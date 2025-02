PHOENIX

Juso-Vorsitzender Philipp Türmer will SPD wieder zu linker Volkspartei und Partei der Arbeit machen

Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer fordert von der SPD eine Rückbesinnung auf ihre sozialdemokratischen Grundwerte. Die Partei müsse sich wieder um die Themen kümmern, die die Menschen wirklich bewegten."Die massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten - viele Familien können sich ja gar nicht mehr so richtig den Wochenendeinkauf leisten. Die Mieten, die irre gestiegen sind, wo die Menschen erwarten, dass Politik eine Antwort geben kann. Die Löhne, die nicht Schritt gehalten haben mit der Inflation. Und die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz und die eigene Zukunft. Das sind Themen, die bewegen breite Teile der Bevölkerung. Und gerade wir als Sozialdemokratie müssen darauf eine Antwort geben können", sagte Türmer im Interview mit dem TV-Sender phoenix. Die SPD müsse sich programmatisch neu aufstellen und jetzt ein Signal senden, "dass wir Partei der Arbeit sind", so Türmer.

Viele Menschen hätten sich zwar für die AfD entschieden, gleichzeitig hätten viele junge Leute aber auch "Die Linke" gewählt. Das zeige in seinen Augen eine große Zustimmung zu den Grundwerten der Sozialdemokratie, nämlich "soziale Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, bessere Löhne, gute Arbeitsbedingungen, sichere Jobs in einer Wirtschaft, die sich gut entwickelt." "Aber:", so Türmer weiter: "Die Leute haben im Moment nicht mehr das Gefühl, dass wir dafür glaubwürdig stehen und dass sie uns nicht mehr vertrauen, dass wir am Ende diese Positionen wirklich durchsetzen. Und dieses Vertrauen, diese Glaubwürdigkeit, die gilt es, zurückzugewinnen, damit wir wieder das sind, was unser historischer Auftrag ist. Nämlich linke Volkspartei sein."

