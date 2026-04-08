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So ruinieren Sie Ihre Weinrendite: Die fünf schlechtesten Lagerorte für teure Flaschen

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Köln (ots)

Edle Weine gelten für viele Sammler und Anleger als wertstabile Investition. Doch selbst hochwertige Tropfen verlieren schnell an Qualität und damit an Wert, wenn sie falsch gelagert werden. Zu viel Licht, Temperaturschwankungen oder trockene Luft können innerhalb kurzer Zeit aus einer kostbaren Flasche ein teures Risiko machen.

Nicht der Wein ist das Problem, sondern der Lagerort – falsche Bedingungen zerstören selbst Spitzenweine. Wer Spitzenweine als Investment betrachtet oder über Jahrzehnte Freude an der perfekten Reife haben möchte, muss eine unbequeme Wahrheit akzeptieren: Der heimische Weinkeller ist oft der teuerste Fehler der Sammlerkarriere. Dieser Beitrag zeigt die fünf häufigsten Lagerfehler auf, erklärt, warum sie so schädlich sind und gibt Tipps, wie Sammler ihre Weinrendite langfristig sichern können.

Das „Gesetz der 13,5/70“: Die physikalische Basis

Um den Wert und die Qualität zu erhalten, gibt es laut Berghaus keine Kompromisse. Die goldene Regel für das Reifepotenzial lautet: Konstant 13,5 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent. Diese Parameter garantieren, dass der chemische Reifeprozess extrem langsam und harmonisch abläuft. Doch die physische Perfektion ist nur die halbe Miete. Für strategische Sammler ist ein anderer Faktor entscheidend: Die Provenienz.

Der strategische Vorteil: Zertifizierte Zollfreilager

Wer Wein als Asset versteht, lagert ihn nicht zu Hause. Der Goldstandard für internationale Sammler sind zertifizierte Zollfreilager, beispielsweise in der Schweiz. Dieser Standort bietet weit mehr als nur Klimaschutz; er bietet maximale Handlungsfreiheit.

1. Die „Scheckheft-Garantie“ durch den Zoll

Auf dem globalen Parkett für Fine Wine zählt die lückenlose Dokumentation.

Der Nachweis: Ein zertifiziertes Lager liefert offizielle Dokumente des Schweizer Zolls. Diese belegen schwarz auf weiß, dass der Wein das Lager nie verlassen hat und stets unter Idealbedingungen verwahrt wurde.

Ein zertifiziertes Lager liefert offizielle Dokumente des Schweizer Zolls. Diese belegen schwarz auf weiß, dass der Wein das Lager nie verlassen hat und stets unter Idealbedingungen verwahrt wurde. Internationale Handelbarkeit: Ohne diesen Nachweis gilt die Provenienz als unterbrochen. Ein privater Keller ist für Käufer eine „Blackbox“, was beim Wiederverkauf oft zu massiven Preisabschlägen führt.

2. Der steuerliche Hebel: Umsatzsteuer-Aussetzung

Ein entscheidender Rendite-Turbo in Zollfreilagern ist die steuerliche Behandlung:

Liquidität: Weine können dort unter Aussetzung der Umsatzsteuer erworben und gelagert werden. Die Steuer wird erst dann fällig, wenn der Wein das Lager physisch verlässt (Auslagerung).

Weine können dort unter Aussetzung der Umsatzsteuer erworben und gelagert werden. Die Steuer wird erst dann fällig, wenn der Wein das Lager physisch verlässt (Auslagerung). Effekt: Da Investment-Weine oft innerhalb des Lagers zwischen Investoren den Besitzer wechseln, bleibt das Kapital ohne Steuerabzug voll investiert.

3. Die doppelte Freiheit: Wiederverkauf oder Konsum

Das Besondere am Zollfreilager ist, dass sich Sammler nicht sofort festlegen müssen. Das Lager hält ihnen beide Optionen bis zum letzten Moment offen:

Option Wiederverkauf: Durch die zertifizierte Lagerung bleibt der Wein für den internationalen Markt (z. B. Sammler in Asien oder den USA) voll attraktiv. Sammler verkaufen damit ein „geprüftes Investment“.

Durch die zertifizierte Lagerung bleibt der Wein für den internationalen Markt (z. B. Sammler in Asien oder den USA) voll attraktiv. Sammler verkaufen damit ein „geprüftes Investment“. Option Konsum: Bei einer Entscheidung für den Eigenbedarf nach 15 Jahren Lagerzeit erfolgt die Lieferung des perfekt gereiften Weins nach Hause. Die Umsatzsteuer wird erst im Zeitpunkt der Entnahme fällig.

Es entsteht maximale Flexibilität: ein erstklassiges Investmentobjekt, das jederzeit zu einem Weltklasse-Genusserlebnis werden kann.

Fazit: Professionalität schlägt Romantik

Ein Spitzenwein ohne nachweisbare Provenienz ist wie ein Sportwagen ohne Fahrzeugbrief. Wer langfristig erfolgreich investieren oder die perfekte Trinkreife garantieren will, muss die Logistik professionalisieren. Die Kombination aus perfektem Mikroklima und der rechtlichen Sicherheit eines Zollfreilagers ist die einzige Versicherung, die ein Wein-Portfolio wirklich braucht – egal, ob die Flasche am Ende verkauft oder entkorkt wird.

Über Peter Irnich und Tristan A. Berghaus:

Tristan Berghaus und Peter Irnich sind Geschäftsführer der Berghaus & Cie. GmbH, einem führenden Anbieter für Weininvestments. Mit ihrer Wein-Expertise und langjähriger Investmenterfahrung ermöglichen sie privaten Anlegern den Zugang zu den exklusivsten Weinen der Welt. Ihr Ziel ist es, Fine Wine als renditestarke Ergänzung zu klassischen, krisenfesten Anlageklassen zu etablieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.berghauscie.de/

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