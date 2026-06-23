Citizen Watch Europe GmbH

Limitierte Taucheruhr: CITIZEN PROMASTER Blue Ocean mit aquatischem Zifferblatt und Eco-Drive

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Seit 50 Jahren setzt Citizen auf Licht als eine der saubersten Energiequellen - in Form von solarbetriebenen Eco-Drive-Werken aus eigener Produktion. Oft in Kombination mit aufwändigen und lichtdurchlässigen Zifferblättern. So auch bei der neuesten limitierten und ISO-konformen Taucheruhr aus der Reihe Promaster Marine. Mit ihrem aquatisch schillernden Zifferblatt, das pigmentfrei und aus recyceltem Kunststoff gefertigt ist, sticht sie besonders hervor. Nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit. Ebenfalls umweltbewusst: Das Band der Blue Ocean ist aus Benebiol - einem auf Biomasse basierenden Kunststoff. Die weltweit auf 8.700 Exemplare limitierte Taucheruhr ist ab Juni 2026 im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 329 Euro.

Pigmentfreie Tinte, Eco-Drive und biobasiertes Bandmaterial

Eine Besonderheit der Blue Ocean ist eindeutig ihr aquatisch schillerndes Zifferblatt. Es ist mit einer speziellen und pigmentfreien Tinte von Fujifilm (Structural Color Inkjet Technology) bedruckt. Die strahlenden Farben und der lebendige Effekt entstehen dabei durch die Reflexion des Lichts an der Oberfläche unzähliger Mikrostrukturen innerhalb der Tintenschicht.

Im Inneren arbeitet das hauseigene und lichtbetriebene Eco-Drive-Werk E168, das eine Gangreserve von 180 Tagen hat. So lange kommt es ohne jegliche Lichtzufuhr aus. Das robuste und 44 mm große Gehäuse mit einseitig drehbarer Lünette ist bis 20 bar wasserdicht und erfüllt die ISO-Norm 6425 für Taucheruhren.

Das Band der Blue Ocean besteht aus Benebiol. Dabei handelt es sich um einen von der Mitsubishi Chemical Corporation entwickelten, biobasierten Rohstoff für Polyurethan (Polycarbonatdiol). Dieser Werkstoff kommt hier vor allem zum Einsatz, um eine höhere Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.

In der Übersicht:

Citizen Promaster Blue Ocean Eco-Drive - Limited Edition

Modell: BN0167-09W

Launch: Juni 2026

Preis (UVP): 329 Euro

Limitierung: 8.700 Exemplare weltweit (inkl. Tauchflaschen-Verpackung)

Gehäuse/Band: Edelstahl/Benebiol (Polyurethan auf Biomasse-Basis)

Glas: Kristallglas

Durchmesser: 44 mm

Höhe: 11,54 mm

Gewicht: 94g

Spezifikationen:

Eco-Drive, Kaliber E168, Ganggenauigkeit ±15 Sek. pro Monat, Gangreserve 180 Tage, Datum, Batterie-Entladungsanzeige, wasserdicht 20 bar, ISO 6425, Lünette einseitig drehbar, Krone verschraubt, Boden verschraubt

Eco-Drive: Ist eine von Citizen entwickelte Technologie, die Uhren mit jeder natürlichen oder künstlichen Lichtquelle betreibt, sodass kein Batteriewechsel erforderlich ist. Eco-Drive ist das erste Produkt der Uhrenindustrie, das von der Japan Environment Association (JEA) als Eco Mark-Produkt zertifiziert und für seinen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.

Strukturiertes Farbzifferblatt: Ein mit pigmentfreier Tinte bedrucktes Zifferblatt, das die Farben durch die Reflexion des Lichts an der Oberfläche der Mikrostrukturen in der Tintenschicht erzeugt.

Benebiol: Ein von der Mitsubishi Chemical Corporation entwickelter, biobasierter Rohstoff für Polyurethan (Polycarbonatdiol). Dieser Werkstoff wird in unseren Uhrenarmbändern eingesetzt, um eine höhere Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit zu erzielen.

Über CITIZEN WATCH:

CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen. Von der Herstellung einzelner Komponenten bis zur Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now". Das heißt: Egal wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen - und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begann CITIZEN mit der Herstellung mechanischer Uhren, erfand Technologien, verbesserte sie und erforschte die Zukunft der Uhren, wie z. B. mit der patentierten lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie.

Original-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell