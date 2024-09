Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Mit dem TidA-Stipendium durch die Ausbildung

Noch bis zum 30. September in Berlin und Düsseldorf bewerben

Berlin (ots)

Auszubildende aus Berlin und Düsseldorf, die in diesem Jahr ihre duale Ausbildung beginnen oder in den letzten Monaten begonnen haben, können sich jetzt erstmals für ein Stipendium bewerben. Mit TidA - dem Stipendium für Talente in der Ausbildung bieten die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB) nicht nur eine finanzielle Förderung, sondern auch ein breites Veranstaltungsprogramm und viele Netzwerkmöglichkeiten.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden drei Jahre lang gefördert und erhalten eine monatliche Bildungspauschale von 300 Euro. Darüber hinaus warten zahlreiche spannende Veranstaltungen und Lernangebote auf die Geförderten, genauso wie viele Möglichkeiten, sich mit anderen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Mentorinnen und Mentoren begleiten die jungen Menschen während der Förderung und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Stipendien werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Bewerbungen sind noch bis zum 30. September online möglich.

Weitere Infos unter www.sdw.org/tida

Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuell