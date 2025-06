PressFile Europe GmbH

Durchgängiger Workflow: PressFile jetzt mit ots-Anbindung

Ulm (ots)

Partnerschaft mit der dpa-Tochter news aktuell für den direkten Zugang zum ots PR-Verbreitungsnetzwerk

Mithilfe einer direkten Anbindung können die Anwender der PR-Software PressFile ihre Pressemitteilungen nun auch über den ots-Dienst der dpa-Tochter news aktuell verbreiten. Damit ist es möglich, nicht nur die eigenen Pressekontakte über differenzierte Presseverteiler und personalisierte E-Mails gezielt anzusprechen, sondern gleichzeitig auch die Distributionskanäle von ots zu nutzen – inklusive der parallelen Publikation der Meldungen in den PressFile-Newsrooms sowie in einem eigenen Bereich des Presseportals von news aktuell. „Mit dieser neuen Anbindung eröffnen wir unseren Anwendern die Option, ots über einen eigenen PressFile Workflow direkt in ihre PR-Kommunikation einzubinden. Damit können sie die Reichweite ihrer Presseinformationen bei Bedarf drastisch steigern“, erläutert Florian Fischer, Geschäftsführer der PressFile Europe GmbH. „Wir freuen uns, dass sich mit PressFile Europe nun ein weiterer Partner entschieden hat, unser Verbreitungsnetzwerk ots in die eigene Plattform zu integrieren”, so Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer von news aktuell. “Schließlich behauptet sich ots für die Verbreitung von PR-Inhalten im deutschsprachigen Raum seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich am Markt. Es ist uns ein Anliegen, Kommunikationsexpertinnen und -experten diesen Service so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Kooperationspartner wie PressFile sind dafür eine perfekte Ergänzung.“

Um den Benutzern die Verteilung der Presseinformationen über die verschiedenen Kanäle zu erleichtern, wurde die ots-Anbindung direkt in den PressFile-Workflow integriert. Im ersten Schritt wird die Meldung für die Veröffentlichung im allgemeinen und/oder einem der eigenen PressFile-Newsrooms erfasst. Danach kann die Meldung mit einem Mausklick sowohl in das Versandfenster für die personalisierten Mails als auch in die ots-Erfassungsmaske übernommen werden. Mit einem weiteren Mausklick wird sie dann zur Prüfung an ots übermittelt und gleichzeitig das entsprechende Fenster auf der Website von news aktuell geöffnet, um den Auftrag dort abzuschließen.

„Der besondere Charme dieser Option ist es, dass sich der Anwender frei entscheiden kann, welche Presseinformationen er über ots verteilen möchte und welche nicht. Kosten entstehen nur für die jeweilige Aussendung, die Nutzung der Schnittstelle und die Registrierung bei news aktuell ist kostenlos“, erklärt Florian Fischer. Mit der Registrierung wird für jeden PressFile-Anwender zudem ein eigener Bereich im Presseportal von news aktuell angelegt, in dem die Meldungen zeitgleich mit der Verbreitung veröffentlicht werden.

Über news aktuell & ots:

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Über das exklusive Verbreitungsnetzwerk ots können PR- und Kommunikationsverantwortliche ihre PR-Inhalte gezielt an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke senden. Die Kommunikationsmaterialien gelangen so direkt in die Redaktionssysteme aller relevanten Medien. Über das Partnernetzwerk aus Nachrichtenagenturen und relevanten News- und Branchen-Webseiten wird zusätzlich eine maximale Reichweite und Aufmerksamkeit erreicht. Nutzer erhalten zudem eine Präsenz mit einem unternehmenseigenem Newsroom im Presseportal von news aktuell. Mit durchschnittlich 11,5 Millionen Aufrufen im Monat zählt es zu einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Durch die hohe Reichweite des Presseportals werden die Mitteilungen optimal in Suchmaschinen wie Google gelistet und die Sichtbarkeit des Contents gesteigert.

Über PressFile

PressFile Europe mit Sitz in Ulm wurde 2009 als Vertriebsorganisation für die webbasierte Version der US-amerikanischen PR-Software PressFile gegründet. Im Jahr 2011 übernahm das Unternehmen die vollständige Verantwortung für die Weiterentwicklung der Anwendung. Neben zahlreichen PR-Agenturen konnte PressFile vor allem auch viele Pressestellen namhafter Unternehmen und Institutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der Lösung überzeugen, darunter Ziehl-Abegg, Trianel, Dr. Babor oder den Deutschen Alpenverein. Ursprünglich wurde PressFile als PR-Software im Auftrag der New York Public Library auf Basis des Datenbanksystems FileMaker entwickelt.

Weitere Informationen

PressFile Europe GmbH – Florian Fischer

Magirus-Deutz-Straße 14 – 89077 Ulm

Tel.: +49 731 146 156-81

info@pressfile.de – https:pressfile.de

Pressearbeit:

Press’n’Relations GmbH – Uwe Pagel

Magirus-Deutz-Str. 14 – 89077 Ulm

Tel.: +49 731 146 156-89

upa@press-n-relations.de – https:press-n-relations.com

Original-Content von: PressFile Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell