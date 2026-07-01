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Renten-Schub vom Staat: So funktioniert das neue Depot

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Mannheim (ots)

Die Rente macht vielen Angst. Jeden Monat geht Geld vom Lohn weg und trotzdem bleibt am Ende oft zu wenig übrig. Wer dann noch hört, dass die Menschen immer älter werden und immer weniger einzahlen, fragt sich: Wie soll das später reichen? Jetzt soll ein neues Altersvorsorgedepot kommen. Mit Aktien, ETFs und staatlichem Zuschuss – klingt nach Chance. Aber was bedeutet das konkret? Reichen 50 Euro im Monat überhaupt? Wie viel gibt der Staat dazu? Und woran scheitern die meisten, obwohl sie es eigentlich richtig machen wollen?

Das Gute ist: Der Staat geht erstmals klar Richtung Kapitalmarkt und fördert das auch. Vorsorge darf kein Glücksspiel sein. Wer früh anfängt und eine klare Struktur hat, holt aus kleinen Beträgen deutlich mehr raus. Hier erfahren Sie, wie das neue Depot funktioniert.

Was steckt hinter dem neuen Altersvorsorgedepot?

Mit dem Altersvorsorgedepot will die Politik die private Altersvorsorge neu aufstellen. Ab dem 1. Januar 2027 können Verbraucher ein staatlich zertifiziertes Wertpapierdepot nutzen, in das regelmäßig eingezahlt wird. Das Geld kann anschließend in ETFs, Fonds oder Anleihen investiert werden. Zusätzlich beteiligt sich der Staat über Zulagen am Vermögensaufbau.

Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Fördermodellen: Das neue Depot öffnet sich deutlich stärker dem Kapitalmarkt. Während frühere Modelle vor allem auf Garantien setzten, soll künftig die langfristige Rendite stärker in den Mittelpunkt rücken.

Anders als bei der gesetzlichen Rente wird das eingezahlte Geld nicht direkt für aktuelle Rentenzahlungen verwendet. Stattdessen baut jeder Sparer eigenes Vermögen auf, das über viele Jahre investiert bleibt und die gesetzliche Rente später ergänzen soll.

Warum unterscheidet sich das Depot von Riester?

Bei Riester-Produkten mussten die eingezahlten Beiträge garantiert werden. Dadurch floss ein großer Teil des Geldes in vergleichsweise sichere Anlagen, was die Renditechancen begrenzte. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen erwies sich dieses Konzept für viele Verträge als Nachteil.

Beim Altersvorsorgedepot entfällt diese starre Vorgabe. Anbieter können stärker auf Aktien setzen und so langfristig höhere Ertragschancen ermöglichen. Gleichzeitig gilt für Standardprodukte ein Kostendeckel von maximal einem Prozent pro Jahr.

Neu ist außerdem, dass auch Selbstständige die Förderung direkt nutzen können. Dazu zählen unter anderem Freiberufler, Ärzte, Anwälte und Beamte.

Warum setzt der Staat auf ETFs?

ETFs spielen im neuen Altersvorsorgedepot eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen es, mit einer einzigen Anlage in viele Unternehmen gleichzeitig zu investieren und gelten deshalb als vergleichsweise kostengünstig und breit gestreut.

Hinter dem Kurswechsel steht vor allem die demografische Entwicklung. Immer mehr Menschen beziehen Rente, während die Zahl der Beitragszahler sinkt. Um die entstehende Versorgungslücke zu verringern, soll der Kapitalmarkt künftig eine größere Rolle bei der Altersvorsorge spielen.

Reichen 50 oder 100 Euro im Monat aus?

Ob kleine Sparraten ausreichen, hängt vor allem vom Ziel ab. Für den vollständigen Ausgleich einer Rentenlücke werden sie meist nicht genügen. Als zusätzlicher Baustein können sie jedoch einen wichtigen Beitrag leisten.

Wer monatlich 100 Euro investiert, zahlt pro Jahr 1.200 Euro ein. Hinzu kommen staatliche Zulagen. Auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag gibt es 50 Cent Förderung pro Euro, für weitere Beiträge bis 1.800 Euro noch 25 Cent pro Euro. So sind bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr möglich.

Familien können zusätzlich von Kinderzulagen von bis zu 300 Euro pro Kind profitieren. Entscheidend bleibt jedoch die Zeit: Wer früh beginnt und langfristig investiert, profitiert besonders stark vom Zinseszinseffekt.

Gleichzeitig sollten Sparer realistische Erwartungen haben. Kleine monatliche Beiträge können den Vermögensaufbau anstoßen, ersetzen aber in den meisten Fällen keine umfassende Altersvorsorge.

Diese Fehler machen viele Sparer

Beim Vermögensaufbau treten immer wieder ähnliche Fehler auf. Viele Menschen warten zu lange auf den vermeintlich perfekten Einstiegszeitpunkt. In der Praxis gelingt es jedoch nur selten, Marktentwicklungen zuverlässig vorherzusagen. Deshalb ist ein früher Start meist wichtiger als perfektes Timing.

Ebenso problematisch ist es, die Auswirkungen von Kosten zu unterschätzen. Bereits geringe Gebühren können über Jahrzehnte einen erheblichen Teil der Rendite aufzehren. Deshalb spielt der vorgesehene Kostendeckel beim Altersvorsorgedepot eine wichtige Rolle.

Besonders teuer wird es, wenn Anleger in Börsenkrisen verkaufen. Kursschwankungen gehören zum Kapitalmarkt dazu. Wer in solchen Phasen aussteigt, verpasst häufig die spätere Erholung und macht Verluste dauerhaft.

Was sollten Sie jetzt tun?

Auch wenn das Altersvorsorgedepot erst Anfang 2027 startet, müssen Verbraucher nicht abwarten. Wer bereits einen Riester-Vertrag besitzt, sollte diesen nicht vorschnell kündigen. Andernfalls können staatliche Zulagen und steuerliche Vorteile verloren gehen. Sinnvoller ist es meist, bestehende Verträge zu prüfen und mögliche Übertragungsoptionen abzuwarten.

Wer bislang noch keine private Altersvorsorge aufgebaut hat, kann bereits heute mit einem ETF-Sparplan beginnen. Denn beim Vermögensaufbau zählt vor allem eines: möglichst früh anzufangen und langfristig investiert zu bleiben.

Über Tobias Vetter:

Tobias Vetter ist Finanzberater und Geschäftsführer der Vetter Group. Er unterstützt Selbstständige, Unternehmer und GmbH-Geschäftsführer dabei, ihre Steuerlast legal zu minimieren und ihre Finanzen strategisch zu strukturieren. Mit einem ganzheitlichen Ansatz verbindet er Vertragsgestaltung, Vorsorge und Vermögensaufbau zu einer durchdachten Steuerstrategie. Sein Credo: „Steuern sparen ist kein Trick – es ist eine Frage der Struktur.“ Weitere Informationen unter www.vetter-consulting.de

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