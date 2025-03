B&B HOTELS

B&B HOTELS Gruppe ernennt Céline Vercollier zur neuen CEO

Paris, 7. März 2025 (ots/PRNewswire)

B&B HOTELS, der führende Anbieter im europäischen Value-for-Money-Hotelsegment, trennt künftig die Rollen des Präsidenten und des Geschäftsführers, die bisher beide von Fabrice Collet wahrgenommen wurden. Zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Gruppe wurde Céline Vercollier ernannt.

Im Jahr 2025 feiert B&B HOTELS sein 35-jähriges Bestehen – 35 Jahre Wachstum, Innovation und Spitzenleistungen. Durch die Optimierung der Unternehmensführung wird die Organisation gezielt gestärkt, um ihre ehrgeizigen Wachstumspläne und internationalen Expansionsziele noch erfolgreicher voranzutreiben.

Céline Vercollier wurde zur Chief Executive Officer (CEO) der Gruppe befördert. Seit 2017 begleitete sie als CFO der Gruppe Fabrice Collet und spielte in den vergangenen acht Jahren eine zentrale Rolle in der Entwicklung und dem Wachstum von B&B HOTELS. In ihrer neuen Funktion als CEO wird Céline den Fokus darauf legen, die führende Position von B&B HOTELS im Bereich der preisgünstigen Hotellerie weiter auszubauen.

Fabrice Collet, nun Executive Chairman, übernahm 2016 die Position des Generaldirektors von B&B HOTELS und wurde 2019 zum CEO ernannt, nachdem er bereits seit 2012 als CFO tätig war. In seiner neuen Rolle als Executive Chairman wird sich Fabrice auf strategische Diversifizierung-Projekte für B&B HOTELS konzentrieren.

Damien Martin verstärkt B&B HOTELS als neuer Chief Financial Officer (CFO). Zuvor war er zehn Jahre lang CFO der Babilou-Gruppe und verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Finanzwesen. Mit seiner Expertise in wachstumsstarken und internationalen Unternehmensumfeldern bringt er wertvolles Know-how in die Gruppe ein.

„Mit dieser neuen Organisationsstruktur stärken wir die Führung von B&B HOTELS, um unsere ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen – sowohl auf dem bereits etablierten europäischen Markt, wo wir zur Referenz im Bereich der preiswerten Kurzzeitunterbringung werden möchten, als auch durch strategische Diversifizierungen. Diese umfassen die Expansion auf neue Kontinente ebenso wie maßgeschneiderte Angebote für Reisende mit längeren Aufenthaltswünschen. Ich freue mich, die Leitung von B&B HOTELS in die Hände von Céline zu legen. Ihr strategischer Weitblick, ihre ausgeprägten Führungsqualitäten und ihr tiefgehendes Verständnis für unser Unternehmen, das sie mit Überzeugung repräsentiert und dessen Werte sie teilt, sind entscheidende Stärken. Sie werden es uns ermöglichen, weiterhin innovativ zu bleiben und unser Wachstum voranzutreiben", erklärt Fabrice Collet.

„Ich danke Fabrice herzlich für sein Vertrauen. Mit großer Freude und Stolz übernehme ich die Rolle der Chief Executive Officer der B&B HOTELS Gruppe, die ihren Gästen seit 35 Jahren ein einzigartiges und innovatives Hotelerlebnis bietet. Ich bin entschlossen, unsere Strategie der Expansion und Innovation konsequent fortzusetzen und dabei den Unternehmergeist zu bewahren, der diese Gruppe seit jeher antreibt. Gemeinsam werden wir neue, ehrgeizige Meilensteine setzen und sicherstellen, dass unsere Gäste auch in Zukunft ein außergewöhnliches Hotelerlebnis genießen dürfen." ergänzt Céline Vercollier.

Über B&B HOTELS

B&B HOTELS ist eine der bedeutendsten wirtschaftlichen Hotelgruppen in Europa. Die 1990 in Frankreich (Brest, Finistère) gegründete Gruppe verfügt über ein Netz von 883 Hotels in 17 Ländern, in Europa, Brasilien und den USA. B&B HOTELS erfährt ein exponentielles Wachstum, da sich die Größe des Netzwerks seit 2019 verdoppelt hat.

B&B HOTELS ist im preiswerten Segment positioniert und hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden Komfort und Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Empathie, Integrität, Einbeziehung, Einfachheit und Verbesserung sind die Grundwerte der Gruppe.

B&B HOTELS engagiert sich auch aktiv für die soziale Verantwortung der Unternehmen. Um den Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden und die Glaubwürdigkeit und Transparenz der Maßnahmen zu gewährleisten, die auf eine positive soziale und ökologische Wirkung abzielen, ist B&B HOTELS jetzt von der unabhängigen Organisation SOCOTEC für Nachhaltigkeit zertifiziert.

Goldman Sachs ist seit 2019 der Hauptaktionär von B&B HOTELS.

Weitere Informationen finden Sie unter: bbhotels.com.

