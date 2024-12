ZDF

ZDFneo-Programmänderung ab Woche 01/25

Mainz (ots)

Woche 01/25 Samstag, 28.12. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 7.50 Kuck mal, wer da spricht 2 (Look Who's Talking Too) 9.00 Kuck mal, wer da jetzt spricht (Look Who's Talking Now) 10.35 Stuart Little 11.50 Stuart Little 2 13.00 Die Geheimnisse der Spiderwicks (The Spiderwick Chronicles) 14.30 Der Sternwanderer (Stardust) (Weiterer Ablauf ab 16.25 Uhr wie vorgesehen.) Woche 05/25 Sonntag, 26.01 16.40 Die glorreichen 10 Bitte neuen Ausdruck beachten: Die spektakulärsten Spurts der Geschichte (Neuen Ausdruck bitte auch für die Ausstrahlungen am Montag, 27.01.2025, und Mittwoch, 29.01.2025, beachten.)

