phoenix: Hamburg wählt - Live aus Hamburg am Sonntag, 2. März 2025, ab 17.00 Uhr und am Montag, 3. März 2025, ab 08.00 Uhr

Bonn (ots) - Film von Yaena Kwon und Angela Claren-Moringen Südkorea, das Land in Ostasien am südlichen Zipfel der koreanischen Halbinsel, befindet sich in der schlimmsten politischen Krise seit Jahrzehnten. Präsident Yoon Suk-Yeol ruft in der Nacht vom 3. Dezember 2024 das Kriegsrecht für Notstände aus. Die Nationalversammlung stimmt dagegen. Sechs Stunden ...

mehr