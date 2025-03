Sammer Malereibetrieb GmbH

Sammer Malereibetrieb GmbH: Wie ein Malereibetrieb den Vorurteilen gegen die Branche den Kampf ansagt

Gräfelfing (ots)

Lange Wartezeiten, Unsicherheit und Absagen sind noch immer bei vielen Malern die Regel, nicht die Ausnahme. Nicht so bei Constantin Sammer: Als Inhaber der Sammer Malereibetrieb GmbH führt er den Familienbetrieb in vierter Generation und steht für effiziente und zeitsparende Abwicklung von Malerarbeiten aller Art. Von Anstrichen und Fassadenarbeiten bis zur Denkmalpflege können sich private und gewerbliche Kunden bei ihm auf schnelle Reaktionszeiten, transparente Beratung und hochwertige Ausführung verlassen. Wie sich der Malereibetrieb Sammer durch effiziente Prozesse von der Masse abhebt, erfahren Sie hier.

Stehen Malerarbeiten am Haus an, stellen sich viele Eigentümer instinktiv auf lange Wartezeiten und Komplikationen bei der Abwicklung ein. Oft muss man mehrmals nachfragen, bevor ein Angebot kommt – und bis zum eigentlichen Termin dauert es schlimmstenfalls mehrere Monate. Die Probleme der Branche sind also vielen bekannt, wenngleich es scheint, als wäre kaum ein Handwerker um eine Lösung bemüht. „Malerei- und andere Handwerksbetriebe sind intern häufig schlecht organisiert“, bemängelt Constantin Sammer von der Sammer Malereibetrieb GmbH. „Umso problematischer ist das, weil an Wänden und Fassaden schnell kostspielige Folgeschäden auftreten, wenn Anstriche oder Fassadenarbeiten zu spät oder unsachgemäß erledigt werden.“

„Ein seriöser und zuverlässiger Maler zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er vor Ort gute Arbeit leistet – vielmehr zählt auch der Weg dahin“, so die Überzeugung von Maler Sammer. „Wir setzen deshalb vom ersten Kontakt an auf verbindliche Absprachen und Transparenz, sodass sich kein Kunde vergessen fühlt.“ Seine Firma steht seit 1924 für hochwertige Maler-, Tapezier- und Fassadenarbeiten im Großraum München. Als derzeitiger Inhaber ist Constantin Sammer bemüht, dieses Vermächtnis zu ehren und den seit vier Generationen im Familienbesitz befindlichen Betrieb in die Zukunft zu führen. Seine Arbeit an historischen Objekten wie dem Paulaner Nockherberg und dem Pschorr in München wurde inzwischen sogar mit dem begehrten Fassadenpreis München für denkmalgeschützte Gebäudesanierung gewürdigt.

Planungssicherheit ab dem ersten Kontakt

Bei Malerarbeiten am Haus ist oftmals schnelles Handeln gefragt. Werden Fassaden, Tapeten und Anstriche nicht rechtzeitig erneuert, dringt schlimmstenfalls Feuchtigkeit ins Mauerwerk ein. Die Folgen: Wasserschäden, Schimmel und abblätternder Putz. „Hausbesitzer können sich das Hin und Her, das sie bei vielen Firmen erleben, nicht leisten“, betont Constantin Sammer. Seit seiner Übernahme des Malereibetriebs Sammer hat er viel geleistet, um dessen interne Prozesse zu modernisieren, sodass Kunden niemals länger als nötig auf einen Termin warten müssen.

Sein Erfolgsrezept dabei heißt proaktive Planung. „Schon beim ersten Kontakt über unsere Website erhält der Kunde die Gelegenheit, einen verbindlichen Termin für ein telefonisches Erstgespräch zu vereinbaren“, verrät Constantin Sammer. „Dieses Gespräch dient uns dazu, einen ersten Eindruck von seinem Anliegen zu gewinnen und uns optimal auf das folgende Beratungsgespräch vor Ort vorzubereiten.“ In der Regel dauert es vom telefonischen Erstgespräch bis zur Begehung des Objekts nur wenige Tage – der Termin wird direkt am Telefon vereinbart. Dadurch stellen Constantin Sammer und sein Team sicher, dass sowohl der Kunde als auch der Betrieb sofort Planungssicherheit bekommen.

Constantin Sammer: „Transparenz und klare Zuständigkeiten schaffen Sicherheit“

Im darauffolgenden Beratungsgespräch klären die Experten der Sammer Malereibetrieb GmbH den Kunden transparent über mögliche Lösungen und deren Vor- und Nachteile auf. „Gelegentlich hat der Kunde selbst keine Vorstellung davon, was in seinem Falle möglich ist“, erklärt Constantin Sammer. „Wir helfen ihm dabei, ein klares Bild zu entwickeln und fundierte Entscheidungen zu treffen, die er auch langfristig nicht bereuen wird.“ Im Anschluss erhält der Kunde innerhalb von zwei Werktagen ein verbindliches Angebot. Entscheidet er sich daraufhin für die Zusammenarbeit mit der Sammer Malereibetrieb GmbH, vergeht somit vom telefonischen Erstgespräch bis zur Terminierung der Arbeiten oftmals nicht einmal eine Woche.

Der umfangreiche Erfahrungsschatz der Sammer Malereibetrieb GmbH ermöglicht es dem gesamten Team, mit einer Vielzahl moderner und traditioneller Techniken zu arbeiten und alle Projekte von der Fassadensanierung bis zur Restauration von Denkmälern kompetent zu bewältigen. Um Kundenanliegen zur vollen Zufriedenheit gerecht zu werden, teilt Constantin Sammer jedem Kunden für die Dauer der Arbeiten eine persönliche Kontaktperson zu. „Klare Zuständigkeiten schaffen Sicherheit für beide Seiten“, betont er. „Hat der Kunde Fragen, Wünsche oder Anmerkungen, kann er sich damit jederzeit an seinen Ansprechpartner wenden, während ein fest eingeteilter Vorarbeiter vor Ort für die fachlich korrekte Ausführung sorgt.“

Effizient und unkompliziert von der Beratung bis zum Abschluss

Mit dieser Herangehensweise an Beratung, Terminierung und Ausführung von Malerarbeiten heben sich Constantin Sammer und die Sammer Malereibetrieb GmbH klar von den meisten Mitbewerbern in der Branche ab. „Statt den Großteil des organisatorischen Aufwands auf den Kunden abzuwälzen, planen wir proaktiv und steuern den gesamten Prozess selbst“, erläutert Maler Sammer. „So schaffen wir eine Basis, um Projekte und Kundenwünsche effizient und zeitsparend zu realisieren.“

Langfristig möchte er sich dadurch von den Vorurteilen lösen, die Maler seit Jahrzehnten plagen. Constantin Sammer erklärt dazu: „Wir haben selbst erlebt, dass proaktives Handeln einen massiven Wettbewerbsvorteil darstellt – während wir höhere Planungssicherheit erhalten, wissen unsere Kunden zu schätzen, dass sie sich absolut auf uns verlassen können.“

