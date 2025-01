M.O.O.CON GmbH

Neues Führungsquartett bei M.O.O.CON

Gründungspartner Karl Friedl und Andreas Leuchtenmüller übergeben die Geschäftsführung an die nächste Generation

M.O.O.CON zählt mit rund 100 Mitarbeiter:innen aus 13 Nationen zu den führenden Consulting-Unternehmen am deutschsprachigen Corporate- und Real-Estate-Markt. Nach mehr als 30 Jahren und rund 2.000 erfolgreich abgewickelten Projekten übergeben die beiden Gründungspartner Karl Friedl (61) und Andreas Leuchtenmüller (59) ab 1. Februar die Geschäftsführung und Gesellschafterrollen an das bereits seit zwei Jahren bestehende Führungsteam Sabine Zinke, Bernhard Herzog, Florian Danner und Christoph Müller-Thiede.

„Als Profis für Transformation war für uns klar: Wir wollen frühzeitig mit der Übergabe an die nächste Generation beginnen, uns an der Weichenstellung in die Zukunft beteiligen und innerhalb der eigenen Organisation Vertrauen, Sicherheit und Kontinuität vermitteln,“ betonen Karl Friedl und Andreas Leuchtenmüller.

Bernhard Herzog (50) ist am längsten dabei und hat die Strategieberatung sowie die Leistungsinnovation aufgebaut. Künftig ist er für die Produkte und die Organisationsentwicklung verantwortlich. Sabine Zinke (53) ist Expertin für die Transformation von Arbeitswelten und für die Kultur- und Personalentwicklung zuständig. Florian Danner (43), sein Steckenpferd ist die Facility-Management Beratung, ist ab sofort für Vertrieb und Akquisition verantwortlich. Und Christoph Müller-Tiede (40), bisher für das Geschäftsfeld der Gebäudeentwicklung zuständig, verantwortet nun die strategische Markenentwicklung sowie die Finanzen. Unterm Strich bringen die vier neuen Geschäftsführer:innen 59 Jahre an M.O.O.CON-Erfahrung mit.

Neue Teamstruktur: dezentral und selbstgesteuert

Mit der neuen Geschäftsführung ab 1. Februar 2025 ändert sich auch die Struktur im Unternehmen: Statt drei Hierarchieebenen wird es bei M.O.O.CON künftig nur noch zwei Ebenen geben. Eine markt- und stärkenorientierte Organisation mit hohem Maß an Freiheit und Eigenverantwortung ist nicht zuletzt eine Antwort auf den sich verändernden Arbeitsmarkt sowie eine Investition in die Purpose Driven Workforce.

„Die kulturellen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt ökologischen Herausforderungen sind größer denn je“, sagen die vier neuen Geschäftsführer:innen Sabine Zinke, Florian Danner, Bernhard Herzog und Christoph Müller-Thiede. „Wir sind davon überzeugt, dass diese neue Organisationslogik zu einer breiten Übernahme von Verantwortung führen und neue, innovative Ideen, Produkte und Zugänge zum Markt ermöglichen wird.“

