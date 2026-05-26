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PISA-Schock droht – was jetzt an deutschen Schulen wirklich passieren muss

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Gleisdorf (ots)

Deutschlands Schüler schneiden bei den letzten PISA-Ergebnissen so schlecht ab wie noch nie: In Mathe, Lesen und Naturwissenschaften wurden historische Tiefstände gemessen. Seit Jahren zeigt sich ein klarer Abwärtstrend. Immer mehr Jugendliche erreichen nicht einmal grundlegende Kompetenzen. Gleichzeitig wachsen Leistungsunterschiede, und viele Schulen kämpfen mit Überforderung, Personalmangel und heterogenen Klassen. Der nächste PISA-Test könnte damit zum erneuten Weckruf für das gesamte Bildungssystem werden.

Das Problem liegt nicht nur beim fehlenden Wissen, sondern oft an den Grundlagen, auf denen Lernen überhaupt erst möglich wird: Konzentration, Sprache, Ausdauer, Selbststeuerung und die Fähigkeit, bei einer Aufgabe zu bleiben. Denn Lernen beginnt nicht erst beim Arbeitsblatt. Es beginnt dort, wo ein Kind überhaupt in den Fokus findet.

Lernen scheitert oft schon an den Grundlagen

Viele Kinder kämpfen längst nicht nur mit Mathematik, Lesen oder Naturwissenschaften. Häufig fehlt es bereits an Fähigkeiten, die Lernen überhaupt ermöglichen. Konzentration, Aufmerksamkeit, Sprachverständnis und Ausdauer nehmen bei vielen Schülern spürbar ab. Gleichzeitig fällt es immer mehr Kindern schwer, ruhig zu starten, bei einer Aufgabe zu bleiben oder mit Fehlern konstruktiv umzugehen.

Das Problem beginnt deshalb nicht erst beim Test. Es beginnt dort, wo Kinder die Grundlagen fürs Lernen verlieren. Wenn ein Kind nicht zuhören, anfangen oder dranbleiben kann, hilft mehr Stoff allein nicht weiter. Für Lehrkräfte entsteht dadurch ein enormer Druck, weil sie nicht nur Wissen vermitteln, sondern gleichzeitig grundlegende Lernfähigkeiten stabilisieren müssen. Genau an diesem Punkt zeigt sich: Bildung ist weit mehr als die reine Vermittlung von Fachinhalten.

Frühe Förderung entscheidet über spätere Leistungen

Je früher Schwierigkeiten erkannt werden, desto besser lassen sie sich auffangen. Besonders Sprache spielt dabei eine zentrale Rolle. Kinder, die Texte nicht sicher verstehen oder Probleme beim sprachlichen Ausdruck haben, stoßen später in nahezu allen Fächern an Grenzen.

Deshalb braucht frühe Förderung deutlich mehr Aufmerksamkeit. Sprachförderung darf nicht erst beginnen, wenn Defizite bereits sichtbar werden. Vielmehr müssen Kinder früh lernen, Zusammenhänge zu verstehen, Fragen zu formulieren und Inhalte sprachlich einzuordnen. Lesen ist dabei weit mehr als das reine Entziffern von Wörtern. Entscheidend ist, Inhalte zu erfassen, zu verknüpfen und daraus Schlüsse ziehen zu können.

Gleichzeitig sollten Lernprozesse stärker in kleine, nachvollziehbare Schritte gegliedert werden. Viele Kinder verlieren schnell die Motivation, wenn Aufgaben zu komplex oder zu umfangreich erscheinen. Kleine Lernerfolge dagegen fördern Selbstvertrauen und helfen dabei, dranzubleiben.

Konzentration ist keine Selbstverständlichkeit mehr

Lernen braucht mehr als Stoff. Lernen braucht Fokus, Sprache, Ausdauer und einen Zustand, in dem ein Kind überhaupt aufnehmen kann. Lernen ist nicht nur Kopfsache. Permanente Ablenkung, hoher Medienkonsum und fehlende Ruhephasen erschweren konzentriertes Arbeiten erheblich. Deshalb sollten Schulen Konzentration und Aufmerksamkeit nicht als Nebensache behandeln, sondern als zentrale Lernvoraussetzung.

