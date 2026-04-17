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Vom Weinglas zum Depotwert: Warum seltene Jahrgänge an der Börse immer gefragter werden

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Köln (ots)

Exquisite Weine sind längst mehr als ein Genussprodukt: sie entwickeln sich zunehmend zu einem strategischen Baustein in gut diversifizierten Depots. Seltene Jahrgänge erzielen auf internationalen Handelsplattformen und Auktionen Rekordpreise, während traditionelle Anlageklassen unter Inflation, geopolitischen Risiken und Zinsunsicherheiten leiden. Für viele Investoren wird Wein damit zum stillen Sachwert, der unabhängig von Finanzmärkten, politischem Druck oder Unternehmensbilanzen funktioniert.

Raritätenweine haben zwei Eigenschaften, die Anleger besonders schätzen: Sie werden durch den Konsum mit der Zeit knapper und durch die Reifung besser – eine Kombination, die klassische Assets nicht bieten. Welche Jahrgänge jetzt besonders stark nachgefragt sind und wie man die Qualität eines Weins erkennt, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Sachwert Wein: Einordnung für das Portfoliojahr 2026

Mit Blick auf das Jahr 2026 rücken hochwertige Weine erneut in den Fokus internationaler Investoren. Während klassische Kapitalmärkte weiterhin volatil reagieren, profitieren Spitzenweine von strukturellen Angebotsengpässen und einer global wachsenden Nachfrage. Ihre Entwicklung folgt dabei weniger kurzfristigen Marktimpulsen als langfristigen Mechanismen, die sich über Jahrzehnte etabliert haben.

Grundlage dieser Attraktivität sind drei zentrale Faktoren. Erstens unterliegt Wein einer permanenten Verknappung. Jede konsumierte Flasche reduziert das verfügbare Angebot eines Jahrgangs unwiederbringlich, während Rebflächen naturgemäß nicht ausgedehnt werden können. Damit trifft ein strukturell sinkendes Angebot auf eine kontinuierlich steigende Nachfrage.

Zweitens gewinnt Wein durch Reife an Qualität. Chemische Alterungsprozesse führen zur Ausbildung tertiärer Aromen, die insbesondere bei trinkreifen Jahrgängen mit deutlichen Preisaufschlägen einhergehen. Kaum ein anderer Sachwert verbindet Zeit so unmittelbar mit qualitativer Aufwertung.

Drittens weist Wein eine geringe Korrelation zu den Aktienmärkten auf. Historisch zeigen sich durchschnittliche Renditen von rund acht bis neun Prozent pro Jahr bei gleichzeitig deutlich geringerer Volatilität. Ergänzend wirken steuerliche Besonderheiten, da Veräußerungsgewinne unter bestimmten Voraussetzungen nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen.

Qualität, Lagerung und Marktstruktur

Der Anlageerfolg im Weinsegment hängt nicht allein vom gewählten Jahrgang oder Produzenten ab. Ebenso entscheidend sind die Qualität der Lagerung sowie die Marktstruktur, innerhalb derer der Wein gehandelt wird. Als physischer Sachwert reagiert Wein sensibel auf äußere Einflüsse, weshalb konstante Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle spielen.

Grundvoraussetzung für den Werterhalt ist eine professionelle Lagerung. Temperaturen von etwa 13 bis 14 Grad Celsius sowie eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit von rund 70 Prozent gelten als Standard. Bereits geringe Abweichungen können Reifeprozesse beschleunigen oder stören und damit den Marktwert unmittelbar beeinträchtigen. Private Lagerung erschwert zudem die lückenlose Dokumentation der Provenienz, die für Höchstpreise am internationalen Markt unerlässlich ist.

Professionelle Zollfreilager, insbesondere in Genf, eröffnen darüber hinaus zentrale Steuer- und Strukturvorteile. Der Erwerb der Weine erfolgt zum Nettopreis, da die 19 Prozent Mehrwertsteuer erst bei physischer Auslagerung anfallen. Das dadurch gebundene Kapital steht während der Haltedauer vollständig für weitere Investitionen zur Verfügung. Zudem ermöglicht die Lagerung im Zollfreilager einen weltweiten, steuerneutralen Weiterverkauf innerhalb der internationalen Handelsplattformen. Nach einer Haltedauer von zwölf Monaten sind Veräußerungsgewinne für Privatanleger in Deutschland grundsätzlich steuerfrei, wobei stets eine individuelle steuerliche Prüfung erforderlich ist. Diese Kombination aus Liquiditätsvorteilen, effizienter Marktanbindung und steuerlicher Struktur stärkt die Renditequalität des Sachwerts Wein nachhaltig.

Darüber hinaus beeinflusst der Marktzugang maßgeblich die Investitionsqualität. Viele der begehrtesten Weine gelangen nicht in den freien Handel, sondern werden über feste Allokationen direkt ab Weingut vergeben. Der Zugang zu diesen Zuteilungen, kombiniert mit strukturellen Einkaufsvorteilen und einer lückenlosen Lieferkette, reduziert Preis-, Qualitäts- und Echtheitsrisiken erheblich.

Vier relevante Marktsegmente 2026

Für 2026 zeichnen sich mehrere Schwerpunkte ab. Der Dom Pérignon P2 2008 steht exemplarisch für das Potenzial langer Reifezeiten bei gleichzeitig extremer Knappheit. Historische Vergleichsjahrgänge zeigen, dass dieses Konzept langfristige Wertstabilität begünstigt.

In Bordeaux eröffnet die Subskription des Jahrgangs 2025 neue Einstiegsmöglichkeiten. Neben etablierten Marken rücken Güter mit wachsender internationaler Nachfrage und disziplinierter Preispolitik stärker in den Fokus des Sekundärmarkts.

Auch die Toskana bleibt ein stabiler Faktor. Während Masseto und Solaia als Basiswerte gelten, richtet sich besondere Aufmerksamkeit auf den Sassicaia 2023, der aufgrund außergewöhnlicher Bewertungen bereits früh stark nachgefragt wird.

Schließlich gewinnt Burgund weiter an Bedeutung. Die hochwertigen Jahrgänge 2022 und 2023 treffen auf die Erwartung einer sehr kleinen Ernte 2024, was das verfügbare Angebot zusätzlich verknappt und den Preisdruck erhöht.

Fazit

Wein als Sachwert folgt einer eigenen Logik aus Zeit, Knappheit und Qualität. Für Investoren mit langfristigem Horizont kann er 2026 eine stabilisierende Rolle im Portfolio einnehmen – nicht als kurzfristige Spekulation, sondern als strukturell begründeter Wertträger.

Über Peter Irnich und Tristan A. Berghaus:

Tristan Berghaus und Peter Irnich sind Geschäftsführer der Berghaus & Cie. GmbH, einem führenden Anbieter für Weininvestments. Mit ihrer Wein-Expertise und langjähriger Investmenterfahrung ermöglichen sie privaten Anlegern den Zugang zu den exklusivsten Weinen der Welt. Ihr Ziel ist es, Fine Wine als renditestarke Ergänzung zu klassischen, krisenfesten Anlageklassen zu etablieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.berghauscie.de/

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