Digitale Revolution für Betriebsräte: Österreichische meinBR-App startet in Deutschland

Österreichisches Erfolgsprojekt jetzt auch für deutsche Betriebsrätinnen und Betriebsräte verfügbar

Ab sofort ist die in Österreich entwickelte und bereits erfolgreich etablierte meinBR-App auch in Deutschland verfügbar. In Kooperation mit der Bund-Verlags GmbH bringt der ÖGB-Verlag eine innovative Lösung auf den deutschen Markt – ein Meilenstein für die Digitalisierung der Betriebsratsarbeit und die internationale Arbeitnehmer:innenbewegung.

Die meinBR-App: Digitale Betriebsratsarbeit leicht gemacht

Die meinBR-App wurde speziell für Betriebsräte entwickelt und erleichtert ihre Kommunikation und Organisation im Betriebsratsalltag. In Österreich nutzen bereits über 250 Betriebsratskörperschaften mit mehr als 130.000 Arbeitnehmer:innen die App.

Nun können auch deutsche Betriebsrätinnen und Betriebsräte von ihren vielseitigen Funktionen profitieren:

Effiziente Kommunikation : Wichtige Informationen können per Push-Benachrichtigung direkt an die Belegschaft gesendet werden.

: Wichtige Informationen können per Push-Benachrichtigung direkt an die Belegschaft gesendet werden. Organisation leicht gemacht : Die App ermöglicht das einfache Erstellen und Auswerten von Formularen und Umfragen.

: Die App ermöglicht das einfache Erstellen und Auswerten von Formularen und Umfragen. Einfache Handhabung: Inhalte können schnell erstellt und in die App integriert werden, ohne technischen Aufwand.

Inhalte können schnell erstellt und in die App integriert werden, ohne technischen Aufwand. Flexibilität: Mit einer Website- und App-Lösung stehen verschiedene Kanäle zur Verfügung.

Starke Partnerschaft zwischen ÖGB-Verlag und Bund-Verlag

Der ÖGB-Verlag entwickelte die meinBR-App in Zusammenarbeit mit österreichischen Gewerkschaften, um Betriebsräten eine moderne, digitale Plattform zu bieten. Gemeinsam mit dem Bund-Verlag, dem führenden Anbieter von Fachinformationen im Arbeits- und Sozialrecht in Deutschland, wird die App nun für deutsche Betriebsräte verfügbar gemacht und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur modernen, vernetzten Arbeitnehmer:innenvertretung.

Ein digitaler Schulterschluss für Betriebsräte in Deutschland und Österreich

Die Expansion der meinBR-App nach Deutschland bringt die Digitalisierung der Betriebsratsarbeit auf ein neues Level – mit Vorteilen für alle Nutzer:innen. Während deutsche Betriebsrät:innen erstmals von den Funktionen der App profitieren, eröffnen kontinuierliche Weiterentwicklungen auch österreichischen Anwender:innen Zugang zu neuen Features.

Die enge Zusammenarbeit zwischen ÖGB-Verlag und Bund-Verlag stärkt die internationale Arbeitnehmer:innenbewegung und schafft langfristig neue Möglichkeiten zur gezielten Unterstützung von Betriebsräten. Geplante Erweiterungen sollen den Funktionsumfang weiter ausbauen und in beiden Ländern verfügbar machen – ein klares Zeichen für Innovation und Solidarität.

"Durch die Kooperation mit dem ÖGB-Verlag unterstützen wir Betriebsräte in Deutschland mit einer maßgeschneiderten Kommunikationslösung. Die meinBR-App hat in Österreich bereits gezeigt, wie effektiv sie den Arbeitsalltag erleichtert. Deshalb freuen wir uns, dieses bewährte Produkt nun in Deutschland anzubieten.“ — Jürgen Scholl, Geschäftsführer des Bund-Verlags

„Technologische Innovation darf kein Selbstzweck sein – sie muss den Menschen dienen. Mit der meinBR-App bringen wir ein Werkzeug auf den Weg, das Betriebsräte dabei unterstützt, ihre zentrale Rolle in der Vertretung von Arbeitnehmer:innen noch wirkungsvoller auszufüllen. Es geht darum, Information zugänglich zu machen, Mitsprache zu fördern und demokratische Prozesse im Betrieb zu stärken. Dass unsere App nun auch in Deutschland zum Einsatz kommt, bestätigt den gemeinsamen Bedarf nach digitalen Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Betriebsratsarbeit zugeschnitten sind – und zeigt: Gewerkschaftliche Zusammenarbeit kennt keine Grenzen.“ — Roman Grandits, Geschäftsführer des ÖGB-Verlags

„Mit der meinBR-App gelingt es Betriebsräten, auf moderne Art Öffentlichkeitsarbeit zu machen und für alle Beschäftigten sichtbar zu werden. Wir freuen uns, diese in Österreich schon bewährte App auch in Deutschland einzuführen.“ — Eva-Maria Stoppkotte, Ass.jur., verantwortliche Redakteurin AiB und stellv. Betriebsratsvorsitzende des Bund-Verlags

„Betriebsräte leisten wichtige Arbeit für alle, die tagtäglich leisten. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Es freut uns, dass unsere meinBR-App nun auch in Deutschland Betriebsräte in ihrer Kommunikation unterstützt. Gemeinsam können wir sie nun noch stärker weiterentwickeln.“ — Marco Luksch, meinBR-App Product Owner beim ÖGB-Verlag

Über den ÖGB-Verlag

Der ÖGB-Verlag ist eine zentrale Anlaufstelle für Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie Arbeitnehmervertreter:innen in Österreich. Mit der Entwicklung der meinBR-App setzt er neue Maßstäbe für die Digitalisierung der Betriebsratsarbeit und bleibt seiner Mission treu, die Arbeitnehmer:innenbewegung durch innovative Lösungen zu stärken.

„Die Amerikaner haben den Rechtsanwalt in der Hosentasche – und wir den Betriebsrat.“

Stefan Mayr, Betriebsrat

Betriebsratsarbeit, die ankommt! Jetzt entdecken und weiterempfehlen

