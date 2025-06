ADAC

Mai bislang billigster Tankmonat des Jahres

Dieselpreis seit Februar um rund 13 Cent gefallen, Super E10 über 7 Cent günstiger

Tanken war für die Autofahrerinnen und Autofahrer im Mai so günstig wie in keinem anderen Monat im bisherigen Jahresverlauf. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise vom Mai 2025. Danach kostete ein Liter Super E10 im Monatsmittel 1,678 Euro, der Preis für einen Liter Diesel lag bei 1,558 Euro. Damit waren die Spritpreise zum dritten Mal in Folge niedriger als im jeweiligen Vormonat. Im Vergleich zum Februar, dem bislang teuersten Monat des Jahres, war Diesel im Mai um 12,9 Cent billiger, Super E10 um 7,5 Cent. Die unterschiedlich stark ausfallenden Preisrückgänge der letzten Monate hängen auch mit der nachlassenden Heizölnachfrage zusammen.

Günstigster Tag des Monats - und des ganzen bisherigen Jahres - war der 26. Mai. Ein Liter Super E10 kostete im Mittel 1,661 Euro, ein Liter Diesel 1,537 Euro. Am meisten bezahlen mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer im abgelaufenen Monat für Super E10 am 14. Mai mit 1,687 Euro je Liter. Diesel war am 2. Mai mit 1,575 Euro am teuersten.

Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent blieb im Mai in etwa auf dem Vormonatsniveau. Die Preisschwankungen waren allerdings nicht unerheblich und reichten von gut 60 US-Dollar je Barrel bis etwa 67 US-Dollar. Auch beim Kurs des Euro im Vergleich zum US-Dollar - der zweiten zentralen Einflussgröße auf die Kraftstoffpreise - gab es im Mai Bewegung: Von 1,11 Euro bis zu 1,14 Euro war die Bandbreite der Preise insgesamt recht ausgeprägt.

Wer abends tankt, kann im Vergleich zu den Morgenstunden regelmäßig einige Euro sparen - das zeigen regelmäßige ADAC Auswertungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf. Zudem sollten sich die Verbraucher vor der Fahrt an die Tankstelle informieren, wo Benzin und Diesel gerade am preiswertesten sind. Dabei hilft die Spritpreis-App "ADAC Drive", die laufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt.

Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.

