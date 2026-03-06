PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Neue Osnabrücker Zeitung

Tim Bendzko kann beim Autofahren keine Musik hören
Marotte sorgt bei Mitfahrern mitunter für Irritationen - Musik darf ihn nicht stressen

Osnabrück (ots)

Tim Bendzko (40), Popmusiker, lässt beim Autofahren das Radio aus. "Ich kann das nicht, das stresst mich", erklärte der Sänger im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Er könne grundsätzlich keine Musik nebenbei hören, da er sonst das Gefühl habe, dass jemand etwas von ihm wolle. Diese Marotte bringe ihn mitunter in kuriose Situationen, so etwa kürzlich auf einer Autofahrt nach Hamburg. "Irgendwann kam bei meinen Mitfahrern die Frage auf: 'Tim, was ist denn mit dir eigentlich los, warum läuft hier keine Musik?'", erzählte Bendzko gegenüber noz. Daraufhin habe er geantwortet: "Ich bin doch am Autofahren, ich kann nicht gleichzeitig Musik hören."

Es gebe Menschen, die einen ganz anderen Zugang zur Musik hätten, so Bendzko. "Die hören den ganzen Tag Heavy Metal und sind am Stricken." Er selber höre unter anderem gerne Justin Bieber, da er das Gefühl habe, "dass seine Songs nichts wollen".

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung

