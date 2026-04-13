Statistisches Bundesamt

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Februar 2026: -10,9 % gegenüber Februar 2025

WIESBADEN (ots)

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, Februar 2026

-10,9 % zum Vorjahresmonat

+0,6 % zum Vormonat

Preise für pflanzliche Erzeugnisse

-11,6 % zum Vorjahresmonat

Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse

-10,3 % zum Vorjahresmonat

Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Februar 2026 um 10,9 % niedriger als im Februar 2025. Im Januar 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -10,1 % gelegen, im Dezember 2025 bei -8,3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Februar 2026 gegenüber Januar 2026 um 0,6 %.

Die Preise für pflanzliche Erzeugnisse sanken im Februar 2026 um 11,6 % gegenüber Februar 2025. Die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse verbilligten sich um 10,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung im Februar 2026 gegenläufig. So stiegen die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 4,0 %, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 1,3 % sanken.

Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält an

Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 11,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im Februar 2026 um 54,2 % niedriger als im Februar 2025. Im Januar 2026 hatte die Vorjahresveränderung bei -49,8 %, im Dezember 2025 bei -48,0 % gelegen. Gegenüber dem Vormonat Januar 2026 stiegen die Speisekartoffelpreise leicht um 0,2 %.

Preise für Obst, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für Gemüse und Wein gestiegen

Die Erzeugerpreise für Obst waren im Februar 2026 um 26,0 % niedriger als ein Jahr zuvor. Preissenkungen gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit -27,3 %.

Die Preise für Gemüse stiegen binnen Jahresfrist um 5,5 %, wobei unter anderem Champignons (+3,9 %) und Salat (+2,8 %) teurer waren.

Getreide war im Februar 2026 im Vergleich zum Februar 2025 um 17,9 % günstiger. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen im Februar 2026 um 2,7 % niedriger als ein Jahr zuvor. Auch Raps verbilligte sich um 4,9 % zum Vorjahresmonat. Die Preise für Futterpflanzen waren mit einem Rückgang von 12,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ebenfalls weiterhin rückläufig. Beim Wein war im Februar 2026 dagegen mit +1,4 % gegenüber Februar 2025 erneut eine Preissteigerung zu verzeichnen (Januar 2026: +1,4 % gegenüber Januar 2025).

Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei Rindern, Geflügel und Eiern, Preisrückgang bei Schweinen und Milch

Der Preisrückgang für Tiere und tierische Erzeugnisse um 10,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im Februar 2026 um 26,2 % niedriger als im Vorjahresmonat. Auch im Vergleich zum Vormonat Januar 2026 sanken die Preise für Milch (-3,6 %). Bei Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 15,9 %.

Die Preise für Tiere lagen im Februar 2026 um 0,8 % höher als im Februar 2025. Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei Rindern um 17,1 %. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 12,9 %. Die Preise für Geflügel waren im Februar 2026 um 5,6 % höher als im Februar 2025. Ausschlaggebend hierfür waren die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) um 11,4 %. Bei Hähnchen kam es zu einem Preisanstieg um 1,9 %.

Methodische Hinweise:

Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklung der Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland und zeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe. Die Jahres- und Wirtschaftsjahresergebnisse werden saisongewichtet ermittelt und weichen dadurch oftmals vom arithmetischen Mittel der Monatsindizes Januar bis Dezember für das Jahr beziehungsweise Juli bis Juni für das Wirtschaftsjahr ab.

Weitere Informationen:

Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse der Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abrufbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Agrarpreise Telefon: +49 611 75 2078 www.destatis.de/kontakt

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