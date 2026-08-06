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Luca Maroni kürt die besten Weine Italiens – welche Flaschen auch für Anleger interessant sein können

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Köln (ots)

Hohe Bewertungen machen einen Wein begehrt, doch machen sie ihn auch zu einer guten Geldanlage? Die aktuelle Verkostung des renommierten Weinkritikers Luca Maroni rückt zahlreiche italienische Spitzenweine ins Rampenlicht. Für Investoren ist ein Spitzenplatz im Ranking jedoch nur ein Baustein. Ob ein Wein langfristig an Wert gewinnt, hängt vor allem von Faktoren wie Herkunft, Verfügbarkeit, internationaler Nachfrage und Lagerfähigkeit ab.

Welche prämierten Weine auch aus Anlegersicht interessant sein können und welche Kriterien beim Weininvestment entscheidend sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Welche italienischen Spitzenweine derzeit im Fokus stehen

Wer den Markt für hochwertige italienische Weine beobachtet, kommt an drei Namen derzeit kaum vorbei. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält der Sassicaia 2023, der erst kürzlich veröffentlicht wurde und bereits mit der Höchstwertung von 100 Parker-Punkten ausgezeichnet wurde. Solche Bewertungen sorgen regelmäßig für internationales Interesse und können die Nachfrage nach einem Jahrgang deutlich erhöhen.

Ebenfalls im Blick vieler Sammler und Investoren stehen der Masseto 2023 sowie der Solaia 2023, deren Veröffentlichung noch bevorsteht. Beide Weine zählen seit Jahren zu den renommiertesten Erzeugnissen der Toskana und werden aufgrund ihrer konstant hohen Qualität auch für den aktuellen Jahrgang mit sehr guten Bewertungen in Verbindung gebracht. Schon vor dem offiziellen Release richtet sich der Blick vieler Marktteilnehmer auf diese Weine, weil die verfügbaren Mengen begrenzt sind und besonders gefragte Jahrgänge häufig früh vergriffen sind.

Dennoch sollten hohe Bewertungen nicht mit einer automatischen Wertsteigerung gleichgesetzt werden. Sie können zwar die internationale Aufmerksamkeit erhöhen, langfristig entscheiden jedoch weitere Faktoren darüber, ob sich ein Wein auch als Anlage eignet.

Mehr als eine hohe Punktzahl

Bewertungssysteme wie die von Luca Maroni oder Robert Parker spielen auf dem internationalen Weinmarkt eine wichtige Rolle. Sie schaffen Orientierung und können die Nachfrage nach einzelnen Jahrgängen deutlich beeinflussen. Vor allem bei renommierten Weingütern wirken sich Spitzenbewertungen häufig auf die Preisentwicklung aus.

Für Anleger reicht ein Blick auf die Punktzahl jedoch nicht aus. Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel verschiedener Kriterien. Dazu gehören die Reputation des Weinguts, die historische Entwicklung früherer Jahrgänge, die weltweite Nachfrage sowie die verfügbare Menge. Erst wenn mehrere dieser Faktoren zusammenkommen, entsteht das Potenzial für eine langfristig stabile Wertentwicklung.

Warum Wein für Anleger interessant sein kann

Im Gegensatz zu vielen klassischen Anlageklassen folgt der Markt für Spitzenweine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Während Aktienkurse oder Edelmetallpreise häufig auf kurzfristige wirtschaftliche oder politische Entwicklungen reagieren, wird der Wert hochwertiger Weine vor allem durch Angebot und Nachfrage bestimmt.

Eine Besonderheit besteht darin, dass das Angebot eines Jahrgangs mit der Zeit kontinuierlich sinkt. Jede geöffnete Flasche reduziert die verfügbare Menge dauerhaft. Gleichzeitig erreichen viele Spitzenweine ihre optimale Trinkreife erst nach mehreren Jahren. Dadurch treffen eine zunehmende Verknappung und eine steigende qualitative Entwicklung aufeinander – zwei Eigenschaften, die den Markt für hochwertige Weine von vielen anderen Sachwerten unterscheiden.

Hinzu kommt, dass sich der internationale Handel mit Spitzenweinen überwiegend an einem langfristigen Anlagehorizont orientiert. Kurzfristige Spekulationen spielen eine deutlich geringere Rolle als in anderen Märkten. Stattdessen bestimmen Sammler, spezialisierte Händler und langfristig ausgerichtete Investoren das Marktgeschehen. Dadurch entwickeln sich hochwertige Weine häufig unabhängig von den Schwankungen klassischer Finanzmärkte.

Worauf Anleger vor dem Kauf achten sollten

Nicht jeder ausgezeichnete Wein eignet sich gleichermaßen als Investment. Neben dem Produzenten und dem jeweiligen Jahrgang spielen auch die Herkunft sowie eine lückenlos dokumentierte Provenienz eine wichtige Rolle. Gerade im hochpreisigen Segment legen Käufer großen Wert darauf, dass Transport und Lagerung nachvollziehbar sind.

Ebenso entscheidend sind die Lagerbedingungen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und eine fachgerechte Aufbewahrung beeinflussen nicht nur die Reifung des Weins, sondern auch seinen späteren Marktwert. Unsachgemäß gelagerte Flaschen können selbst bei renommierten Weingütern erhebliche Wertverluste erleiden.

Darüber hinaus bevorzugen viele Investoren original verschlossene Kisten, da diese die Echtheit der Weine leichter nachvollziehbar machen. Auch der Kaufzeitpunkt kann von Bedeutung sein. Wer begehrte Weine bereits zum Marktstart oder im Rahmen einer frühen Zuteilung erwerben kann, profitiert häufig von günstigeren Einstiegspreisen als Käufer auf dem späteren Sekundärmarkt.

Fazit: Entscheidend ist der Blick hinter die Bewertung

Die aktuellen Bewertungen von Luca Maroni lenken den Blick auf einige der spannendsten italienischen Weine des Jahres. Aus Sicht von Anlegern verdienen insbesondere der Sassicaia 2023 sowie die noch ausstehenden Jahrgänge von Masseto und Solaia besondere Aufmerksamkeit. Ob daraus jedoch tatsächlich ein erfolgreiches Investment wird, entscheidet nicht allein eine hohe Bewertung. Erst das Zusammenspiel aus Qualität, Seltenheit, internationaler Nachfrage, professioneller Lagerung und einem langfristigen Anlagehorizont macht einen Spitzenwein zu einem potenziell interessanten Sachwert.

Über Peter Irnich und Tristan A. Berghaus:

Tristan Berghaus und Peter Irnich sind Geschäftsführer der Berghaus & Cie. GmbH, einem führenden Anbieter für Weininvestments. Mit ihrer Wein-Expertise und langjähriger Investmenterfahrung ermöglichen sie privaten Anlegern den Zugang zu den exklusivsten Weinen der Welt. Ihr Ziel ist es, Fine Wine als renditestarke Ergänzung zu klassischen, krisenfesten Anlageklassen zu etablieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.berghauscie.de/

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