Sven Lorenz: Seine 3-in-1-Lösung für unternehmerischen Erfolg und persönliche Finanzplanung

Selbst wenn sich die ersten Erfolge im Unternehmen zeigen, muss sich der Unternehmer auch um die Absicherung kümmern. Doch hier endet die Unterstützung durch Banken, Steuerberater und Coaches bereits. Sven Lorenz erkennt dieses Defizit und hat eine Lösung entwickelt, die eine nahtlose Integration von Unternehmensberatung und Vermögensverwaltung bietet, um Unternehmern eine umfassende und nachhaltige Unterstützung zu gewährleisten. Durch seine einzigartige Beratung können Unternehmen nicht nur ihre Strukturen optimieren und langfristige Ziele erreichen, sondern auch eine solide Basis für die persönliche finanzielle Zukunft ihrer Inhaber schaffen.

Das Problem, das viele Unternehmen haben, ist das Fehlen einer langfristigen Absicherung. Nachdem die erste kritische Phase überwunden ist und ein Umsatz von über 500.000 Euro erreicht wird, stellt sich die Frage: Was kommt als Nächstes? Jetzt müssen sie neue Strukturen aufbauen, um die nächsten Ziele zu erreichen und ihre Wertschöpfung systematisch zu steigern - doch wie? Und was muss passieren, damit das Unternehmen langfristig zukunftsfähig bleibt? Zusätzlich müssen sich Unternehmer mit ihrer privaten Absicherung auseinandersetzen, aber weder vom Steuerberater noch von der Bank oder von Businesscoaches kommt die nötige Unterstützung. Doch für Unternehmer ist ihr Unternehmen die wichtigste Grundlage der finanziellen Zukunft - deshalb müssen sie ihre Firma so strukturieren, dass sie steuerlich optimal aufgestellt sind und gleichzeitig ein planvolles Wachstum ermöglichen. "Nur so kann Kapital freigesetzt werden, das nicht nur in das Unternehmen, sondern auch in den persönlichen Vermögensaufbau investiert werden kann", sagt Sven Lorenz, Gründer und Geschäftsführer der Sven Lorenz GmbH. "Leider fehlt es genau da an der nötigen Unterstützung, obwohl Unternehmer von verschiedensten Beratern umgeben sind."

"Aus diesem Grund bieten wir eine Unternehmensberatung kombiniert mit einer Vermögensverwaltung, damit Unternehmer ihre Firma skalieren und gleichzeitig finanzielle Freiheit erlangen können", führt er fort. Sven Lorenz setzt dort an, wo andere aufhören und bietet eine ganzheitliche Beratung, die weit über herkömmliche Ansätze hinausgeht. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensgestaltung sowie Vermögensplanung und -entwicklung. In leitenden Positionen bei renommierten Unternehmen wie der Dresdner Bank, der Commerzbank und der Allianz hat er wertvolle Expertise gesammelt. 2018 gründete er seine eigene Kombination aus Unternehmensberatung und Vermögensverwaltung, mit der er Unternehmer bei der Optimierung ihrer Unternehmensstrukturen, der Erschließung von Wachstumspotenzialen sowie der Planung und Entwicklung ihrer persönlichen Vermögenswerte unterstützt. Bis heute hat er über 70 Unternehmer auf ihrem Weg zur finanziellen Freiheit begleitet und dabei ein Gesamtvermögen von über 300 Millionen Euro geschaffen.

Warum Unternehmer oft nicht die Unterstützung erhalten, die sie wirklich brauchen

Viele Unternehmer umgeben sich mit einer Gruppe von Beratern, bestehend aus Steuerberatern, Businesscoaches und Bankberatern. Jeder dieser Berater hat jedoch spezifische Schwächen, die oft dazu führen, dass die Unternehmer nicht die bestmögliche Unterstützung erhalten. Steuerberater beispielsweise konzentrieren sich in der Regel auf die reine Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten und leisten kaum gestaltende, aktive Arbeit. Da sie oftmals an der Grenze ihrer Kapazitäten arbeiten, können sie ihren Mandanten nicht die nötige Intensität und individuelle Betreuung bieten. Einzelunternehmer erhalten von ihnen selten ausreichend Unterstützung, um ihre Einkommensteuerlast zu minimieren. Ein häufiges Beispiel ist, dass Steuerberater selten zur Gründung einer GmbH raten, obwohl diese erhebliche Steuervorteile bieten könnte. Auch bei privaten und unternehmerischen Investitionen fehlt es oft an fundierter Beratung. Steuerberater haben oft Schwierigkeiten, ihre Rolle aktiv und konstruktiv im Zusammenspiel mit dem Unternehmer zu gestalten.

Businesscoaches wiederum fokussieren sich auf Prozessoptimierung, Kosteneinsparungen, Unternehmensausrichtung und Gewinnsteigerungen. Sie leisten wertvolle Arbeit in diesen Bereichen, begleiten jedoch den Unternehmer nicht in der Phase des wirtschaftlichen Erfolges, der nach der Beratung eintritt. Es gibt keine Nachbetreuung, um sicherzustellen, dass die umgesetzten Strategien weiterhin effektiv sind und der Unternehmer keine offenen Fragen hat. Das Geschäftsmodell des Coachings bleibt daher oft isoliert und bietet keine ganzheitliche Unterstützung. Banken wiederum unterstützen Unternehmer meist nur, wenn es ihnen ohnehin gut geht. Oft sind Unternehmer gezwungen, unnötige Versicherungen oder zusätzliche Produkte abzuschließen, um die benötigte Unterstützung zu erhalten. Diese Praxis führt nicht nur zu unnötigen Abschlüssen, sondern kann auch die finanzielle Situation des Unternehmers weiter belasten.

So verbindet Sven Lorenz Unternehmensberatung und Vermögensverwaltung

Sven Lorenz hat dieses Problem erkannt und eine Lösung entwickelt, die eine nahtlose Integration von Unternehmensberatung und Vermögensverwaltung bietet, um Unternehmern eine umfassende und nachhaltige Unterstützung zu gewährleisten: In seiner Rolle fasst er die Aufgaben von Steuerberatern, Businesscoaches und Finanzmanagern zusammen und bietet so eine ganzheitliche Betreuung. Sein Ansatz ist darauf ausgerichtet, seine Kunden ein Leben lang zu begleiten und deren wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen. "Sobald ein Unternehmer sich mit uns zur Entwicklung seines Unternehmens zusammensetzt, wird der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens für uns zur obersten Priorität", sagt Sven Lorenz. "Auch wir profitieren davon, wenn der Unternehmer erfolgreich ist und Kapital aufbaut, das wir dann verwalten können. Somit wird der Erfolg des Unternehmers niemals als zweitrangig betrachtet."

Sven Lorenz arbeitet zudem sehr intensiv mit Kanzleien zusammen, die ihn regelmäßig unterstützen. Während er selbst keine Steuerberatung anbietet, erklärt er den Unternehmern von Anfang an, welche unternehmerischen Strukturen am sinnvollsten sein können. Diese Empfehlungen lässt er in der Regel vom Steuerberater des Unternehmers oder von einer Kanzlei, mit der er zusammenarbeitet, prüfen, um sicherzustellen, dass sie optimal umgesetzt werden. Durch diese ganzheitliche Herangehensweise sorgt Sven Lorenz dafür, dass seine Kunden nicht nur ihr Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln, sondern auch langfristig und nachhaltig ihr persönliches Vermögen aufbauen.

