Statistisches Bundesamt

Tourismus in Deutschland im Februar 2026: 3,3 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

WIESBADEN (ots)

Gästeübernachtungen, Februar 2026

27,7 Millionen

+3,3 % zum Februar 2025

Im Februar 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 27,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,3 % mehr als im Februar 2025.

Zunahme bei Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Februar 2026 gegenüber Februar 2025 um 3,4 % auf 22,6 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland wuchs um 2,5 % auf 5,1 Millionen.

Januar bis Februar 2026: Mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum

Im Zeitraum Januar bis Februar 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 53,2 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 2,2 % höher als im Vorjahreszeitraum und 6,3 % unter dem bisherigen Rekordwert von 56,8 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2020. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber Januar bis Februar 2025 um 2,3 % auf 43,8 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,5 % auf 9,4 Millionen.

Methodische Hinweise:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende April 2026 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Tourismus Telefon: +49 611 75 4851 www.destatis.de/kontakt

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