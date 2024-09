e.l.f. Cosmetics

e.l.f. Cosmetics ab sofort bei Rossmann erhältlich

Berlin (ots)

Die beliebte US-amerikanische Kosmetikmarke e.l.f. Cosmetics erweitert ihren internationalen Erfolg und startet nun offiziell bei Rossmann. Mit innovativen Produkten, die sich durch erstklassige Qualität und erschwingliche Preise auszeichnen, wird e.l.f. Cosmetics nun in den Regalen eines der führenden Drogeriemärkte Deutschlands erhältlich sein.

Seit der Gründung hat e.l.f. Cosmetics weltweit Millionen von Beauty-Enthusiast*innen begeistert und bietet Produkte, die für alle Hauttypen, -töne und Stile geeignet sind. Der Launch bei Rossmann macht es nun einfacher denn je, einige der beliebtesten e.l.f.-Produkte - die Holy Grails - auch hierzulande zu erwerben - e.l.f.yeah.

Zu den Highlights des festen Sortiments bei Rossmann zählen unter anderem die folgenden Top 5 Produkte:

Power Grip Primer: Dieser gefeierte Primer ist ein Muss für langanhaltendes Make-up. Die Gel-Textur sorgt dafür, dass Foundation und Concealer perfekt haften, während die Haut gleichzeitig gepflegt und mit Feuchtigkeit versorgt wird. Halo Glow Liquid Filter: Dieses Produkt verleiht der Haut einen strahlenden und makellosen Glow. Es kann allein getragen werden oder unter der Foundation für einen natürlich strahlenden Teint. Glow Reviver Lip Oil: Das innovative Lippenöl bietet intensive Pflege und verleiht den Lippen einen gesunden Glanz, ohne zu kleben. Angereichert mit pflegenden Inhaltsstoffen, sorgt es für zarte und geschmeidige Lippen den ganzen Tag. Halo Glow Beauty Wands: Diese multifunktionalen Sticks eignen sich perfekt für den dezenten Glow im Alltag. Ob für Highlighter, Blush oder Bronzer - die Beauty Wands bieten maximale Vielseitigkeit mit minimalem Aufwand. Lash XTNDR Mascara: Mit der Lash XTNDR Mascara werden Wimpern optimal verlängert, definiert und intensiv geschwärzt. Die spezielle Formel sorgt für volles Volumen, ohne zu klumpen oder zu verschmieren.

Die e.l.f.-Philosophie - "OMG Value": Beauty für alle

e.l.f. Cosmetics steht für every "eye, lip & face" und ist bekannt für ihre Philosophie, hochwertige Kosmetik zu fairen Preisen anzubieten. Die Marke verfolgt einen klaren Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit und ist vollständig vegan sowie tierversuchsfrei. In enger Zusammenarbeit mit Beauty-Expert*innen und der aktiven Online-Community entwickelt e.l.f. stets Produkte, die den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Kund*innen on-brand gerecht werden.

Ab sofort können Kund*innen e.l.f. Cosmetics sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop von Rossmann entdecken.

Über e.l.f. Cosmetics:

Gegründet im Jahr 2004, hat sich e.l.f. Cosmetics zu einer der führenden Beautymarken entwickelt und bietet innovative, vegane und cruelty-free Produkte an. Mit einem starken Fokus auf Inklusivität und Qualität, bietet die Marke Make-up-Looks für alle Hauttypen und -töne.

Über Rossmann:

Rossmann ist einer der größten Drogeriemärkte in Deutschland und bietet eine Vielzahl von Produkten in den Bereichen Beauty, Gesundheit, Pflege und Haushalt. Mit über 4.000 Filialen in ganz Europa und einem umfassenden Online-Shop ist Rossmann eine feste Größe im Einzelhandel.

