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Warum geerbte Immobilien für viele Familien zur Herausforderung werden - Rainer Dix von Dix Immobilien über Erbschaften, Erbengemeinschaften und den richtigen Umgang mit Immobilienvermögen

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Jülich/Titz (ots)

Wenn in Deutschland Vermögen vererbt wird, geht es häufig nicht um Wertpapierdepots oder Unternehmensbeteiligungen, sondern um Immobilien. Allein in den kommenden Jahren wird durch den demografischen Wandel ein erheblicher Teil des privaten Immobilienvermögens an die nächste Generation übergehen. Für viele Erben beginnt damit jedoch nicht nur ein finanzieller Zugewinn, sondern oft auch eine komplexe Aufgabe. Fragen zur Immobilienbewertung, zum Verkauf einer geerbten Immobilie oder zum Umgang mit einer Erbengemeinschaft sorgen regelmäßig für Unsicherheit.

Rainer Dix, Inhaber von Dix Immobilien, beobachtet diese Entwicklung seit Jahren in Düsseldorf Jülich, Titz und Umgebung. Aus seiner Sicht wird das Thema Erbschaft künftig zu einem der wichtigsten Treiber am Immobilienmarkt werden. "Wir merken schon heute deutlich, dass der Generationswechsel den Markt verändert. Viele Menschen erben Immobilien, haben sich aber zuvor noch nie mit Themen wie Bewertung, Verkauf oder rechtlichen Besonderheiten beschäftigt."

Der Generationenwechsel verändert den Immobilienmarkt

Deutschland steht vor einer historischen Vermögensübertragung. Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen zunehmend ein Alter, in dem Vermögenswerte an Kinder oder Enkel weitergegeben werden. Immobilien spielen dabei eine zentrale Rolle.

Während frühere Generationen ihre Häuser oft über Jahrzehnte selbst genutzt haben, stehen viele Erben heute vor ganz anderen Lebensrealitäten. Nicht selten wohnen die Nachkommen in anderen Städten oder sogar im Ausland. Das geerbte Haus passt häufig weder zur eigenen Lebensplanung noch zu den finanziellen Möglichkeiten der Erben.

Hinzu kommt, dass viele Bestandsimmobilien modernisiert werden müssen. Energetische Anforderungen, Sanierungsbedarf und steigende Instandhaltungskosten erschweren die Entscheidung zusätzlich.

"Viele Erben verbinden mit der Immobilie emotionale Erinnerungen. Gleichzeitig müssen sie wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Genau dieser Spagat macht die Situation oft schwierig.", erklärt Rainer Dix.

Warum die Bewertung einer geerbten Immobilie oft unterschätzt wird

Eine der ersten Fragen nach einem Erbfall lautet meist: Was ist die Immobilie eigentlich wert?

Die Antwort darauf ist häufig komplexer als erwartet. Viele Eigentümer orientieren sich an Nachbarobjekten, Onlineportalen oder alten Schätzungen. Doch diese Werte spiegeln die tatsächliche Marktsituation oft nur unzureichend wider.

Lage, Zustand, Modernisierungsgrad, Energieeffizienz und die aktuelle Nachfrage beeinflussen den Marktwert erheblich. Bereits kleine Unterschiede können zu deutlichen Abweichungen beim Verkaufspreis führen.

Gerade in Regionen wie Düsseldorf und dem Umland spielen lokale Marktkenntnisse eine entscheidende Rolle. Straßen, Mikrolagen und zukünftige Entwicklungen wirken sich teilweise stärker auf den Wert aus als allgemeine Durchschnittspreise.

"Wer ohne fundierte Bewertung verkauft, riskiert entweder einen zu niedrigen Verkaufspreis oder lange Vermarktungszeiten durch unrealistische Preisvorstellungen.", so Dix.

Erbengemeinschaften: Wenn mehrere Eigentümer entscheiden müssen

Besonders anspruchsvoll wird die Situation, wenn mehrere Personen gemeinsam erben.

Erbengemeinschaften gehören zu den häufigsten Konfliktfeldern rund um geerbte Immobilien. Während ein Erbe verkaufen möchte, bevorzugt ein anderer die Vermietung. Wieder andere möchten das Objekt selbst nutzen.

Die Folge sind oft langwierige Abstimmungsprozesse, die sich über Monate oder sogar Jahre ziehen können. In dieser Zeit entstehen weiterhin laufende Kosten für Versicherung, Grundsteuer, Instandhaltung und gegebenenfalls notwendige Reparaturen.

"Die größte Herausforderung besteht häufig nicht in der Immobilie selbst, sondern darin, unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen.", berichtet Dix aus seiner langjährigen Praxis.

Professionelle Begleitung kann in solchen Fällen helfen, sachliche Entscheidungsgrundlagen zu schaffen und Konflikte frühzeitig zu entschärfen.

