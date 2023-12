Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Mit einem Stipendium ins neue Jahr starten!

Der Stipendienkompass hilft bei diesem guten Vorsatz

Berlin (ots)

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und macht Platz für neue Chancen: Damit 2024 gleich erfolgreich beginnen kann, unterstützt der unabhängige und kostenfreie Beratungsservice Stipendienkompass Familien, Schülerinnen und Schüler, Studierende und andere Interessierte bei der Recherche nach passenden Stipendien und bringt sie ihrem Ziel den entscheidenden Schritt näher.

Die deutsche Stipendienlandschaft kann wie ein undurchschaubarer Dschungel wirken. Darum hat sich die Beratung des Stipendienkompass als Ziel gesetzt, Licht ins Dunkel zu bringen, indem sie die vielen unterschiedlichen Stipendienmöglichkeiten aufzeigt, die sonst nur schwer zu finden sind. Ob Begabtenförderungswerke, fachspezifische oder regionale Stipendienprogramme: Der Stipendienkompass hat sie alle im Blick und berät zu Bewerbungskriterien und Auswahlprozessen.

Beim kostenfreien Online-Seminar "Die 13 Begabtenförderungswerke" am 23.01. um 18 Uhr bekommen Interessierte Antworten auf alle Fragen rund um das Thema Stipendium. Dabei werden die Stipendienprogramme der 13 Begabtenförderungswerke und ihre Auswahlkriterien vorgestellt und Tipps für die Bewerbung an die Hand gegeben. Die Veranstaltung erfolgt ohne Registrierung und wird über Zoom durchgeführt - der Link ist auf der Website www.stipendienkompass.de zu finden.

Eine erste Orientierung im Stipendienangebot bietet das Informationsportal www.stipendienkompass.de und der Stipendium-O-Mat. Die Webseite enthält zusätzlich eine Übersicht verschiedener Stipendien in Schule und Hochschule sowie wichtige Informationen für Studierende mit Fluchterfahrung und für internationale Studierende auf Englisch.

Über den Stipendienkompass

Der unabhängige und kostenfreie Beratungsservice Stipendienkompass ist ein Informations- und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in Kooperation mit der aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken. Für eine ausführliche Beratung ist das Team unter der Telefonnummer 030 278906-777 zu erreichen. Fragen können darüber hinaus per E-Mail an info@stipendienkompass.de gestellt werden.

Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuell