Keio Plaza Hotel Tokio bietet ab Juli Workshops zur japanischen Kultur an

- Wir bieten unseren Gästen unterhaltsame Aufenthalte mit japanischer Kultur und saisonalen Festen – Kunsterlebnisse mit Themen wie Feuerwerk und Chrysanthemenfest, bekannt als Choyo-no-Sekku - an.

Keio Plaza Hotel Co., Ltd. wird ab Juli 2025 regelmäßig kulturelle Erlebnisworkshops „Journey into Japan: A Workshop of Cultural Discovery" (Die Reise nach Japan: Ein Workshop zur kulturellen Entdeckung) im Hotel veranstalten. Diese praktischen Workshops, die von japanischen Künstlern in der Kunstlobby im 3. Stock des Hauptgebäudes geleitet werden, laden die Teilnehmer dazu ein, ihre eigenen Kunstwerke zu schaffen, die von der japanischen Kultur und saisonalen Motiven inspiriert sind. Das Programm der Workshops wechselt jeden Monat.

Spezielle Website: https://www.keioplaza.com/offers/journey_into_japan.html

Durch diese Workshops im Keio Plaza Hotel Tokyo, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Förderung der japanischen Kultur weiter zu stärken, können Besucher die sich ständig weiterentwickelnde moderne Kunstszene genießen, die von den einzigartigen vier Jahreszeiten und Traditionen Japans beeinflusst ist.

- Termine: Ab Juli 2025 (1-2 Sitzungen pro Monat)

- Veranstaltungsort: Keio Plaza Hotel Tokyo (3F Art Lobby, Main Tower)

- Beschreibung: Die Besucher können anhand verschiedener kultureller Kunstwerke mehr über die japanischen Jahreszeitenmotive erfahren.

- Dozenten: Experten und Künstler aus verschiedenen Bereichen

- Uhrzeit: 10:00 bis 17:00 Uhr (Einzelheiten finden Sie auf der Website)

- Gebühr: Variiert je nach dem jeweiligen Erlebnis. Hotelgäste erhalten 50 % Ermäßigung auf den Preis.

*Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber die Plätze sind begrenzt.

*Die Teilnehmer müssen im Grundschulalter oder älter sein.

*Die Zahlung wird am Tag der Veranstaltung in der Lobby Gallery entgegengenommen.

*Es ist nicht erforderlich, bestimmte Materialien zu der Veranstaltung mitzubringen.

Informationen zu „Die Reise nach Japan: Ein Workshop zur kulturellen Entdeckung":

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202506180741-O1-9M63t783.pdf

Informationen zum Keio Plaza Hotel: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202506180741-O2-0f5056s9.pdf

