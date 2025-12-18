Berghaus & Cie. GmbH

Schutz vor Inflation: Warum deutsche Anleger auf Sachwerte wie Wein setzen sollten

Während Geld auf dem Konto an Wert verliert, gewinnen Sachwerte für viele Investoren zunehmend an Reiz. Besonders edle Weine etablieren sich nicht nur wegen ihres geschmacklichen, sondern vor allem wegen ihres wirtschaftlichen Potenzials als Anlageform. Seltene Jahrgänge, begrenzte Mengen und steigende Nachfrage aus Asien lassen die Preise teils zweistellig pro Jahr steigen.

Wein ist mehr als Genuss – es ist ein knappes Kulturgut mit Wertsteigerungspotenzial. Dieser Beitrag zeigt, worauf es bei der Investition in Wein ankommt und welche Fehler man dabei vermeiden sollte.

Die Flucht in Sachwerte

In Zeiten anhaltend hoher Inflation und negativer Realzinsen auf dem Sparkonto suchen viele Anleger nach Alternativen, die greifbar sind und einen realen Gegenwert besitzen. Geld auf dem Konto verliert durch die Teuerung an Kaufkraft, was das Interesse an begrenzten Sachwerten nur weiter verstärkt. Neben Immobilien und Edelmetallen rückt zunehmend auch Spitzenwein in den Fokus von Investoren. Er vereint zentrale Eigenschaften, die ihn für den Inflationsschutz prädestinieren: Knappheit, Wertentwicklung und globale Nachfrage.

Warum Wein als Inflationsschutz überzeugt

Der Reiz von Wein als Anlagegut liegt in seiner physischen Knappheit und seiner besonderen Marktstruktur. Jeder Jahrgang ist begrenzt – mit jeder geöffneten Flasche verringert sich das verfügbare Angebot. Diese natürliche Verknappung führt langfristig zu steigenden Preisen.

Zudem zeigt sich die Wertentwicklung stabil und renditestark: Premium-Weine wie Lafite Rothschild, Domaine de la Romanée-Conti oder Screaming Eagle erzielen selbst in Krisenzeiten konstante Preissteigerungen. In den vergangenen Jahren verzeichneten viele Top-Weine jährliche Renditen im zweistelligen Bereich – deutlich über der Inflationsrate.

Nicht zuletzt trägt die internationale Nachfrage entscheidend zur Preisentwicklung bei. Insbesondere in Asien und den USA wächst die Sammlerszene stetig. Limitierte Jahrgänge gelten dort als Statussymbol, was den globalen Kaufdruck erhöht und die Marktpreise stabilisiert. Unterstützt wird diese Entwicklung durch transparente Plattformen wie die internationale Weinbörse Liv-ex, die objektive Preisvergleiche und Marktanalysen ermöglicht.

Fünf Grundregeln für erfolgreiche Wein-Investments

Herkunft und Terroir: Nur Weine aus renommierten Anbaugebieten mit konstanter Nachfragehistorie eignen sich als Anlageobjekte. Jahrgang und Qualität: Bewertungsmaßstäbe internationaler Kritiker – etwa Parker oder Suckling – helfen, Weine mit langer Lagerfähigkeit und Wertsteigerungspotenzial zu identifizieren. Provenienz: Eine nachweislich perfekte Lagerung ist entscheidend. Professionelle Zollfreilager mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind unerlässlich, um den Wert zu erhalten. Diversifikation: Ein Portfolio aus Spitzenweinen unterschiedlicher Regionen – etwa Bordeaux, Burgund, Champagne oder Toskana – reduziert Risiken und erhöht die Stabilität. Marktzugang: Der Einstiegspreis entscheidet über die Rendite. Bei Plattformen oder Fonds entstehen oft hohe Kosten und sollten daher gemieden werden.

Typische Fehler und wie man sie vermeidet

Emotionale Entscheidungen gehören zu den häufigsten Fallstricken beim Wein-Investment. Der persönliche Geschmack darf keine Rolle spielen – entscheidend sind Marktanalysen, Bewertungsdaten und historische Preisentwicklungen der einzelnen Weine.

Ein weiterer Fehler liegt in der Vernachlässigung der Lagerbedingungen. Unsachgemäß gelagerte Flaschen verlieren schnell an Wert; verschlossene Originalverpackungen, welche in klimatisierten Zollfreilagern gelagert werden, erzielen dagegen oft Aufschläge von bis zu 20 Prozent beim Wiederverkauf. Auch Geduld ist gefragt: Wer zu früh verkauft, verschenkt Potenzial. Hochwertige Weine entfalten ihre volle Wertsteigerung meist erst nach fünf bis zehn Jahren.

Fazit

Wein vereint kulturellen Wert mit ökonomischer Stabilität. In einer Phase, in der klassische Geldanlagen an Attraktivität verlieren, bieten edle Weine einen greifbaren Gegenwert mit langfristigem Potenzial. Wer die Marktmechanismen versteht und strategisch vorgeht, kann nicht nur vom Genuss, sondern auch von der Wertentwicklung profitieren und sich zugleich wirksam gegen Inflation absichern.

Über Peter Irnich und Tristan A. Berghaus:

Tristan Berghaus und Peter Irnich sind Geschäftsführer der Berghaus & Cie. GmbH, einem führenden Anbieter für Weininvestments. Mit ihrer Wein-Expertise und langjähriger Investmenterfahrung ermöglichen sie privaten Anlegern den Zugang zu den exklusivsten Weinen der Welt. Ihr Ziel ist es, Fine Wine als renditestarke Ergänzung zu klassischen, krisenfesten Anlageklassen zu etablieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.berghauscie.de/

