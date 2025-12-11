SWR - Das Erste

"Die Beatrice Egli Show" am 20. Dezember 2025 im Ersten

Baden-Baden (ots)

Neue Ausgabe der Samstagabend-Show mit Gastgeberin Beatrice Egli kurz vor Weihnachten / u. a. mit Santiano, Ben Zucker, Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan

Musik, gute Laune, Emotionen, Überraschungen, menschliche Begegnungen, Gespräche mit Tiefgang und Geschichten, die lange nachhallen: Beatrice Egli und der Südwestrundfunk (SWR) freuen sich am Samstag vor Weihnachten auf eine neue Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show". Sie wird ausgestrahlt am Samstag, 20. Dezember 2025, um 20:15 Uhr, im Ersten und ist auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Im Mittelpunkt steht ein persönlicher und emotionaler Rückblick auf das musikalische Jahr 2025. Gemeinsam mit ihren Gästen feiert Beatrice Egli die Songs und Momente, die dieses Jahr musikalisch geprägt haben - und lässt das Publikum die Highlights noch einmal erleben. Gleichzeitig widmet sich die Show Menschen und Geschichten, die Hoffnung machen. "Wir werden gemeinsam Wunder erleben. Denn: Ja, wir glauben an Wunder", sagt Beatrice Egli über ihre große Samstagabend-Show. Musikalische Gäste sind unter anderem Maite Kelly, Ben Zucker, Kerstin Ott und Chris Norman.

Beatrice Egli: "Diese Show geht zu Herzen"

"Ich freue mich sehr auf diese Show, sie ist etwas ganz Besonderes. Denn wir wollen den Menschen einen Samstagabend voller Liebe, Freude und Emotionen schenken", betont Beatrice Egli. "Diese Show, so kurz vor Weihnachten, geht besonders zu Herzen."

Musik von Santiano, Dick Brave, Ella Endlich, Oimara und vielen anderen

"Die Beatrice Egli Show" steht für musikalische Vielfalt und generationsübergreifende Unterhaltung. Auf der Bühne stehen etablierte Stars ebenso wie spannende Newcomer:innen. So feiert Dick Brave sein Bühnen-Comeback. Mit dabei sind auch Santiano, Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan, 2themoonbeats (Julia Lindholm und Linda Hesse), Francine Jordi, Ella Endlich und Oimara ("Wackelkontakt"). Hinzu kommen Pietro Basile, Sophia, Nele Wilke, der Schweizer Sänger Trauffer sowie der Kinder- und Jugendchor Alsterfrösche aus Hamburg.

Ein persönlicher Blick auf die Highlights des Jahres

"Wir blicken gemeinsam zurück auf ein ereignisreiches und spannendes Jahr 2025. Wir feiern die größten Hits und die bewegendsten Momente. Und wir treffen Menschen, die Großes leisten", sagt Beatrice Egli. Neben den musikalischen Höhepunkten erzählt die Show zahlreiche kleine Wundergeschichten: Geschichten von Menschen, die Mut machen, Hoffnung schenken oder über sich hinausgewachsen sind. Menschen, die ein Wunder erlebt haben - oder selbst eines möglich gemacht haben.

Frauen-Fußball, ESC und Menschen, die für andere da sein

Gemeinsam mit der deutschen Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger schaut Beatrice Egli auf die Fußball-Europameisterschaft der Frauen, bei der sie im Stadion in Basel beim Eröffnungsspiel die Schweizer Nationalhymne sang. Mit ESC-Kommentator Thorsten Schorn spricht sie über den Eurovision Song Contest, der 2025 in Basel stattfand und nächstes Jahr in Wien sein 70-jähriges Bestehen feiert. Zu Gast ist unter anderem auch Reiner Meutsch, der mit seiner Stiftung "Fly & Help" 1000 Schulen in Entwicklungsländern aufgebaut hat und dieses Engagement, gemeinsam mit Prominenten, fortführt. Ebenfalls in der Show sind ein junger brasilianischer Altenpfleger, der in Deutschland Arbeit gefunden hat und den Bewohner:innen des Altenheims, in dem er tätig ist, sehr ans Herz gewachsen ist sowie Paare, die ihre Liebe gefunden und bewahrt haben - trotz mancher Hürden und Herausforderungen.

"Die Beatrice Egli Show" in Deutschland und der Schweiz

Es ist die achte Ausgabe der Show, die es seit April 2022 gibt. "Die Beatrice Egli Show" wird von SWR und dem Schweizer Fernsehen SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment produziert.

"Die Beatrice Egli Show":

Samstag, 20. Dezember 2025, 20:15 Uhr, Das Erste sowie in der ARD Mediathek

