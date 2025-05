ADAC

Reise clever planen: Brückentage 2025 nutzen und Ferienstarts vermeiden

Stauwochenenden besser meiden

Alle Ferienstarts auf einen Blick

Mit den näher rückenden Pfingst- und Sommerferien steht die große Sommerreisewelle vor der Tür. Wer jetzt seinen Urlaub plant oder ein verlängertes Wochenende ins Auge fasst, sollte die verbleibenden Brückentage im Jahr 2025 sowie die Hauptreisezeiten in den Sommerferien im Auge behalten.

Die übrigen langen Wochenenden in diesem Jahr bieten noch weitere Gelegenheiten für Kurzreisen: Feiertage wie Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 29. Mai) und Fronleichnam (Donnerstag, 19. Juni) - letzterer in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland - lassen sich mit einem Urlaubstag am Freitag zu einem verlängerten Wochenende verbinden. Auch Feiertage, die auf einen Freitag fallen, wie der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) und der Reformationstag (31. Oktober) - letzterer in Bundesländern wie Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt - eignen sich ideal für einen Kurzurlaub.

Die Sommerferien beginnen auch 2025 gestaffelt, dennoch startet die Hauptreisezeit bereits am letzten Juni-Wochenende:

28. Juni: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 3. Juli: Bremen, Niedersachsen

Bremen, Niedersachsen 7. Juli: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 14. Juli: Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen 24. Juli: Berlin, Brandenburg, Hamburg

Berlin, Brandenburg, Hamburg 28. Juli: Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 31. Juli: Baden-Württemberg

Baden-Württemberg 1. August: Bayern

Wie jedes Jahr ist an den Wochenenden von Ende Juli bis Mitte August mit besonders hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen - vor allem auf der A3, A5, A7 und A8 sowie auf den Strecken zur Nord- und Ostsee und nach Südeuropa.

Hinzu kommen im Jahr 2025 zahlreiche Autobahnbaustellen, die den Verkehrsfluss zusätzlich beeinträchtigen. Vor allem Brückensanierungen, zum Beispiel auf der A1, A3, A7, A45 und A81 sorgen für Verkehrsbehinderungen. In Hamburg kommt es bereits seit dem Frühjahr durch Bauarbeiten an der neuen Elbbrücke zu Einschränkungen. Eng kann es auch auf der A7 südlich von Hannover und auf der A8 bei Ulm werden.

Auf dem Weg Richtung Italien, muss man am Brenner mit Verzögerungen rechnen: An der Luegbrücke finden umfangreiche Sanierungsarbeiten statt. Teilweise steht nur eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Vor Fahrtantritt lohnt sich ein Blick in den dafür eingerichteten Fahrplan auf der Website der ASFINAG, um die aktuelle Verkehrslage zu überprüfen.

Tipp: Wer antizyklisch reist und besonders staugefährdete Zeiten wie Freitagnachmittag oder Schulferienbeginn meidet, ist deutlich entspannter unterwegs.

