R+V Versicherung AG

R+V begrüßt mehr als 300 neue Nachwuchskräfte im Innen- und Außendienst

Wiesbaden (ots)

Der Wiesbadener Versicherer stellt in diesem Jahr 155 neue Azubis im Außendienst, 58 Azubis im Innendienst und über 100 duale Studierende an den Standorten bundesweit ein.

"Wir freuen uns über unsere neuen Nachwuchskräfte und heißen jede und jeden von ihnen herzlich willkommen - denn sie gestalten die Zukunft unserer R+V. Wir sind stolz, mit der Ausbildung der Fachkräfte von morgen junge Perspektiven, Vielfalt und generationenübergreifendes Arbeiten zu fördern", so R+V-Personalvorständin Julia Merkel.

Onboarding-Veranstaltungen mit Insights, Führungen und Networking-Sessions

Das Ankommen im Unternehmen, sowie das gegenseitige Kennenlernen, sind essenziell für einen gelungenen Start. Neben den grundlegenden versicherungstechnischen Inhalten, ist auch der Wohlfühlfaktor wichtig. Einführungsveranstaltungen mit Vorträgen, Führungen und Aktionen unterstützen das Ankommen und Einleben in der R+V und den Aufbau eines ersten Netzwerks. Dabei priorisieren die Ausbildungsverantwortlichen auch den Aufbau des Vertrauensverhältnisses zu den Berufseinsteigern. Darüber hinaus legen sie ebenso viel Wert darauf, den Nachwuchskräften viel Freiraum für Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme zu geben. Exemplarisch hierfür stehen die Azubi-Projektaufträge mit R+V-Bezug, deren Ergebnisse die Azubis nach Abschluss ihren Führungskräften präsentieren.

"Wir fördern die Entwicklung der Azubis von Beginn an und begegnen ihnen gleichzeitig mit viel Vertrauen, sodass sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse beweisen können", so die Abteilungsleiterin für Talentmanagement Nadja Sauerwein. "Schon lange ist uns bewusst, dass unsere Nachwuchskräfte ein zentraler Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit der R+V sind. Daher widmen wir uns der Nachwuchskräftebetreuung mit viel Engagement", so Sauerwein weiter.

Bei der R+V, als der genossenschaftliche Versicherer, erhalten die Nachwuchskräfte mit der Ausbildung zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d) - Fachrichtung Versicherung eine stabile Basis mit besten Aussichten auf Übernahme und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie modernste Technik, eine sehr gute Ausbildungsvergütung und viele Zusatzleistungen. Die R+V beschäftigt derzeit bundesweit insgesamt 780 Auszubildende und Dual Studierende.

Original-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell