Living Haus

Mehrfamilienhäuser bieten Mehrwerte: Mehr Wohnraum. Mehr Förderung. Mehr Rendite.

Bild-Infos

Download

Schlüchtern (ots)

In Zeiten von Wohnraummangel, steigenden Mieten und unsicheren Kapitalmärkten gewinnt der Bau von Mehrfamilienhäusern zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus bietet diese Immobilienform nicht nur eine stabile Wertanlage, sondern auch attraktive steuerliche Vorteile und umfangreiche staatliche Fördermöglichkeiten. Gemeinsam mit dem modernen Fertighaus-Spezialisten Living Haus können clevere Bauherren jetzt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Ob zur Eigennutzung oder als reines Mietprojekt - Mehrfamilienhäuser leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes, sondern stellen auch eine krisensichere Investition dar: Durch mehrere Wohneinheiten wird das Mietausfallrisiko gestreut, während laufende Einnahmen für planbare Cashflows sorgen. Dazu gesellen sich zahlreiche Fördermöglichkeiten und Steuervorteile, was den Bau eines Mehrfamilienhauses in vielerlei Hinsicht rentabel macht. Damit Kundinnen und Kunden diese Vorteile zukünftig optimal nutzen können, bringt Living Haus seine Hausbau-Kompetenz jetzt auch in die Welt der Mehrfamilienhäuser ein.

Neuer Wohnraum mit wirtschaftlichen Vorteilen

Hierzu wurde die bewährte Hausserie "Solution" von Living Haus um zehn neue Häuser mit insgesamt 19 Varianten erweitert. Die clever geplanten und ganzheitlich durchdachten Hausgrundrisse sind als Pultdach, Satteldach, Walmdach oder Flachdach verfügbar und mit attraktiven Zwei- bis Dreizimmer-Wohnungen und bis zu fünf Wohneinheiten geplant. Diese lassen sich für größere Projekte auch als Reihenhäuser realisieren. Das neue Angebot richtet sich überwiegend an private Kapitalanleger, Zukunftsdenker und Menschen mit Familienvisionen. So verfügen Häuser mit drei oder fünf Wohneinheiten über ein Penthouse im Obergeschoss, das sich hervorragend zum Selbstbezug eignet. Darüber hinaus sind auch andere Varianten und Grundrissmodelle möglich. Egal in welcher Form und Größe - alle Mehrfamilienhäuser von Living Haus sind QNG-förderfähig. Das heißt, die Voraussetzungen für ein Effizienzhaus 40 mit Photovoltaikanlage sind erfüllt. Dadurch können sich Hausherrinnen und Hausherren ein zinsgünstiges KfW-Darlehen von bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit (KfW-Programm 298) sichern.

Dazu kommen die attraktiven steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, wie:

Degressive Abschreibung: 5 % der Baukosten im Erstjahr, danach 5 % vom Restwert

Sonderabschreibungen: Zusätzlich 5 % in den ersten vier Jahren

Absetzbare Kosten: Zinsen, Instandhaltung, Verwaltungskosten, Werbe- und sogar Fahrtkosten können steuerlich geltend gemacht werden.

Tipp: Förderanträge müssen in der Regel vor Baubeginn gestellt werden. Eine frühzeitige Planung ist deshalb entscheidend, um keine Zuschüsse zu verschenken.

Der richtige Partner sorgt für Stabilität und Sicherheit

Wenn es um eine so große Investition wie ein Mehrfamilienhaus geht, sind die richtigen Partner entscheidend für den Erfolg. Baufirmen, Finanzpartner, Architekten, Planer und Spezialisten für Förderungen und Kostenoptimierungen helfen dabei, wichtige und richtige Entscheidungen zu treffen. Wer sich für einen Fertighaus-Spezialisten wie Living Haus entscheidet, findet all diese Experten unter einem Dach und profitiert von der fundierten Hausbaukompetenz des Unternehmens. Planungssicherheit, transparente Prozesse, geprüfte Bonität, kurze Bauzeiten und ein starkes Netzwerk gehören genauso zum Programm wie individuelle Lösungen und Gestaltungsmöglichkeiten.

Wohnraum denken. Zukunft bauen.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Der Bau von Mehrfamilienhäusern verbindet gesellschaftlichen Nutzen mit wirtschaftlicher Vernunft. Wer steuerliche Vorteile, Förderprogramme und nachhaltige Bauweisen gezielt kombiniert, schafft nicht nur dringend benötigten Wohnraum, sondern legt auch den Grundstein für eine stabile und zukunftssichere Investition. In Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Spezialisten wie Living Haus steht den zukünftigen Vermietern bei jedem Schritt ein starker Partner zur Seite, der ganzheitlich denkt - nachhaltig, effizient und mit echtem Zukunftspotenzial.

Mehr Informationen zu Living Haus Mehrfamilienhäusern unter: livinghaus.de

Weiteres Bildmaterial gerne auf Anfrage.

Über Living Haus

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt: von der Haus- und Finanzierungsberatung über die Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität "made in Germany", denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

Original-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell