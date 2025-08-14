DIX Immobilien

Warum jetzt ein idealer Zeitpunkt ist, um Ihre Immobilie in Düsseldorf und Umgebung zu verkaufen - Immobilienexperte Rainer Dix im Interview

Immer mehr Eigentümer in Düsseldorf und Umgebung stehen vor einer entscheidenden Frage: Ist jetzt der richtige Moment, um meine Immobilie zu verkaufen, oder sollte ich warten? Laut Rainer Dix, Inhaber von Dix Immobilien und seit über 30 Jahren erfolgreicher Makler in der Region, ist die Antwort eindeutig: "Besser als jetzt wird es für Verkäufer in den nächsten Jahren kaum werden."

Demografischer Wandel verändert den Immobilienmarkt

Ein wesentlicher Treiber des aktuellen Marktes ist der Generationenwechsel. Die Babyboomer-Generation tritt zunehmend in den Ruhestand. Viele haben ihre Häuser über Jahrzehnte instand gehalten, doch nun sind die Kinder aus dem Haus, die Gärten zu groß, der Pflegeaufwand steigt und die Lust, in der Freizeit noch Hecken zu schneiden, sinkt.

"Ich beobachte, dass viele Eigentümer ihr Haus verkaufen, um sich zu verkleinern. Statt in ein großes Einfamilienhaus zu investieren, setzen sie auf eine Wohnung mit weniger Pflegeaufwand oder erfüllen sich den Traum vom Reisen", erklärt Rainer Dix. Wohnmobile statt Gartenarbeit: Dieser Trend ist auf deutschen Autobahnen deutlich sichtbar.

Zinswende als Gamechanger

Die Entwicklung der Hypothekenzinsen hat den Markt nachhaltig verändert. Während 2020 noch Zinssätze von 0,6 % üblich waren, liegen diese heute bei rund 3,7 %. "Dies ist mehr als das Neunfache dessen, was Käufer vor wenigen Jahren zahlen mussten", so Dix.

Die Folge: Viele Kaufinteressenten mit geringem Eigenkapital sind aus dem Markt ausgeschieden und weichen auf den Mietmarkt aus. Gleichzeitig hat sich die Qualität der Kaufanfragen erhöht, denn heute melden sich häufiger solvente Käufer mit hohen Eigenkapitalquoten, oft durch vorzeitige Schenkungen bzw. vorweggenommenen Erbfolgen.

Warum Verkäufer jetzt im Vorteil sind

Für Eigentümer ergibt sich daraus eine selten günstige Kombination:

Hohe Nachfrage nach gepflegten Bestandsimmobilien

Knappes Angebot an attraktivem Wohnraum

Fördermittel für energetische Sanierungen, die jedoch rückläufig sind

"Gerade ältere Häuser aus den 70er- und 80er-Jahren werden bald zur Herausforderung für Verkäufer, wenn energetische Mindeststandards verschärft werden", warnt Dix. "Wer jetzt verkauft, profitiert noch von Käufergruppen, die bereit sind, energetische Modernisierungen selbst durchzuführen und von attraktiven Förderprogrammen, die es in dieser Form unter Umständen nicht mehr lange geben wird."

Ballungsräume und Homeoffice: Neue Wohnbedürfnisse

Ein weiterer Faktor: Die Arbeitswelt hat sich seit der Coronapandemie verändert. Auch wenn viele Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder stärker ins Büro holen, ist der Homeoffice-Anteil insgesamt höher als vor 2020.

"Das führt dazu, dass sich die Nachfrage in bestimmten Wohnungssegmenten verschiebt. Wer zu Hause arbeitet, sucht häufig eine Wohnung mit einem zusätzlichen Raum und das treibt die Preise in diesem Segment", erläutert der Immobilienexperte.

Für Eigentümer in Düsseldorf bedeutet das: Wohnungen mit guten Grundrissen, zusätzlichen Arbeitszimmern oder großzügigen Wohnbereichen sind besonders gefragt.

Dix Immobilien: Drei Jahrzehnte Erfahrung für den erfolgreichen Verkauf

Seit 1993 ist Dix Immobilien in Düsseldorf und Umgebung aktiv. Das Unternehmen hat sich mit einem klaren Anspruch einen Namen gemacht: maximale Verkaufserlöse bei reibungsloser Abwicklung.

Über 30 Jahre Markterfahrung in Düsseldorf

in Düsseldorf Ausgezeichnet von FOCUS und BELLEVUE als Top-Makler

von FOCUS und BELLEVUE als Top-Makler Persönliche Betreuung vom Erstgespräch bis zum Notartermin

Umfassendes Netzwerk an Kaufinteressenten und Investoren

"Unsere Kunden schätzen vor allem, dass wir keine Standardlösung anbieten. Jede Immobilie ist einzigartig und trägt ihre eigene Geschichte und genau diese erzählen wir im Verkauf so, dass sie die richtigen Käufer erreicht", betont Dix.

Praxisbeispiel: Verkauf einer geerbten Immobilie

Ein aktueller Fall zeigt, wie wichtig professionelle Unterstützung ist: Eine Eigentümerin aus Australien erbte eine Immobilie in Düsseldorf, konnte sich aber aus der Ferne nicht um den Verkauf kümmern. Über die Empfehlung eines Anwalts beauftragte sie Dix Immobilien. Innerhalb weniger Wochen wurde ein solventer Käufer gefunden, zu einem Preis, der deutlich über der ursprünglichen Erwartung lag.

Bester Immobilienmakler Düsseldorf - was Eigentümer jetzt tun sollten

Wer eine Immobilie in Düsseldorf und Umgebung verkaufen möchte, sollte den aktuellen Markt nutzen. Die Parameter, hohe Nachfrage, steigende Preise, attraktive Fördermöglichkeiten sprechen für einen zeitnahen Verkauf.

"Die perfekte Marktlage ist kein Dauerzustand", warnt Dix. "In sechs bis acht Jahren könnte sich der Markt deutlich abkühlen. Wer bis dahin wartet, riskiert, einen Teil seines Verkaufserlöses zu verlieren."

Fazit und Ausblick

Die nächsten Jahre werden den Düsseldorfer Immobilienmarkt durch den demografischen Wandel, den regulatorischen Vorgaben und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter prägen. Für Eigentümer, die einen Verkauf in Erwägung ziehen, ist jetzt der Moment, um die Initiative zu ergreifen.

"Unser Ziel ist es, für jede Immobilie den optimalen Käufer zu finden und das zum bestmöglichen Preis. Wer bereit ist, jetzt zu handeln, wird davon profitieren", so Dix abschließend.

