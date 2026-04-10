PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.04.2026 bis 17.04.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 13.04.2026

  • (Nr.128) Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte (Erstergebnisse des Mikrozensus), Jahr 2025
  • (Nr.129) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Februar 2026
  • (Nr.130) Inlandstourismus, Februar 2026
  • (Nr.N022) Preise und Ausgaben für Mobilität mit Auto, Bus und Bahn, März 2026 und Jahre 2020-2025

Dienstag, 14.04.2026

  • (Nr.131) Großhandelspreise, März 2026
  • (Nr.132 Insolvenzen, Januar 2026
  • (Nr.133) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2025
  • (Nr.N023) Importe von seltenen Erden nach Deutschland und in die EU, Jahr 2025
  • (Nr.16) Zahl der Woche zur Zeckensaison: Todesfälle und Krankenhausbehandlungen aufgrund von Borreliose und FSME, Jahre 2004-2024

Mittwoch, 15.04.2026

  • (Nr. 134) Holzeinschlag einschl. Schadholzaufkommen aufgrund von Waldschäden, Jahr 2025
  • (Nr. 135) Unternehmensverflechtungen in der Landwirtschaft, Jahr 2024

Donnerstag, 16.04.2026

  • (Nr. 136) Elterngeld: Empfängerinnen und -empfänger sowie Bezugsdauer, Jahr 2025

Freitag, 17.04.2026

  • (Nr. 137) Baugenehmigungen, Februar 2026
  • (Nr. 138) Umsatz im Gastgewerbe, Februar 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren