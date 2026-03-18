DIE STEINPFLEGER

Sanieren statt neu verlegen: Warum professionelle Steinpflege an Bedeutung gewinnt

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Hannover (ots)

Abgewitterte Oberflächen, rutschige Beläge, verblasste Farben: Viele Pflaster- und Betonflächen verlieren im Laufe der Jahre nicht nur an Optik, sondern auch an Funktion. Was zunächst wie ein rein ästhetisches Problem wirkt, kann sich schnell zu einem wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Thema entwickeln. Dennoch wird häufig vorschnell über Rückbau und Neuverlegung nachgedacht.

Dabei zeigt sich zunehmend, dass professionelle Steinpflege eine sachlich begründete Alternative darstellt. Wer bestehende Flächen systematisch analysiert und fachgerecht aufbereitet, spart Ressourcen, reduziert Kosten und verlängert die Nutzungsdauer oft um viele Jahre. Vor dem Hintergrund steigender Materialpreise und wachsender Nachhaltigkeitsanforderungen rückt der Werterhalt in den Mittelpunkt.

Substanzerhalt unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten

Steigende Material- und Entsorgungskosten verändern die Entscheidungsgrundlagen im Außenanlagenbau. Kommunen, Wohnungswirtschaft und Gewerbebetriebe setzen deshalb verstärkt auf Sanierung und Aufbereitung statt auf vollständigen Rückbau. Der Erhalt vorhandener Beläge verschiebt Investitionen und entlastet Budgets.

Gleichzeitig sprechen ökologische Argumente für diesen Ansatz. Wird eine Fläche instand gesetzt, entfallen Abbruch, Abtransport und energieintensive Neuproduktion. Der Ressourcenverbrauch sinkt, CO2-Emissionen werden reduziert. Parallel dazu wächst die Nachfrage nach umweltverträglichen Reinigungsverfahren und biologisch abbaubaren Mitteln. Pflegekonzepte müssen daher sowohl technisch wirksam als auch ökologisch vertretbar sein.

Verkehrssicherung und materialgerechte Verfahren

Neben wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten gewinnt die Verkehrssicherheit an Bedeutung. Algen- und Moosbewuchs, verschmutzte Betonflächen oder mangelnde Rutschhemmung erhöhen insbesondere im öffentlichen Raum das Haftungsrisiko. Fachgerechte Reinigung und anschließende Imprägnierung werden deshalb zunehmend als Bestandteil der Verkehrssicherungspflicht verstanden.

Moderne Betonpflaster, Sichtbeton oder beschichtete Oberflächen reagieren sensibel auf unsachgemäße Behandlung. Klassische Hochdrucklanzen können Oberflächen schädigen und ihre Widerstandsfähigkeit mindern. Eine systematische Vorgehensweise ist daher unerlässlich.

Am Beginn steht stets die Analyse des Belags. Materialart – etwa Betonstein, Naturstein, Klinker oder Waschbetonplatten –, Alter, Verschmutzungsgrad und vorhandene Schäden bestimmen das weitere Vorgehen. Darauf folgt eine mechanische Tiefenreinigung mit abgestimmtem Druck- und Temperaturbereich sowie integrierter Absaugung. Schmutz, organische Ablagerungen, Unkraut und altes Fugenmaterial werden entfernt, ohne die Substanz unnötig zu belasten.

Je nach Nutzung schließt sich eine Desinfektion an. Eine Imprägnierung reduziert anschließend die Wasseraufnahme, verzögert Neuverschmutzung und erschwert erneuten Bewuchs. Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel aus geeigneter Technik, materialgerechter Behandlung und standardisierten Abläufen.

Zusätzliches Geschäftsfeld im GaLaBau und in der Gebäudereinigung

Für Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau eröffnet die Steinpflege ein eigenständiges Tätigkeitsfeld im Bestand. Hofeinfahrten, Terrassenanlagen, Wohnquartiere, Parkplätze oder repräsentative Firmengelände lassen sich instand setzen, ohne kostenintensive Rückbaumaßnahmen durchzuführen. Die sichtbare Aufwertung führt häufig zu hoher Kundenzufriedenheit.

Auch für Betriebe der Gebäudereinigungsbranche entsteht ein relevantes Erweiterungsfeld. Insbesondere im Umfeld von Gewerbeimmobilien, Einkaufszentren, Bürostandorten oder Wohnanlagen ergänzt die professionelle Aufbereitung von Außenflächen das bestehende Leistungsspektrum sinnvoll. Während sich viele Reinigungsunternehmen bislang auf Innenräume und Fassaden konzentrieren, gewinnt die systematische Pflege von Pflaster- und Betonflächen zunehmend an Bedeutung.

Wirtschaftlich erweist sich das Segment in beiden Branchen als interessant. Da Investitionen primär in Technik und Fachwissen fließen und der Materialeinsatz vergleichsweise gering bleibt, sind Deckungsbeiträge zwischen 600 und 900 Euro pro Tag realistisch. Unter geeigneten Rahmenbedingungen kann sich daraus ein zusätzliches sechsstellige Jahresumsatzpotenzial entwickeln. Strukturierte Prozesse, Schulungen sowie unterstützende Marketing- und Servicekonzepte reduzieren das unternehmerische Risiko und erleichtern die Integration in bestehende Betriebsabläufe.

Qualifikation als Grundlage

Obwohl die Steinpflege kein zulassungspflichtiges Handwerk ist, setzt eine sachgerechte Ausführung fundierte Kenntnisse voraus. Fehlerhafte Einstellungen oder ungeeignete Reinigungsmittel können dauerhafte Schäden verursachen. Eine kompakte, zweiwöchige Schulung vermittelt daher Technik, Materialkunde, den gezielten Einsatz von Reinigern sowie standardisierte Abläufe. Ergänzend gewinnt der sichere Umgang mit branchenspezifischer Software für Dokumentation und Einsatzplanung an Bedeutung.

Professionelle Steinpflege verbindet damit wirtschaftliche Vernunft, ökologische Verantwortung und technische Präzision. Statt vorschnell neu zu bauen, lohnt sich in vielen Fällen der differenzierte Blick auf das Bestehende.

Über Rico Ritter

Rico Ritter ist Gründer und Geschäftsführer von "DIE STEINPFLEGER", einem der größten Anbieter für professionelle Steinaufbereitung im deutschsprachigen Raum. Seine Franchisegruppe vereint mehrere Handwerksbetriebe und entwickelt und produziert Kernbereiche der eingesetzten Technik selbst. Damit sind alle Standortpartner der Steinpfleger den gleichen Qualitäts- und Kundenzufriedenheitsrichtlinien unterstellt. Über 25.000 Kunden haben sich bereits für das Original entschieden. Mehr Informationen unter: www.die-steinpfleger.de

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