Kinder brauchen täglich kleine Momente, in denen sie lernen:

anzufangen,

zuzuhören,

bei einer Sache zu bleiben,

sich wieder zu sammeln,

Schritt für Schritt weiterzumachen.

Ebenso wichtig ist der Umgang mit Fehlern. Viele Schüler erleben Fehler inzwischen sofort als persönliches Scheitern. Nachhaltiges Lernen entsteht jedoch dort, wo Kinder ausprobieren dürfen, Rückschläge aushalten und dennoch weitermachen.

Auch der Körper spielt beim Lernen mit

Lernen ist nicht nur Kopfsache. Körperliche Aktivität beeinflusst Aufmerksamkeit, Stressregulation und Aufnahmefähigkeit direkt. Dennoch verbringen viele Kinder einen Großteil ihres Schulalltags im Sitzen.

Kurze Aktivierungsphasen, bewegte Lernformen oder bewusst gestaltete Übergänge zwischen Unterrichtseinheiten können Kindern helfen, leichter wieder in den Fokus zu finden. Oft entsteht dadurch mehr Ruhe, weil der Körper nicht ausgeblendet wird, sondern in den Lernprozess eingebunden ist.

Gerade jüngere Kinder profitieren davon, wenn Lernen und Bewegung nicht strikt voneinander getrennt werden. Denn wer sich körperlich ausgleichen kann, findet oft leichter zurück in einen konzentrierten Zustand.

Schulen brauchen klare Standards und bessere Bedingungen

Neben der individuellen Förderung bleibt auch die Unterrichtsqualität entscheidend. Klare Standards, nachvollziehbare Strukturen und verlässliche Abläufe geben Kindern Orientierung und entlasten gleichzeitig Lehrkräfte.

Allerdings stoßen viele Schulen inzwischen an ihre Grenzen. Große Klassen, Personalmangel und steigende Anforderungen erschweren individuelle Förderung erheblich. Deshalb braucht es nicht nur neue Konzepte, sondern auch bessere Rahmenbedingungen für Pädagogen.

Lehrkräfte benötigen mehr Unterstützung, Zeit und Möglichkeiten, um auf unterschiedliche Lernstände eingehen zu können. Gleichzeitig müssen Eltern stärker entlastet werden. Bildung darf nicht davon abhängen, wie viel zusätzliche Förderung Familien privat organisieren können.

Bildung braucht einen neuen Zugang

Die PISA-Ergebnisse zeigen vor allem eines: Mehr Druck allein wird die Probleme nicht lösen. Kinder brauchen heute nicht einfach höhere Leistungserwartungen. Sie brauchen einen neuen Zugang zu Fokus, Ruhe, Selbstvertrauen und zum Lernen selbst.

Bessere Bildung beginnt deshalb nicht nur mit anspruchsvolleren Zielen. Sie beginnt mit stabilen Lerngrundlagen: Sprache, Konzentration, Ausdauer, Selbststeuerung und einem Alltag, in dem Kinder wieder leichter lernen können. Genau dort braucht es neue Wege: nicht mehr Druck, sondern mehr Zugang.

Über Marco Schnabl:

Marco Schnabl ist Gründer und Entwickler von body’n brain. Er übersetzt Wissen über Gehirn, Körper und Nervensystem in einfache, alltagstaugliche Übungen für Kinder, Erwachsene und Senioren. Mit über 23 Jahren Praxiserfahrung zeigt er, warum Lernen, Fokus und innere Stabilität nicht nur Kopfsache sind. Sein Leitgedanke: Der Mensch gehört wieder in den Mittelpunkt. Mehr Informationen unter: https://kindertrainer.info/

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