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Der teure Fehler der Firmenchefs: Warum die private Altersvorsorge für GmbH-Geschäftsführer eine absolute Steuerfalle ist

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Mannheim (ots)

Viele GmbH-Geschäftsführer begehen bei der eigenen Altersvorsorge einen gravierenden Denkfehler: Sie zahlen sich Gewinne als teuer versteuertes Gehalt aus, um das Geld anschließend privat mühsam in ETFs oder Immobilien zu investieren. Doch dieser Weg ist eine gigantische Steuerfalle, denn fast die Hälfte des Kapitals wandert direkt ans Finanzamt, bevor es überhaupt Rendite erwirtschaften kann. Wer sein privates Vermögen klassisch aus dem Netto aufbaut, vernichtet sehenden Auges massives Zinseszins-Potenzial und bremst den eigenen Ruhestand drastisch aus.

Das eigene Unternehmen ist der stärkste Hebel für den Vermögensaufbau – man muss das Kapital nur vor dem privaten Steuerzugriff schützen. Hier erfahren Sie, wie Geschäftsführer die verheerende Netto-Falle verlassen, welche legalen Steuervorteile die GmbH als Sparschwein bietet und wie der Ruhestand aus dem Brutto-Vermögen um ein Vielfaches lukrativer wird.

Warum der private Vermögensaufbau oft unnötig teuer ist

Viele Geschäftsführer finanzieren ihre Altersvorsorge aus bereits versteuertem Einkommen. Dafür lassen sie sich Gewinne als Gehalt oder Ausschüttung auszahlen und investieren den verbleibenden Betrag anschließend privat. Steuerlich ist diese Reihenfolge jedoch häufig nachteilig.

Beim Geschäftsführergehalt greifen Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Bei Ausschüttungen werden Gewinne zunächst auf Ebene der GmbH besteuert und anschließend nochmals beim Gesellschafter. Dadurch verbleiben oft nur rund 50 bis 52 Prozent des ursprünglich erwirtschafteten Gewinns für den Vermögensaufbau.

Hinzu kommt, dass Kapitalerträge im Privatvermögen laufend besteuert werden. Das reduziert die Wirkung des Zinseszinseffekts zusätzlich. Vereinfacht gesagt: Wer privat investiert, arbeitet häufig mit einem Kapitalstock, der bereits erheblich geschrumpft ist.

Die GmbH als Vermögensspeicher

Eine Alternative besteht darin, Kapital zunächst innerhalb der Unternehmensstruktur zu belassen. Statt Gewinne sofort zu entnehmen, können sie in der GmbH oder einer Holding weiter investiert werden.

Der entscheidende Vorteil liegt in der größeren Ausgangsbasis. Das Kapital wird nicht unmittelbar der privaten Besteuerung unterworfen und kann über viele Jahre weiterarbeiten. Dadurch entfaltet der Zinseszins seine Wirkung auf einen deutlich höheren Betrag.

Besonders interessant sind Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Dividenden und Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG zu 95 Prozent steuerfrei. Dadurch lassen sich Gewinne weitgehend innerhalb der Gesellschaft reinvestieren.

Wichtig ist jedoch: Die GmbH ist kein Instrument zur Steuervermeidung. Die Steuer wird in vielen Fällen lediglich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Genau diese Steuerstundung kann langfristig jedoch erhebliche Vermögensvorteile schaffen.

Typische Fehler bei der Altersvorsorge

Neben der direkten Entnahme von Gewinnen machen viele Geschäftsführer weitere strategische Fehler. Ein häufiges Problem besteht darin, das gesamte Vermögen im operativen Unternehmen zu konzentrieren. Gerät die Firma in wirtschaftliche Schwierigkeiten, sind Einkommen, Unternehmenswert und Altersvorsorge gleichzeitig betroffen. Deshalb setzen viele Unternehmer auf Holding-Strukturen, um Vermögen vom operativen Geschäft zu trennen.

Kritisch können auch Pensionszusagen sein. Zwar bieten sie steuerliche Vorteile, gleichzeitig entstehen jedoch langfristige Verpflichtungen in der Bilanz. Insbesondere bei einem späteren Unternehmensverkauf können solche Zusagen die Transaktion erschweren.

Darüber hinaus wird die betriebliche Altersvorsorge häufig nicht konsequent genutzt. Je nach Gestaltung können Beiträge aus Unternehmensmitteln finanziert werden, wodurch nicht zunächst eine private Besteuerung ausgelöst wird.

Der Unterschied zwischen Netto und Brutto

Wie stark sich die Reihenfolge der Besteuerung auswirken kann, zeigt ein vereinfachtes Beispiel.

Ein Geschäftsführer erwirtschaftet über 20 Jahre hinweg jährlich 100.000 Euro Gewinn und erzielt durchschnittlich sieben Prozent Rendite. Werden nach Steuern lediglich rund 52.000 Euro pro Jahr privat investiert, ergibt sich langfristig ein Vermögen von etwa 1,85 Millionen Euro.

Bleiben dagegen rund 70.000 Euro innerhalb der Unternehmensstruktur investiert, wächst das Vermögen auf ungefähr 2,9 Millionen Euro an. Selbst wenn bei späteren Ausschüttungen nochmals Steuern anfallen, bleibt häufig ein erheblicher Unterschied bestehen.

Der Grund liegt nicht in einer dauerhaft niedrigeren Steuerbelastung, sondern darin, dass über Jahrzehnte mit deutlich mehr Kapital gearbeitet werden konnte.

Fazit

Für viele GmbH-Geschäftsführer ist nicht die Rendite der entscheidende Hebel beim Vermögensaufbau, sondern die Reihenfolge der Besteuerung. Wer Gewinne zunächst privat vereinnahmt und erst anschließend investiert, reduziert seine Kapitalbasis von Beginn an erheblich.

Die GmbH ermöglicht dagegen, Kapital länger innerhalb einer steuerlich günstigeren Struktur arbeiten zu lassen. Dadurch entsteht mehr Spielraum für den Zinseszinseffekt und damit für den langfristigen Vermögensaufbau. Welche Struktur im Einzelfall sinnvoll ist, hängt jedoch stets von den persönlichen Zielen, der Vermögenssituation und den steuerlichen Rahmenbedingungen ab.

Über Tobias Vetter:

Tobias Vetter ist Finanzberater und Geschäftsführer der Vetter Group. Er unterstützt Selbstständige, Unternehmer und GmbH-Geschäftsführer dabei, ihre Steuerlast legal zu minimieren und ihre Finanzen strategisch zu strukturieren. Mit einem ganzheitlichen Ansatz verbindet er Vertragsgestaltung, Vorsorge und Vermögensaufbau zu einer durchdachten Steuerstrategie. Sein Credo: „Steuern sparen ist kein Trick – es ist eine Frage der Struktur.“ Weitere Informationen unter www.vetter-consulting.de

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