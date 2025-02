Sammer Malereibetrieb GmbH

Tradition und Innovation: Was der Malereibetrieb Sammer für Münchner Fassaden und Innenräume tut

Geht es um Risse im Putz der Fassade, neue Bodenbeläge oder eine neue Innenraumgestaltung, ist ein professioneller Malereibetrieb gefragt. Wer im Raum München einen entsprechenden Anbieter sucht, kann sich an Constantin Sammer wenden, der mit der traditionsreichen Sammer Malereibetrieb GmbH gewerblichen und privaten Kunden beim Thema Farben, Lacke und Tapeten zur Verfügung steht und einen besonderen Schwerpunkt auf denkmalgeschützte Gebäude legt. Was das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst, erfahren Sie hier.

Dass qualitativ hochwertiges Handwerk seinen Preis hat, ist den meisten sicherlich bewusst, denn wer nach dem günstigsten Angebot schaut, erlebt oft ein böses Erwachen. Bei Malerarbeiten kann es sich dabei um abblätternde Farbe, Risse oder Blasen handeln – doch das ist noch längst nicht alles. „Geht es um handwerkliche Fehler bei der Verarbeitung, ist das sicherlich ein großes Ärgernis“, sagt Constantin Sammer, Geschäftsführer der Sammer Malereibetrieb GmbH. „Schlimmer wird es allerdings, wenn es tieferliegende Ursachen gibt, die am Ende nicht erkannt werden. Denn dann besteht die Gefahr, dass sich eintretende Schäden nicht mehr ohne Weiteres beseitigen lassen. Dazu kommt, dass die Kunden meist gar nicht genau wissen, welche Materialien zum Einsatz kommen. Sie erkennen oft erst viel später, dass sie ihrer Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sind.“

„Einen Malereibetrieb, der die handwerkliche Kompetenz in den Mittelpunkt stellt, erkennt der Kunde an zwei Dingen“, fügt der Malermeister hinzu. „Zum einen wird er vor Beginn der Arbeiten eine gründliche Prüfung durchführen, um Fehler und langfristige Schäden zu vermeiden. Zum anderen ist er an einer ausführlichen Beratung interessiert, damit sein Kunde alle Möglichkeiten kennt und seine Wünsche detailliert schildern kann.“ Unter dieser Prämisse steht die Sammer Malereibetrieb GmbH ihren Kunden seit mehr als einhundert Jahren bei allen Fragen um das Malerhandwerk zur Seite. Dabei reichen ihre Leistungen von Fassadensanierung und neuen Bodenbelägen über Decken-, Wand- und Lackierarbeiten in Innenräumen bis zur Sanierung und Renovierung denkmalgeschützter Gebäude. Die Münchner Maler um Constantin Sammer kümmern sich dabei sowohl um Großprojekte als auch kleinere Aufträge privater Kunden und legen großen Wert auf eine proaktive Kommunikation, strukturierte Prozesse und Zuverlässigkeit in der Ausführung. In München ist die Sammer Malereibetrieb GmbH mit ihren Arbeiten für das Pschorr am Viktualienmarkt und das Paulaner Nockherberg präsent. Dem Unternehmen wurde zudem der Fassadenpreis München für denkmalgeschützte Gebäudesanierung verliehen.

Fassadensanierung mit der Sammer Malereibetrieb GmbH

Abblätternde Farbschichten, Wasserflecken oder Verfärbungen beeinträchtigen zum einen das Erscheinungsbild eines Gebäudes, zum anderen sind sie aber auch ein erstes Zeichen für Schäden, die das gesamte Mauerwerk gefährden, und sollten deshalb nicht ignoriert werden. Die Ursachen liegen meist tiefer und weisen auf Feuchtigkeit im Mauerwerk oder rostende Stahlteile in Betonelementen hin. Solche Schäden können die Fachleute der Sammer Malereibetrieb GmbH beheben, indem sie den Ursachen mit einer Untergrundprüfung auf die Spur kommen und sie im Anschluss mit einem geeigneten System beseitigen. Welches System zum Einsatz kommt, hängt von den spezifischen Bedingungen ab: So müssen Betonflächen beispielsweise anders behandelt werden als Risse in einem historischen Mauerwerk. Damit es gar nicht erst zu Problemen kommt, bietet das Unternehmen auch regelmäßige Prüfungen an, denn ein intakter Anstrich ist die effektivste Form, Schäden bereits vor dem Entstehen zu verhindern.

Wand, Boden, Tür und Fenster: Die Malereibetrieb Sammer GmbH übernimmt alle Innenarbeiten

Die Sammer Malereibetrieb GmbH steht ihren Kunden auch für sämtliche Innenarbeiten zur Verfügung. Das reicht vom Tapezieren über Decken- und Wandanstriche bis zur Lackierung von Fenstern und Türen. „Die früher beliebte Raufasertapete ist inzwischen aus der Mode gekommen“, erzählt Constantin Sammer. „Wir setzen heute auf ein deutlich dickeres Glattvlies, das bessere Eigenschaften aufweist.“ Auf die aufwendige Spachtelung kann dabei verzichtet werden und es entsteht ein solider Untergrund, der in Kombination mit einem hochwertigen Anstrich ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Da Farbe viel bewirken kann und ein entscheidender Faktor für das Wohlbefinden ist, beraten die Experten ihre Kunden intensiv über die Farbgestaltung. Dabei geht es allerdings nicht allein um den richtigen Farbton, sondern auch um das Material: Strapazierfähige Wände erfordern beispielsweise eine andere Farbe als Flächen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Viele Kunden der Sammer Malereibetrieb GmbH möchten zudem lieber natürliche Produkte, die ihre Gesundheit nicht belasten und sogar das Raumklima verbessern können.

Da es bei der Wandgestaltung heute zunehmend darum geht, unverwechselbare Unikate zu schaffen, rücken bei der Sammer Malereibetrieb GmbH hochwertige kreative Oberflächen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind, zunehmend in den Mittelpunkt. Bei Farben, Formen und Strukturen gibt es kaum Grenzen, denn die handwerkliche Präzision der Mitarbeiter erlaubt auch die Erfüllung ausgefallener Wünsche.

Die Innenraumgestaltung ist aber ohne eine Einbeziehung von Türen und Fenstern nicht komplett. Durch eine hochwertige Lackierung können verschiedene Strukturen und Effekte geschaffen werden, die einen harmonischen Gesamteindruck bewirken. Die Fachleute klären daher detailliert über die unterschiedlichen Lacksysteme, die Einsatzgebiete und die Gestaltungsmöglichkeiten auf, um die Wünsche dann akkurat umzusetzen.

Fachgerechte Ausführung: Denkmalpflege ist für Constantin Sammer ein Schwerpunkt

Die Sammer Malereibetrieb GmbH hat sich im Besonderen auf die Sanierung und Renovierung denkmalgeschützter Gebäude spezialisiert. Bekannte Objekte wie das Pschorr am Viktualienmarkt und das Paulaner Nockherberg zeigen, dass das Unternehmen als Partner für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten gefragt ist. Für ihre Leistungen bei der Sanierung im Bereich Denkmalschutz wurde den Experten der Fassadenpreis München verliehen. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung ihrer umfangreichen Expertise in der Restaurierung historischer Bausubstanz. „Die Projekte zur Denkmalpflege sind immer wieder eine neue Herausforderung für uns, weil es sich um die exakten historischen Farbtöne dreht und die Vorgaben der Denkmalschutzbehörden strikt eingehalten werden müssen“, erklärt Constantin Sammer. „Von unserer großen Erfahrung auf diesem Gebiet profitieren aber letztlich alle Privat- und Geschäftskunden, weil diese Arbeiten eine besondere Handwerkskunst erfordern und wir gleichzeitig eigene Techniken entwickeln.“

Erneuerung von Bodenbelägen: Alles aus einer Hand bei der Sammer Malereibetrieb GmbH

Zu den Leistungen der Sammer Malereibetrieb GmbH zählt neuerdings außerdem das Erneuern von Bodenbelägen: Dabei decken die Experten alle gängigen Bodenbeläge ab. Egal, ob Parkett, Designbeläge, Teppiche oder fugenlose Böden, hier findet sich für jeden Wunsch das passende Angebot. Der große Vorteil: Dank dieser Ergänzung lassen sich Maler- und Bodenarbeiten unkompliziert in einem abdecken. Kunden profitieren dadurch von einer schnelleren Abwicklung des Projekts und sparen sich so viel Zeit und Nerven: Schließlich entfallen nicht nur die Wartezeiten, sondern auch die Koordination mit mehreren Handwerkern. Zudem erhalten sie am Ende ein Gesamtergebnis und Wand und Boden, das perfekt aufeinander abgestimmt ist.

Die Malereibetrieb Sammer GmbH ist seit hundert Jahren im Geschäft

Neben fachlicher Exzellenz steht die Sammer Malereibetrieb GmbH auch für eine langjährige Tradition: Das 1924 gegründete Familienunternehmen wird inzwischen in vierter Generation geführt und war zu allen Zeiten darum bemüht, das Angebot beständig zu erweitern, um den Ansprüchen und Wünschen der Kunden gerecht zu werden. Constantin Sammer hat nach seiner Malerlehre die Meisterschule besucht und wurde dort gleichzeitig zum Betriebswirt und zum Energieberater ausgebildet. Als Geschäftsführer der Malereibetrieb Sammer GmbH sorgt er heute für eine Mischung aus althergebrachter Handwerkskunst und Innovation, sodass die Qualitätsstandards und die Zuverlässigkeit auf dem gewohnt hohen Niveau bleiben. Dabei sollen innerbetriebliche Automatisierungen und ein strukturierter Kommunikationsprozess die Kundenzufriedenheit steigern und die Arbeitsabläufe beschleunigen. „Wir legen großen Wert auf eine ausführliche Beratung, die den Kunden die Möglichkeiten aufzeigt und ihnen die langfristigen Vorteile näherbringt“, betont er abschließend. „Das gilt für Großprojekte genauso wie für einen kleineren Auftrag.“