Welche Fehler viele Erben beim Immobilienverkauf machen

In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass Erben ähnliche Fehler begehen.

Ein häufiger Irrtum besteht darin, notwendige Entscheidungen zu lange aufzuschieben. Emotionale Bindungen führen oft dazu, dass Häuser über Jahre ungenutzt bleiben.

Gleichzeitig verschlechtert sich vielerorts der Zustand der Gebäude. Leerstand, fehlende Instandhaltung und veraltete Technik können den Wert langfristig beeinträchtigen.

Ein weiterer Fehler ist die unzureichende Vorbereitung der Verkaufsunterlagen. Fehlende Grundrisse, Energieausweise oder Dokumentationen verzögern den Verkaufsprozess erheblich.

Auch die Wahl der Vermarktungsstrategie wird oft unterschätzt. Während manche Eigentümer vorschnell verkaufen, warten andere zu lange auf vermeintlich bessere Marktbedingungen.

Warum regionale Marktkenntnis immer wichtiger wird

Der Immobilienmarkt entwickelt sich zunehmend regional unterschiedlich.

Während einige Städte weiterhin von hoher Nachfrage profitieren, zeigen andere Regionen bereits erste demografische Herausforderungen. Deshalb reicht es nicht aus, allgemeine Marktberichte zu betrachten.

Gerade beim Verkauf einer geerbten Immobilie ist die lokale Nachfrage entscheidend. Welche Käufergruppen sind aktiv? Welche Objektarten werden besonders gesucht? Welche Ausstattungsmerkmale beeinflussen den Verkaufspreis?

"Immobilienmärkte funktionieren heute deutlich kleinteiliger als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren. Deshalb gewinnt regionale Expertise immer mehr an Bedeutung.", sagt Dix.

Für Eigentümer bedeutet das: Wer fundierte Entscheidungen treffen möchte, sollte die individuellen Marktbedingungen vor Ort berücksichtigen.

Die emotionale Seite des Immobilienverkaufs

Anders als klassische Vermögenswerte sind Immobilien oft eng mit persönlichen Erinnerungen verbunden.

Viele geerbte Häuser wurden über Jahrzehnte von Eltern oder Großeltern bewohnt. Familienfeiern, Kindheitserinnerungen und persönliche Geschichten machen den Verkaufsprozess emotional anspruchsvoll.

Diese emotionale Komponente wird häufig unterschätzt. Während Käufer objektiv kalkulieren, fällt es Erben oft schwer, eine rein wirtschaftliche Perspektive einzunehmen.

Gerade deshalb ist ein strukturierter Prozess wichtig. Klare Informationen, realistische Bewertungen und transparente Entscheidungsgrundlagen schaffen Sicherheit in einer Phase, die für viele Familien ohnehin belastend ist.

Was Eigentümer jetzt beachten sollten

Der Generationswechsel wird den deutschen Immobilienmarkt noch über viele Jahre prägen. Experten gehen davon aus, dass die Zahl geerbter Immobilien weiter steigen wird.

Für Eigentümer und Erben bedeutet das, sich frühzeitig mit den relevanten Fragen auseinanderzusetzen:

- Wie hoch ist der tatsächliche Marktwert der Immobilie?

Ist eine Eigennutzung sinnvoll?

Welche steuerlichen Aspekte sind zu berücksichtigen?

Welche Möglichkeiten bestehen innerhalb einer Erbengemeinschaft?

- Ist ein Verkauf aktuell die wirtschaftlich sinnvollste Lösung?

"Je früher Klarheit geschaffen wird, desto besser lassen sich spätere Konflikte und finanzielle Nachteile vermeiden.", betont Rainer Dix.

Fazit: Geerbte Immobilien werden zu einem der zentralen Themen der kommenden Jahre

Der demografische Wandel sorgt dafür, dass immer mehr Menschen vor der Aufgabe stehen, geerbte Immobilien zu verwalten, zu bewerten oder zu verkaufen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Eigentümer durch Marktveränderungen, energetische Vorgaben und komplexe Erbschaftsstrukturen.

Für viele Familien wird die geerbte Immobilie deshalb nicht nur zum Vermögenswert, sondern auch zur strategischen Entscheidung. Wer frühzeitig Informationen einholt und auf fundierte Marktkenntnis setzt, schafft die Grundlage für wirtschaftlich sinnvolle und langfristig tragfähige Lösungen.

"Das Thema Erbschaft wird den Immobilienmarkt in den kommenden Jahren stärker beeinflussen als viele heute vermuten. Eigentümer sollten sich darauf vorbereiten und rechtzeitig die richtigen Entscheidungen treffen.", so das Fazit von Rainer Dix.

Weitere Einblicke in den Immobilienmarkt in Jülich und Titz sowie Informationen zur Verkaufsstrategie von Dix Immobilien erhalten Eigentümer unter www.dix-immobilien.de.

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