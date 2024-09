Bobcat

Bobcat auf der GaLaBau 2024 - Umfangreiche Produktausstellung und Vorführbereich zum Ausprobieren ausgewählter Maschinen

Bobcat präsentiert auf der Fachmesse GaLaBau 2024 in Nürnberg vom 11. bis 14. September 2024 eine umfassende Ausstellung innovativer und bewährter Produkte für den Landschaftsbau, den Kleingartenbau und die Gartenbaubranche. Es gibt auch eine eigene Vorführbereich, in der beliebte Maschinen getestet werden können.

An den vier Tagen dieser führenden, international renommierten Fachmesse für Garten- und Landschaftsbau und grüner Stadtplanung werden rund 1 000 Aussteller und etwa 60 000 Besucher erwartet.

Besucher des Bobcat-Standes 332 in Halle 7 können Produkte aus dem Bobcat-Sortiment für die Landschaftsgestaltung und Grünflächenpflege begutachten. Dazu gehören Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader, Minibagger, Teleskopen, Kompakt-Radlader, leichte Verdichtungsmaschinen, Generatoren und spezielle Anbaugeräte und Maschinen für die Forstwirtschaft.

Der Vorführbereich bietet Besuchern die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen des Herstellers noch besser kennenzulernen, indem sie sich Vorführungen ansehen oder die Maschinen selbst ausprobieren. Dort werden der Minibagger E27z, der Kompakt-Radlader L95 und der Kompakt-Raupenlader T76 zu sehen sein.

Jan Moravec, Vice President of Product, Bobcat EMEA, erklärt: "Der L95, das Spitzenmodell der Kompakt-Radlader von Bobcat, bietet Höchstleistung, hohe fahrbare Nutzlast, erhöhten Bedienerkomfort einschließlich intuitiver Bedienelemente für eine einfache Handhabung und die größte Vielseitigkeit dank der erweiterten Anbaugerätesteuerung. Darüber hinaus verfügt der L95 über die allerneuesten Produktaktualisierungen, die aufgrund von Kundenrückmeldungen vorgenommen wurden. Der neue Kompakt-Radlader von Bobcat ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Modell L95 eine Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h für einen einfachen Transport und eine höhere Arbeitseffizienz."

Raupenlader für anspruchsvolle Arbeiten

Bobcat hat den T86 für den umfangreichen Einsatz auf vielen Arten von Baustellen in der Landschaftsbaubranche entwickelt. Bobcat-Raupenlader sind zuverlässige Partner, insbesondere für kompakte Baustellen. Sie bieten unübertroffene Steuerbarkeit, intuitive Bedienung, starke Traktion, größere Reichweite und hervorragenden Komfort in einem.

Beim T86 garantiert die Super Flow-Funktion selbst mit den leistungsintensivsten Anbaugeräten eine hervorragende Leistung und genügend Kraft für die anspruchsvollsten Anwendungen. Zu den beliebten Anbaugeräten für den T86 gehören der Erdbohrer, die Buschsäge, die Bodenfräse, der Vibrations-Grabenverdichter und insbesondere der leistungsstärkste Forstmulcher von Bobcat.

Minibagger für räumlich komplexe Baustellen

Da der Minibagger E27 selbst mit dem optionalen schweren Gegengewicht nur einen Überhang von 280 mm hat, ist er ideal für Baustellen mit begrenztem Platz. Dies macht die Maschine zum optimalen Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Leistung und Transportfähigkeit wichtiger sind als Kompaktheit.

So hilft beispielsweise die Hydraulikklammer von Bobcat am E27, mehr Objekte und Materialien präzise aufzunehmen, anzuheben, zu transportieren und zu platzieren. Beim Einsatz der Hydraulikklammer in Verbindung mit einem Räumlöffel lassen sich sperrige Objekte wie Baumstümpfe und Betonfragmente leicht entfernen. Die Hydraulikklammer ist ideal für Transport- und Räumarbeiten.

Generatoren zur mobilen Stromversorgung

Zu sehen gibt es auch den neuen Bobcat-Generator PG40. Dieser Generator stellt einen großen Fortschritt in der mobilen Stromversorgung dar und bietet verschiedene Vorteile wie ein optionales Fahrgestell für einfachen Transport und "Liquid Heat", ein Niedriglastmanagementsystem, das Ausfallzeiten reduziert und für Sorgenfreiheit sorgt.

Angetrieben wird dieses umweltfreundliche Modell von einem Stage V-konformen D24-Motor und baut auf dem Erfolg seiner Vorgänger auf - mit einer Kombination aus höherer Leistung und geringerem Kraftstoffverbrauch.

Übersicht über die statische Ausstellung auf dem Bobcat-Stand:

- Minibagger (E19, E60, E10e, E27)

- Teleskop (TL25.60)

- Generator (PG40)

- Kompakt-Knicklader (L28)

- Kompakt-Radlader (L85)

- Kompaktlader (S450)

- Kompakt-Raupenlader (T450, T86)

- Mini-Raupenlader (MT100)

- Verdichtungsgeräte (R60, HP65.85)

- Nullwendekreis-Rasenmäher (ZT2000, ZT6000)

Maschinen im Vorführbereich:

- Minibagger (E27z)

- Kompakt-Radlader (L95)

- Kompakt-Raupenlader (T76)

Über Bobcat

Seit 1958 befähigt Bobcat Menschen dazu, mehr zu erreichen. Als weltweit führender Hersteller von Kompaktmaschinen ist Bobcat stolz auf seine Innovationskraft und seinen Ruf, intelligente Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen seiner Kunden liefern zu können. Mit der Unterstützung eines weltweiten Netzes von unabhängigen Händlern und Vertriebspartnern bietet Bobcat nun ein umfangreiches Sortiment an Kompaktmaschinen (darunter Lader, Bagger, Teleskopen, Kompakttraktoren und Rasenmäher) und Maschinen für den Materialumschlag (darunter Gabelstapler und Lagerlösungen) sowie eine breite Palette an Anbaugeräten, Teilen und Serviceleistungen. Die Marke Bobcat ist im Besitz von Doosan Bobcat.

Über Doosan Bobcat

Doosan Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Die Doosan-Gruppe ist ein globales Unternehmen der Spitzenklasse, das seit mehr als einem Jahrhundert Kunden und Gemeinden mit Stolz bedient. Doosan Bobcat hat seinen Sitz in Bundang, Südkorea.

