bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Meurer zu Ausbildungszahlen: "Wer Statistiken erhebt, sollte sie auch lesen können."

Anzahl der Abschlüsse in der Generalistik sogar gesunken

Berlin (ots)

Zu den heute vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Auszubildendenzahlen in der Pflege sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:

"Ein Taschenspielertrick der Bundesregierung: Die steigende Zahl der neuen Ausbildungsverträge ist kein Grund zum Feiern. Entscheidend ist doch, wie viele Pflegekräfte nach erfolgreicher Ausbildung in der Versorgung ankommen. Hier sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um mehrere tausend gesunken. Die Generalistik mit der Abschaffung der eigenständigen Altenpflegeausbildung war und ist ein Irrweg, der die Nachwuchsgewinnung in der Pflege nachhaltig abgewürgt hat.

Wer Statistiken erhebt, sollte sie dann auch richtig lesen können. Mit dem PNOG und dem GKV-Beitragssatzstabiliserungsgesetz geraten die Einrichtungen der Langzeitpflege gegenüber den Krankenhäusern nun noch weiter ins Hintertreffen, weil es unfaire Regelungen bei der Refinanzierung von Gehaltssteigerungen gibt. Das bedroht die Versorgung der Pflegebedürftigen von Jahr zu Jahr mehr."

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