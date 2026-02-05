ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 und Telekom starten neue langjährige Kooperation

Langfristige Kooperation zur Verbreitung sämtlicher Inhalte von ProSiebenSat.1 bei MagentaTV

Engere Zusammenarbeit bei Joyn und Joyn PLUS+

Verlängerung der Zusammenarbeit im Bereich Addressable TV und Vermarktung

Unterföhring, 5. Februar 2026. Volles Programm mit allen Inhalten und Angeboten von ProSiebenSat.1 bei Magenta TV. Die Telekom und ProSiebenSat.1 erweitern ihre bestehende, erfolgreiche Kooperation und bauen die Partnerschaft weiter aus: Zusätzlich zur Verbreitung sämtlicher linearer Sender von ProSiebenSat.1 und der Partnerschaft im Bereich Vermarktung und Addressable TV haben die Partner eine erweiterte Zusammenarbeit bei Joyn und Joyn PLUS+ vereinbart. Die neue Vereinbarung hat eine Laufzeit von 5 Jahren.

Wichtiger Bestandteil der neuen vertraglichen Vereinbarung ist Joyn: Hier haben die Telekom und ProSiebenSat.1 eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Den ersten Schritt haben die Partner hierzu bereits zum Jahreswechsel 2025/2026 gemacht. Seither können Telekom Kund:innen das Zusatzangebot Joyn PLUS+ direkt über die Telekom mit einem attraktiven Preisvorteil im 12 Monats Abo buchen. Die Kooperation zu Joyn wird während der Vertragslaufzeit weiter ausgebaut werden. Bereits seit 2024 sind die werbefinanzierten Inhalte von Joyn bei MagentaTV zu sehen und komfortabel über die MagentaTV-Oberfläche zu finden und abrufbar.

Joyn PLUS+ bietet zusätzliche Features wie Previews vor TV-Ausstrahlung, darunter die erfolgreiche SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis", die ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?", den Musik-Evergreen "The Voice of Germany", Comedy-Gold "Frier & 50" von und mit Annette Frier sowie den Reality-Hits wie "Forsthaus Rampensau Germany" oder "The Power", weitere exklusive Inhalte und alle Inhalte in HD-Qualität.

Außerdem führen beide Partner ihre erfolgreiche langjähre Kooperation im Bereich der linearen Sender fort: Dadurch können die MagentaTV-Kund:innen sämtliche Free- und Pay-TV-Sender in SD und HD von ProSiebenSat.1 flexibel Live und On-Demand, zu Hause oder unterwegs sehen. Komfortfunktionen wie Instant Restart, Pause- und Aufnahmemöglichkeiten bieten den Zuschauern zusätzliche Flexibilität.

Nicole Agudo Berbel, Managing Director und Chief Distribution Officer bei ProSiebenSat.1: "Die enge Zusammenarbeit von ProSiebenSat.1 und der Telekom über die Verbreitung unserer linearen Sender hinaus hat bereits Tradition. Jetzt führen wir diese Partnerschaft auf das nächste Level. In einem ersten Schritt ist nun bereits unser SVOD-Angebot Joyn PLUS+ direkt über die Telekom buchbar. Darüber hinaus arbeiten wir in der Vermarkung unserer Inhalte auf der MagentaTV-Plattform eng zusammen und entwickeln diese Kooperation langjährig weiter. Als ProSiebenSat.1 sichern wir uns so die maximale Reichweite für unsere Inhalte - und schaffen innovative Vermarktungsmöglichkeiten für die Seven.One Media."

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Wir bieten bei MagentaTV das Beste aus allen TV-Welten. Die langfristige Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 ist ein starkes Signal für unsere Kundinnen und Kunden. Gemeinsam bringen wir auch in Zukunft hochwertigen Content und attraktive Streaming-Angebote noch enger zusammen und machen MagentaTV so zur zentralen Entertainment-Plattform - einfach, flexibel und mit maximaler Vielfalt."

Neben der Kooperation im Inhalte- und Angebots-Bereich setzen die Telekom und ProSiebenSat.1 auch ihre Kooperation im Bereich der Vermarktung fort. So kann der ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media auch zukünftig Addressable TV innerhalb des eigenen Senderportfolios auch bei MagentaTV vermarkten. Hierfür arbeiten beide Partner auch technologisch eng zusammen.

