLeague-Spiel habe ich sogar in Kaunas gemacht und das war schon geil. Es gibt definitiv schlechtere Orte für ein EuroLeague-Debüt. Man kommt direkt rein und bekommt ein Gefühl für diese Atmosphäre, das genießt man in vollen Zügen. Litauen lebt Basketball, für die ist das wie eine Religion - die Fans gehen richtig ab, aber immer respektvoll. Auf Trinchieri freue ich mich sehr, ich werde genau hinschauen. Ich bin gespannt, was Andrea sich ausgedacht hat."

Basketball live bei MagentaSport

EuroCup

Mittwoch, 29.01.2025

ab 17.20 Uhr: Türk Telekom Ankara - Umana Reyer Venice

ab 17.50 Uhr: 7bet-Lietkabelis Panevezys - U-BT Cluj-Napoca, Hapoel Shlomo Tel Aviv - Trefl Sopot

ab 18.50 Uhr: Aris Midea Thessaloniki - Veolia Towers Hamburg, Buducnost VOLI Podgrica - Joventut Badalona

ab 19.20 Uhr: Cosea JL Bourg-en-Bresse - Hapoel Bank Yahav Jerusalem

ab 20.50 Uhr: Dreamland Gran Canaria - Besiktas Istanbul

Donnerstag, 30.01.2025

EuroLeague

ab 17.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - FC Bayern München

ab 18.50 Uhr: Maccabi Playtika Tel Aviv - ALBA Berlin

ab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - FC Barcelona, EA7 Emporio Armani Milano - Panathinaikos Athen, Paris Basketball - ASVEL Villeurbanne

Freitag, 31.01.2025

EuroLeague

ab 16.15 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Virtus Segafredo Bologna

ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Real Madrid

