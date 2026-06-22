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Citizen Promaster Wave Tracker - neue Yacht- und Segeluhren mit Eco-Drive

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Hamburg (ots)

Die Gezeiten und das Rennen stets im Blick: Mit der neuen Kombinationsuhr Promaster Wave Tracker erweitert Citizen sein Portfolio an professionellen Wassersportuhren. Seit über 40 Jahren unterstützen Citizens Promaster-Modelle Sportler und Outdoor-Fans rund um den Globus mit zahlreichen nützlichen Funktionen. Die neue Promaster Wave Tracker bietet unter anderem einen Countdown-Timer für Regattarennen, eine Anzeige der Gezeiten (Flut/Ebbe), der Mondphase sowie des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs von 203 Destinationen weltweit. All das ermöglichen ein neues Inhouse-Werk (Kaliber U812) und ein hochauflösendes Display (MIP). Die lichtbetriebene Segleruhr kommt in insgesamt vier Varianten und mit Zifferblättern in Schwarz und Blau: Zwei Modelle am Edelstahlband, eines am biobasierten Kunststoffband (Benebiol) und eine Variante in goldfarbener Ausführung. Die vier neuen Wave Tracker sind ab Juni 2026 und ab 549 Euro im Fachhandel oder auf citizenwatch.eu erhältlich.

Regattauhren: Es begann 1985 - mit der Citizen "Wind Jack"

Die Geschichte der Citizen-Regattauhren begann 1985 mit der Einführung der "Wind Jack". Ihr Designer, selbst Segler, ließ seine Erfahrungen aus internationalen Regatten in die Entwicklung dieser ersten Yacht- und Segeluhr einfließen.

In den vergangenen 40 Jahren hat Citizen diese Zeitmesser kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der neuen Promaster Wave Tracker führt das japanische Unternehmen diese Tradition in Form einer Kombinationsuhr mit analog-digitaler Anzeige fort. Dazu gehört unter anderem ein modernes und hochauflösendes MIP-Display (Memory in Pixel).

Race Mode, Gezeiten, Rechenschieber-Lünette und mehr

Die neue Wave Tracker aus der Reihe Promaster Marine verfügt über eine Vielzahl von praxistauglichen Funktionen, die für den Regattasport unerlässlich sind. Dank des neu entwickelten Kalibers U812 bietet die Uhr sowohl einen Rennmodus (Race Mode) als auch eine Gezeitenanzeige (Tide Graph) und eröffnet damit neue Möglichkeiten im Regattasport und maritimen Einsatz.

Der Rennmodus und die Gezeitenanzeige unterstützen den Skipper bei der Zeitmessung und den wichtigsten Aufgaben an Bord. Der Rennmodus (Race Mode) verfügt über einen Regatta-Timer, der den Countdown bis zum Start herunterzählt und nach dem Startschuss automatisch auf Zeitmessung umschaltet. Damit liefert die Uhr in jeder Phase des Rennens - von der taktisch wichtigen Vorstartphase bis zur Ziellinie - alle wichtigen Informationen.

Die drehbare Lünette fungiert hier als Rechenschieber zur Bestimmung von Winkeln und Kursen. Darüber hinaus lässt sie sich nutzen, um basierend auf der Windrichtung den optimalen Segelkurs (Points of Sail) zu ermitteln.

Im Gezeitenmodus (Tide Graph) berechnet die Uhr den Wasserstand für einen ausgewählten Standort und stellt die stündlichen Vorhersagen in einem Diagramm dar. Neben den Zeiten für Hoch- und Niedrigwasser lassen sich auch Änderungen der Gezeitenrichtung anzeigen. Zusätzlich liefert die Uhr synchrone Informationen zur Mondphase sowie Sonnenauf- und -untergangszeit für 203 Standorte weltweit. Dies macht sie zum idealen Begleiter für maritime Sportarten und Outdoor-Aktivitäten.

Die Produktmerkmale - in der Übersicht:

Analog-Digital-Uhr mit hochauflösendem MIP-Display: Ausgestattet mit einer Vielzahl wichtiger Funktionen für den Regattasport. Dank des neu entwickelten Kalibers U812 verfügt das Modell sowohl über einen Rennmodus als auch über eine Gezeitenanzeige.

Neuer Regatta-Timer mit automatischer Funktion: Der Countdown-Timer schaltet nach Ablauf der Startzeit automatisch in den Stoppuhr-Modus um. Speziell für den Yachtrennsport entwickelt, startet der Countdown einige Minuten vor dem Rennen, sodass der Skipper die Yacht beim Startschuss optimal an der Startlinie positionieren kann.

Neue Gezeitenanzeige (Tide Graph): Visualisiert die täglichen Veränderungen des Wasserstands. Parallel dazu liefert die Uhr Informationen zu Mondphasen sowie Sonnenauf- und -untergangszeiten für 203 Standorte weltweit - der ideale Begleiter für den Wassersport und Outdoor-Aktivitäten

Citizen Promaster Eco-Drive Kombinations-Uhr Wave Tracker

Modelle: JV3000-13E, JV3002-51E, JV3006-50L, JV3001-53E

Launch: Juni 2026

Preis (UVP): ab 549 Euro

Gehäuse/Armband: Edelstahl/Edelstahl - Edelstahl/Biomasse-basiertes Polyurethan (BENEBiOL)

Glas: Saphirglas mit Antireflexbeschichtung

Durchmesser: 42,4 mm

Höhe: 13,9 mm

Spezifikationen:

Eco-Drive, Kaliber U812, Ganggenauigkeit ±15 Sek. pro Monat, Gangreserve 360 Tage; Dunkelgangreserve 3 Jahre, Race Timer, Gezeitenanzeige, Mondphasenanzeige, Sonnenauf- und -untergangszeit, Chronograph (1/100 Sek., bis 24 Std.), Regattafunktion, Lichtstärke-Indikator, Ewiger Kalender, Gangreserveanzeige, LED-Beleuchtung, Leuchtmasse (Zeiger + Indizes), Drehlünette (Segelkurs-Markierungen), wasserdicht 20 bar, Recyclingmaterialien in ausgewählten Zifferblatt-Komponenten

* Eco-Drive: Ist eine von CITIZEN entwickelte Technologie, die Uhren mit jeder natürlichen oder künstlichen Lichtquelle betreibt, so dass kein Batteriewechsel erforderlich ist. Eco-Drive ist das erste Produkt der Uhrenindustrie, das von der Japan Environment Association (JEA) als Eco Mark-Produkt zertifiziert und für seinen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.

* Lichtstärke-Indikator: Erkennt und zeigt die Intensität des Lichteinfalls auf dem Zifferblatt (durch den die Energie für den Betrieb der Uhr erzeugt wird) in sieben Stufen an. So können Träger den Ladestatus in jeder Situation leicht ablesen.

* Antireflexbeschichtung (Entspiegelung): Eine mehrschichtige Beschichtung auf dem Uhrenglas. Sie reduziert Lichtreflexionen auf der Glasoberfläche und sorgt für eine deutlich bessere Ablesbarkeit des Zifferblatts.

* Ewiger Kalender: Eine vollautomatische Kalenderfunktion, die das Monatsende - einschließlich der Schaltjahre - bis zum 28. Februar 2100 automatisch anpasst.

* BENEBiOL(TM): Ein von der Mitsubishi Chemical Corporation entwickelter, biobasierter Rohstoff für Polyurethan (Polycarbonatdiol). Dieser Werkstoff wird in unseren Uhrenarmbändern eingesetzt, um eine höhere Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit zu erzielen.

Über CITIZEN WATCH:

CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen. Von der Herstellung der einzelnen Komponenten bis zur Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now". Das heißt, egal wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen - und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischer Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.

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