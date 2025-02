PHOENIX

phoenix plus: "Inside Südkorea - Staatskrise im Schatten von China und Nordkorea"

Bonn (ots)

Film von Yaena Kwon und Angela Claren-Moringen

Südkorea, das Land in Ostasien am südlichen Zipfel der koreanischen Halbinsel, befindet sich in der schlimmsten politischen Krise seit Jahrzehnten. Präsident Yoon Suk-Yeol ruft in der Nacht vom 3. Dezember 2024 das Kriegsrecht für Notstände aus. Die Nationalversammlung stimmt dagegen. Sechs Stunden später wird der Ausnahmezustand wieder aufgehoben. Die Bevölkerung ist in Aufruhr. Die einen sprechen von einem Putschversuch eines Präsidenten mit autoritären Tendenzen, die anderen von einer rechtmäßigen Verteidigung der Demokratie gegen die kommunistische Gefahr aus dem Norden, gegen die hybride Kriegsführung Chinas. Trotz Suspendierung und Inhaftierung steigt die Zustimmung für den Präsidenten im ganzen Land.

Handelt es sich in Südkorea aktuell um einen innenpolitischen Konflikt, oder spiegelt sich in der südkoreanischen Staatskrise ein globaler Machtkampf zwischen den USA, China und Nordkorea wider? Wie stabil ist das demokratische Südkorea?

Inside Südkorea - Staatskrise im Schatten von China und Nordkorea wirft einen vertiefenden Blick auf bislang unbeleuchtete Hintergründe, auf die geopolitische Dimension in der aktuellen Staatskrise Südkoreas.

Im Interview äußern sich u.a. David S. Maxwell, Oberst a. D. der amerikanischen Streitkräfte in Südkorea und Vizepräsident des Center for Asia Pacific Strategy in Washington sowie der Politikwissenschaftler Dr. Eric Ballbach, Mitglied der Forschungsgruppe Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin sowie der südkoreanische Journalist und Youtuber Uh Dong-Gyun.

Die Dokumentation wird erstmals am Donnerstag, den 27.02.2025 um 09:30 Uhr Uhr bei phoenix ausgestrahlt und ist in den Mediatheken von ARD und ZDF und auf phoenix Youtube abrufbar.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell