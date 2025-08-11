Bayer Vital GmbH

Öko-Testsieger: Canesten® Gyn Once: Die 1-Tages-Kombi ist Testsieger bei Öko-Test

Testsieger bei Öko-Test mit Bestnote: Canesten® Gyn Once überzeugt als einzige getestete 1-Tages-Therapie

Einzigartige Wirkstoffkombination: Das schnelle Clotrimazol mit Milchsäure-Booster

Höchste Wirksamkeit und schneller Symptomrückgang machen Canesten® Gyn Once zur idealen Wahl bei akuten Infektionen.

In einem aktuellen Vergleich rezeptfreier Scheidenpilz-Medikamente durch Öko-Test wurde neben anderen Canesten® Gyn Once (Bayer) Testsieger. Das Präparat ist eine 1-Tages-Therapie mit besonderer Wirkstoffzusammensetzung, die im Test die Bestnote erhielt. Die einzigartige innovative Kombination besteht aus Clotrimazol zur Bekämpfung des Pilzes und Milchsäure als Booster - ein wesentlicher Unterschied gegenüber reinen Antimykotika.

Laut Öko-Test überzeugte Canesten® Gyn Once durch höchste Wirksamkeit und seine wissenschaftlich fundierte Rezeptur. "Dank seiner höheren Wirkdosis bietet Canesten® Gyn Once einen schnelleren Symptomrückgang gegenüber der Canesten 3-Tagestherapie. Beide erfüllen die für Ärzt:innen wichtige Therapie-Leitlinie", erklärt ein Sprecher von Bayer.

Canesten® Gyn Once mit dem verbesserten Clotrimazol in einer Milchsäure-haltigen Vaginaltablette ist ein höchst effektives und schnell wirksames Antimykotikum in der Scheidenpilz-Therapie, so auch das Fazit von Prof. Dr. Hans-Jürgen Tietz, Leiter der mycoclinic - Institut für Pilzkrankheiten und Innere Medizin, Berlin.1

Seit der Erfindung von Clotrimazol durch Bayer ist Canesten Gyn Once das Ergebnis jahrelanger Forschung und konsequenter Weiterentwicklung. Der schnelle Symptomrückgang gelang durch die innovative Vaginaltablette mit einer Depotwirkung. In der Kombi-Packung ist auch eine Creme zur äußerlichen Anwendung enthalten.

https://www.oekotest.de/gesundheit-medikamente/Scheidenpilz-Symptome-Behandlung--und-was-Scheidenpilzmittel-taugen_15618_1.html

1 https://www.bayer.com/media/canesten-gyn-once--das-staerkere-clotrimazol-mit-booster/

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Getreu seiner Mission "Health for all, Hunger for none" möchte das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen Menschen nützen und die Umwelt schonen - indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern mit rund 93.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 6,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de

