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Solaruhren-Pionier seit 50 Jahren: Citizen präsentiert zum Jubiläum zwei limitierte Modelle - Eco-Drive Photon

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Hamburg (ots)

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Eco-Drive, Citizens hauseigener Solar-Technologie, präsentiert das japanische Unternehmen zwei limitierte Jubiläumsmodelle namens Eco-Drive Photon. Die lichtbetriebenen Uhren sind mit einem neuen Werk (Cal. E036) ausgestattet, das vollständig aufgeladen 365 Tage ohne weitere Lichtzufuhr läuft.

Zum Jubiläum kommen die beiden neu interpretierten Eco-Drive-Modelle aus Titan (Super Titanium) mit einem mehrschichtigem Zifferblattdesign und dreidimensional überlappenden Ausschnitten auf den Markt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 895 Euro (Super Titanium, blaues Zifferblatt) und 995 Euro (Super Titanium mit DLC-Beschichtung in Bernsteingelb). Ab Herbst/Winter 2026 sind die beiden auf jeweils 5.000 Exemplare limitierten PHOTON-Modelle im ausgewählten Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich.

1976: Die weltweit erste analoge Solaruhr von Citizen

Das Jahr 2026 markiert das 50-jährige Jubiläum der weltweit ersten analogen lichtbetriebenen Uhr von Citizen im Jahr 1976 (heute bekannt als Eco-Drive). Zur Feier dieses bedeutenden Meilensteins stellt das japanische Unternehmen zwei limitierte Varianten der Eco-Drive Photon vor. Dieses Modell ist von der wissenschaftlichen Erforschung des Lichts inspiriert und verfügt über ein innovatives Design, das die Entwicklung und den Fortschritt der von Citizen entwickelten Eco-Drive-Technologie widerspiegelt. Sie wandelt Sonnenlicht und selbst schwaches Raumlicht in elektrische Energie um, die wiederum die Uhr antreibt. Der Name "Photon" steht hierbei für die Quanteneinheit der Lichtenergie.

Das Zifferblatt besteht aus zwei übereinanderliegenden Metallplatten mit wellenförmigen Ausschnitten, die ein darunterliegendes strukturiertes Farbfolien-Zifferblatt zum Vorschein bringen. Das durch die Ausschnitte reflektierte Licht erzeugt auf diesem Zifferblatt wechselnde Farbtöne und Effekte. Im Inneren der Uhr ist das neue Werk Cal. E036 verbaut, das bei voller Aufladung 365 Tage läuft.

Dieser Zeitmesser präsentiert eine komplexe Zifferblattkonstruktion, wie sie nur Citizen realisieren kann. Das Unternehmen ist seit einem halben Jahrhundert Vorreiter im Bereich lichtbetriebener Uhren und entwickelt kontinuierlich neue Designs und Ideen.

Das Gehäuse und Armband bestehen aus leichtem, kratzfestem Super Titanium. Das abgerundete achteckige Gehäuse geht nahtlos in das Armband über und verleiht dem Modell ein einheitliches Design sowie eine geschmeidige und zugleich prägnante Form.

Das Modell BJ6560-53W kombiniert ein elegantes silberfarbenes Gehäuse mit einem durch die Ausschnitte sichtbaren Zifferblatt in Strukturfarbe, das durch einen gelben Sekundenzeiger akzentuiert ist. Die Variante BJ6569-59X präsentiert sich in einem markanten Schwarz-Gold-Farbschema. Besondere Akzente setzen hier das farblich abgesetzte Zifferblatt und der violette Sekundenzeiger.

Auf der Gehäuserückseite sind das Eco-Drive-Logo zum 50-jährigen Jubiläum und eine individuelle Nummer der limitierten Auflage eingraviert. Jede Uhr kommt in einer speziellen Box, die mit dem charakteristischen Ausschnittmotiv des Zifferblatts gestaltet ist.

50-jähriges Jubiläum von Eco-Drive

Die lichtbetriebene Eco-Drive-Technologie, die Uhren mit Hilfe von Licht antreibt, das überall auf der Welt in gleicher Weise scheint, verkörpert die Unternehmensphilosophie von Citizen: "Loved by citizens, working for citizens."

In den frühen 1970er Jahren befand sich die Welt inmitten einer Energiekrise und die Ingenieure von Citizen sahen in Sonnenlicht eine innovative, umweltverträgliche Energiequelle. Sie hatten es sich zum Ziel gesetzt, eine umweltfreundliche Uhr zu entwickeln, die keine regelmäßigen Batteriewechsel mehr erfordert. Im Jahr 1976 brachte Citizen die weltweit erste lichtbetriebene Analoguhr auf den Markt. Seitdem hat Citizen über ein halbes Jahrhundert hinweg die Funktionalität und das Design der Eco-Drive-Technologie weiterentwickelt, die selbst kleinste Lichtmengen in Energie umwandelt. Mittlerweile sind Eco-Drive-Uhren in rund 140 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt zu finden.

Weitere Produktmerkmale & Details:

Das Konzept dieses Modells ist von dem Doppelspalt-Experiment inspiriert - einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung zur Erforschung des Lichts. Die beiden Metallzifferblätter mit wellenförmigen Ausschnitten stellen den Durchgang des Lichts durch das Zifferblatt dar. Das Design vermittelt intuitiv die Übertragung von Licht und verkörpert damit die eigentliche Funktion von Eco-Drive.

In die Zifferblattabdeckung sind Ausschnitte integriert, die eine mehrschichtige Zifferblattstruktur mit räumlicher Tiefe schaffen. Die durch die Öffnungen sichtbare Strukturfarbfolie verleiht der Uhr durch die vielfältigen Lichtreflexionen zusätzliche Ausdruckskraft.

Strukturfarben sind ein Phänomen, bei dem leuchtende und ästhetische Farben nicht durch Pigmente entstehen, sondern durch mikroskopische Oberflächenstrukturen, die das Licht reflektieren. Die Ästhetik des Zifferblatts harmoniert perfekt mit der lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie.

Die Eco-Drive PHOTON präsentiert sich mit einer komplexen Zifferblattstruktur, die Citizens jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von lichtbetriebenen Uhren und das kontinuierliche Streben nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten widerspiegelt. So wie sich die Erforschung des Lichts durch ständig neue wissenschaftliche Entdeckungen weiterentwickelt hat, symbolisiert dieses Modell das Engagement von Citizen für fortwährende Innovation und Weiterentwicklung der Eco-Drive-Technologie.

CITIZEN Eco-Drive Photon - in der Übersicht:

Modelle: BJ6560-53W und BJ6569-59X

Erhältlich: Herbst/Winter 2026

Limited Edition: Weltweit jeweils 5.000 Exemplare

Preis: 895 Euro (BJ6560-53W) und 995 Euro (BJ6569-59X)

Gehäuse/Armband: Super Titanium (Duratect Titancarbid) Super Titanium (Duratect DLC, Duratect Amber Yellow (Bernsteingelb))

Glas: Doppelt gewölbtes Saphirglas mit Antireflexbeschichtung

Durchmesser/Höhe des Gehäuses: 39,6 mm/9,9 mm

Spezifikationen: Cal. E036, Ganggenauigkeit ±15 Sekunden pro Monat, Eco-Drive läuft nach vollständiger Aufladung ein Jahr, wasserdicht bis 5 bar, leuchtende Zeiger+Indizes, ausgewählte Zifferblattkomponenten aus recycelten Materialien, Limited Edition Box

Über CITIZEN WATCH:

CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.

Website: https://de.citizenwatch.eu/

Instagram: @citizenwatchdeutschland

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